ડાકોરમાં ઠાકોરજીને ધજા ચડાવવા-રાજભોગ ધરાવવા હવે વધારે રૂપિયા ખર્ચવા પડશે, ટેમ્પલ કમિટીએ લાગામાં કર્યો વધારો

Published : May 8, 2026 at 9:10 PM IST
ડાકોર: સુપ્રસિદ્ધ યાત્રાધામ ડાકોર રણછોડરાયજી મંદિર ખાતે ધજા ચઢાવવાના લાગામાં અને વિવિધ મનોરથ તેમજ રાજભોગના લાગામાં ધરખમ વધારો કરવામાં આવ્યો છે. ડાકોર ટેમ્પલ કમિટી દ્વારા લેવાયેલા આ નિર્ણયનો 11 મે થી અમલ શરૂ થશે. ટેમ્પલ કમિટી દ્વારા લાગોમાં કરવામાં આવેલા વધારા મુજબ મંદિરના શિખર પર ધજા ચડાવવાનો લાગો ₹2500 થી ₹11,000 સુધીનો રહેશે. તેમજ વિવિધ મનોરથના ₹11,000 થી ₹56,000 સુધી રહેશે. રાજભોગના ₹7500 તેમજ રાજભોગમાં વપરાતા 3 કિલો ઘી માટે પ્રતિકિલોના ₹ 615 પ્રમાણે ચુકવવાના રહેશે. જેને કારણે હવે ભાવિકોને વધારે રૂપિયા ખર્ચવા પડશે. ત્યારે હવે ભાવિકો માટે ડાકોરના ઠાકોરની ભક્તિ મોંઘી થશે.
મહત્વનું છે કે, ભાવિકો ડાકોરના રાજાધિરાજ રણછોડરાયજીમાં અતૂટ શ્રદ્ધા ધરાવે છે. વિશાળ સંખ્યામાં ભાવિકો રણછોડરાયજીના દર્શને આવે છે. ભાવિકો મંદિરે ધજા ચઢાવવાની તેમજ રાજભોગ અને વિવિધ મનોરથની બાધા માનતા રાખતા હોય છે. ત્યારે ટેમ્પલ કમિટી દ્વારા વિવિધ લાગામાં કરાયેલા વધારાને લઈ હવે ભાવિકોને વધારે રૂપિયા ચુકવવા પડશે. જેને લઈ હવે ભાવિકો માટે ડાકોરના ઠાકોરની ભક્તિ મોંઘી બની છે.
શિખર પર ધજા ચડાવવા હવે કેટલા રૂપિયા ખર્ચવા પડશે?
પ્રાપ્ત વિગતો મુજબ ડાકોર મંદિરના સોનાના શિખર ઉપર ધજા ચડાવવા પહેલા ભક્તોને ખર્ચવા પડતા હતા 610 રૂપિયા અને હવે ₹2500 રૂપિયા ખર્ચવા પડશે. તેમજ શિખર ઉપર 52 ગજની ધજા ચડાવવા પહેલા ભક્તને ખર્ચવા પડતા હતા પહેલા 2500 રૂપિયા હવે ખર્ચવા પડશે 11 હજાર રૂપિયા.
બાધા માનતાના રાજભોગમાં ભક્તોને પહેલા 3900 રૂપિયા ભરવા પડતા હતા હવે 7500 રૂપિયા ભરવા પડશે. જ્યારે ભક્ત દ્વારા કરાવતા કુંજ મનોરથમાં પહેલા ભક્તોને 5100 રૂપિયા ભરવા પડતા હતા અને હવે 11 હજાર રૂપિયા ભરવા પડશે. તેમજ પહેલા ભક્તોને જો તુલસી વિવાહ કરાવવો હોય તો રૂ.25,000 ભરવા પડતા હતા અને હવે રૂ.51,000 ભરવા પડશે.
ભાવિકો માટેની સુવિધા તેમજ વ્યવસ્થાપન સહિતના ખર્ચને પહોંચી વળવા માટે ટેમ્પલ કમિટી દ્વારા લાગોની રકમ વધારવામાં આવી હોવાનું માનવામાં આવી રહ્યુ છે.
મંદિર દ્વારા જાહેર કરાયેલ નવા લાગાની રકમ નીચે મુજબ રહેશે
- મંદિરની ધજાનો લાગો ₹ 2500
- 8 ફૂટથી વધારે લાંબી ધજાનો લાગો ₹ 5000
- બાવન ગજની ધજાનો લાગો ₹ 11,000
- કુંજ મનોરથ દર શુ્ક્રવાર અને દર અગિયારસનો લાગો ₹ 11,000
- કમળ મનોરથ (નિજ મંદિર) ₹ 12,500
- કેરી મનોરથ (નિજ મંદિર) ₹ 12,500
- પલના મનોરથ કીર્તનીયાની જાળી ₹ 26000
- કુંજ મનોરથ (પરિક્રમા) ₹ 16,000
- બગીચા મનોરથ (પરિક્રમા) ₹ 16,000
- ફુલ બંગલા મનોરથ (નિજ મંદિર) ₹ 16,000
- ચિરહરણ મનોરથ (નિજ મંદિર) ₹ 16,000
- માખણચોરી મટકી મનોરથ (નિજ મંદિર) ₹ 16,000
- સ્વારી કુંજ મનોરથ (પરિક્રમા) ₹ 26,000
- રાસોત્સવ મનોરથ (નિજ મંદિર) ₹ 26,000
- હીંડોળા મનોરથ (કીર્તનીયાની જાળી) ₹ 26,000
- નાવ મનોરથ (પુરાણીના ઓટલે) ₹ 26,000
- તુલસી વિવાહ મનોરથ (પરિક્રમા) ₹ 56,000
- નંદ મહોત્સ મનોરથ ₹ 56,000
ડાકોર મંદિરના મેનેજર રાકેશ દવેએ જણાવ્યું હતું કે, અત્યારે લાગા વધારી રહ્યા છીએ. તેમાં અંબાજીથી માંડીને પાવાગઢ, દ્વારકા, સોમનાથ આ દરેક જગ્યાએ લાગા સમય સંજોગોને ધ્યાને લઈને વધતા જાય છે. એમાં કોઈ પ્રશ્ન ઉપસ્થિત રહેતો નથી. અમે આ પંદર વર્ષ થયા ત્યાર પછી આ લાગા વધાર્યા છે. જે સમય સંજોગોને ધ્યાને રાખીને કરવામાં આવેલા છે. તેની અંદર વૈષ્ણવોની સુવિધા જળવાય તેમની લાગણી દુભાય નહીં તે રીતે આ વ્યવસ્થા કરવામાં આવેલી છે. તેના કારણે વૈષ્ણવોને પણ આનંદ અનુભવાય. વૈષ્ણવો જે લાગણી અને શ્રદ્ધાથી અહીં આવતા હોય છે એ તો કરાવતા જ હોય છે મનોરથ અને એમને કોઈપણ પ્રકારનો વાંધો હોતો નથી.
