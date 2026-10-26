પૂર્ણિમા નિમિત્તે યાત્રાધામ શામળાજીમાં ભક્તોનું ઘોડાપૂર, વહેલી સવારથી દર્શન માટે ઉમટી ભીડ
ગુજરાતના સુપ્રસિદ્ધ યાત્રાધામ શામળાજી ખાતે પૂર્ણિમાના પવિત્ર પર્વ નિમિત્તે ભક્તિભાવનો માહોલ જોવા મળી રહ્યો છે.
Published : October 26, 2026 at 9:44 AM IST
અરવલ્લી: ગુજરાતના સુપ્રસિદ્ધ યાત્રાધામ શામળાજી ખાતે પૂર્ણિમાના પવિત્ર પર્વ નિમિત્તે ભક્તિભાવનો માહોલ જોવા મળી રહ્યો છે. પૂર્ણિમાના દિવસે ભગવાન શામળિયાના દર્શનનું વિશેષ ધાર્મિક મહત્ત્વ હોવાથી વહેલી સવારથી જ મોટી સંખ્યામાં ભક્તો દર્શનાર્થે ઉમટી પડ્યા હતા.
ભક્તો ભગવાન શામળિયાના દર્શનાર્થે ઉમટ્યા
પૂર્ણિમાના પાવન અવસરે વહેલી સવારે યોજાયેલા મંગળા સ્નાન દરમિયાન પણ મોટી સંખ્યામાં ભક્તોએ ઉપસ્થિત રહી ભગવાન શામળિયાના દર્શનનો લ્હાવો લીધો હતો. મંદિર પરિસરમાં સવારથી જ ભક્તોની અવરજવર જોવા મળી રહી છે અને સમગ્ર વાતાવરણ ભક્તિમય બન્યું છે.
હિંદુ ધર્મમાં પૂર્ણિમાના દિવસે આરાધ્ય દેવનાં દર્શન અને પૂજાનું વિશેષ મહત્ત્વ રહેલું છે. આ ધાર્મિક શ્રદ્ધાને પગલે શામળાજી ખાતે દૂર-દૂરથી શ્રદ્ધાળુઓ દર્શન માટે આવી રહ્યા છે. દિવસ દરમિયાન પણ હજારોની સંખ્યામાં ભક્તો ભગવાન શામળિયાના દર્શનાર્થે પહોંચે તેવી શક્યતા છે. પૂર્ણિમાના પવિત્ર પર્વે શામળાજી ધામમાં ભક્તિ, શ્રદ્ધા અને આસ્થાનો અનોખો સંગમ જોવા મળી રહ્યો છે.
શરદ પૂર્ણિમાના પાવન અવસરે યાત્રાધામ શામળાજી ખાતે વહેલી સવારથી જ મોટી સંખ્યામાં ભક્તો દર્શનાર્થે ઉમટી પડ્યા હતા. ભક્તોએ ભગવાન શામળિયાના દિવ્ય શણગારનાં દર્શન કરી ધન્યતા અનુભવી હતી. છેલ્લા 30 વર્ષથી પૂનમે દર્શન કરવા આવતા શ્રદ્ધાળુ દેવાંગ શુક્લાએ જણાવ્યું હતું કે, શામળાજી મંદિર અને પરિસરનો વિકાસ સરાહનીય છે. શરદ પૂર્ણિમાના પવિત્ર દિવસે ભગવાન શામળિયાના દિવ્ય દર્શન કરી ગુજરાત અને સમગ્ર દેશમાં સુખ, શાંતિ, સમૃદ્ધિ તથા દેશની ઉત્તરોત્તર પ્રગતિ થાય તેવી પ્રાર્થના કરી હતી.
શરદ પૂર્ણિમાના પાવન પર્વે યાત્રાધામ શામળાજી ખાતે મોટી સંખ્યામાં શ્રદ્ધાળુઓએ ભગવાન શામળિયાના દર્શન કરી ધન્યતા અનુભવી હતી. આ પ્રસંગે શ્રદ્ધાળુ રાજેશ્વરીએ ભગવાન શામળિયાના દર્શન કરી સૌના જીવનમાં સુખ, શાંતિ અને સમૃદ્ધિ જળવાઈ રહે તેમજ આગામી દિવાળીના તહેવારો શાંતિપૂર્ણ માહોલમાં ઉજવાય તેવી પ્રાર્થના કરી હતી. મંદિર પરિસરમાં ભક્તિમય વાતાવરણ જોવા મળ્યું હતું.
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