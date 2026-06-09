સુરતના લાલગેટમાં ભીષણ આગ, ફાયર બ્રિગેડની ત્વરિત કાર્યવાહીથી 11 લોકોનો આબાદ બચાવ
એક બિલ્ડિંગમાં આવેલ કાપડના શો-રૂમમાં લાગેલી આગે રૌદ્ર સ્વરૂપ ધારણ કર્યું હતું
Published : June 9, 2026 at 6:25 PM IST
સુરત:કોટ વિસ્તારમાં આવેલા લાલગેટના રાણી તળાવ રોડ પર આજે એક G+5 બિલ્ડિંગમાં અચાનક ભીષણ આગ ફાટી નીકળતા ચકચાર મચી ગઈ હતી. બિલ્ડિંગના નીચેના ભાગે આવેલ કાપડના શો-રૂમમાં લાગેલી આગે એટલું રૌદ્ર સ્વરૂપ ધારણ કર્યું હતું કે ઉપરના માળે રહેતા લોકો ફસાઈ ગયા હતા. જોકે, સુરત ફાયર વિભાગની સમયસૂચકતાને કારણે 11 લોકોનો આબાદ બચાવ થયો છે.
સુરતના ગીચ વિસ્તાર ગણાતા લાલગેટના રાણી તળાવ રોડ પર આવેલી 'હનીફા મંઝિલ'માં આજે અચાનક આગ લાગી હતી. આ બિલ્ડિંગના ગ્રાઉન્ડ ફ્લોર પર 'ખાનસાહેબ ડિઝાઇનર' નામનો કાપડનો શો-રૂમ આવેલો છે. કાપડનો જથ્થો હોવાથી આગે ગણતરીની મિનિટોમાં જ વિકરાળ સ્વરૂપ ધારણ કર્યું હતું. આગના કારણે બિલ્ડિંગમાં કાળા ડિબાંગ ધુમાડાના ગોટેગોટા ફરી વળ્યા હતા. આગના કારણે બિલ્ડિંગની બહાર પાર્ક કરેલી એક કિયા કાર પણ તેની ઝપેટમાં આવી ગઈ હતી અને તેનો પાછળનો ભાગ બળીને ખાખ થઈ ગયો હતો.
બિલ્ડિંગના બીજા અને ત્રીજા માળે ફસાયેલા બે પરિવારો અને બાળકો જીવ બચાવવા માટે બારીઓમાંથી બૂમાબૂમ કરી રહ્યા હતા. ઘટનાની ગંભીરતાને સમજી સુરત મહાનગરપાલિકાના 5 ફાયર સ્ટેશનની 8થી વધુ ગાડીઓ તાત્કાલિક ઘટનાસ્થળે દોડી આવી હતી. ફાયરના જવાનોએ બ્રીધિંગ એપેરેટસ સેટ પહેરીને ધુમાડાની વચ્ચે પ્રવેશ કર્યો હતો.
ખાસ કરીને, કતારગામ ફાયર સ્ટેશનના 'ટર્ન ટેબલ લેડર' (હાઇડ્રોલિક સીડી) નો ઉપયોગ કરીને મહિલાઓ અને બાળકો સહિત કુલ 11 લોકોને સુરક્ષિત રીતે નીચે ઉતારવામાં આવ્યા હતા. આ દરમિયાન 75 વર્ષના એક વૃદ્ધા અશક્ત હોવાથી તેમને અગાસી પર જ સુરક્ષિત રાખવામાં આવ્યા હતા. સદનસીબે આ સમગ્ર ઘટનામાં કોઈ જાનહાનિ નોંધાઈ નથી.
હાજર ફાયર ઓફિસરે જણાવ્યું હતું કે પ્રાથમિક તપાસમાં શોર્ટ સર્કિટને કારણે આગ લાગી હોવાનું અનુમાન સેવાઈ રહ્યું છે. હાલમાં ફાયર વિભાગ દ્વારા કૂલિંગની કામગીરી પૂર્ણ કરવામાં આવી છે અને સ્થિતિ સંપૂર્ણપણે કાબૂમાં છે. સુરત ફાયર વિભાગની આ કામગીરીને લઈને સ્થાનિકોમાં પણ ભારે પ્રશંસા જોવા મળી રહી છે.
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