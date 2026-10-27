ગુજરાતમાં મતદાર નોંધણી માટે યુવાનોમાં ભારે ઉત્સાહ, એક જ દિવસમાં 1.59 લાખથી વધુ ફોર્મ-6 મળ્યા
ત્રણ વિશેષ કેમ્પમાં કુલ 3.41 લાખથી વધુ ફોર્મ-6 પ્રાપ્ત થયા, 18થી 19 વર્ષના નવા મતદારોનો નોંધપાત્ર પ્રતિસાદ
Published : October 27, 2026 at 8:39 PM IST
ગાંધીનગર: ગુજરાતમાં મતદારયાદીની સતત સુધારણા પ્રક્રિયા અંતર્ગત વિશેષ કેમ્પમાં નાગરિકોનો અભૂતપૂર્વ પ્રતિસાદ મળ્યો છે. ખાસ કરીને પ્રથમ વખત મતદાર બનવા માટે પાત્ર 18-19 વર્ષના યુવાનોમાં મતદારયાદીમાં નામ નોંધાવવા ભારે ઉત્સાહ જોવા મળ્યો છે.
રાજ્યભરમાં 11, 18 અને 25 ઓક્ટોબર, 2026ના રોજ યોજાયેલા ત્રણ વિશેષ કેમ્પ દરમિયાન કૂલ 3,41,315 ફોર્મ-6 મળ્યા હતા.
ગુજરાતના મુખ્ય નિર્વાચન અધિકારી સંદીપ સાગળેના માર્ગદર્શન હેઠળ ભારતના ચૂંટણી પંચની સૂચના અનુસાર આ વિશેષ ઝુંબેશ હાથ ધરવામાં આવી હતી. મતદારયાદીમાં નામ ઉમેરાવવા માટે બાકી રહી ગયેલા નાગરિકો તેમજ નવા પાત્ર યુવા મતદારોને આ ઝુંબેશનો લાભ મળ્યો હતો.
25 ઓક્ટોબરે એક જ દિવસમાં 1.59 લાખથી વધુ ફોર્મ મળ્યાં
25 ઓક્ટોબરના રોજ યોજાયેલા વિશેષ કેમ્પમાં સૌથી વધુ પ્રતિસાદ મળ્યો હતો. આ દિવસે રાજ્યભરમાંથી કુલ 1,59,712 ફોર્મ-6 પ્રાપ્ત થયા હતા જેમાં 18થી 19 વર્ષના યુવાનો દ્વારા 78,939 ફોર્મ અને 20થી 29 વર્ષના યુવાનો દ્વારા 65,113 ફોર્મ જમા કરાવવામાં આવ્યાં હતાં.
આ ઉપરાંત આ દિવસે 435 ફોર્મ-6(ક), 13,973 ફોર્મ-7 અને 1,66,706 ફોર્મ-8 પણ પ્રાપ્ત થયાં હતાં. આમ, તમામ પ્રકારનાં ફોર્મ મળીને એક જ દિવસમાં કુલ 3,40,826 ફોર્મ સ્વીકારવામાં આવ્યાં હતાં.
18 ઓક્ટોબરના કેમ્પમાં પણ યુવાનોમાં ઉત્સાહ
18 ઓક્ટોબરના રોજ યોજાયેલા બીજા વિશેષ કેમ્પ દરમિયાન રાજ્યભરમાંથી 98,998 ફોર્મ-6 મળ્યાં હતાં જેમાં 18થી 19 વર્ષના યુવાનો દ્વારા 53,130 અને 20થી 29 વર્ષના યુવાનો દ્વારા 37,233 ફોર્મ જમા કરાવવામાં આવ્યાં હતાં.
આ દિવસે 450 ફોર્મ-6(ક), 9,937 ફોર્મ-7 અને 1,03,589 ફોર્મ-8 પણ પ્રાપ્ત થયાં હતાં. તમામ પ્રકારનાં ફોર્મ મળીને કુલ 2,12,974 ફોર્મ સ્વીકારવામાં આવ્યાં હતાં.
પ્રથમ કેમ્પમાં 82 હજારથી વધુ ફોર્મ-6 મળ્યાં
11 ઓક્ટોબરના રોજ યોજાયેલા પ્રથમ વિશેષ કેમ્પ દરમિયાન રાજ્યભરમાંથી 82,605 ફોર્મ-6 અને 408 ફોર્મ-6એ પ્રાપ્ત થયાં હતાં. આ ઉપરાંત 8,549 ફોર્મ-7 અને 89,489 ફોર્મ-8 મળ્યાં હતાં. આમ, પ્રથમ કેમ્પ દરમિયાન તમામ પ્રકારનાં મળીને કુલ 1,81,051 ફોર્મ સ્વીકારવામાં આવ્યાં હતાં.
કોલેજોમાં જાગૃતિ અભિયાન, મતદાન મથકો પર BLOની હાજરી
મતદાર નોંધણી અંગે યુવાનોમાં જાગૃતિ લાવવા માટે ERO અને AERO દ્વારા કોલેજો તથા વિવિધ શૈક્ષણિક સંસ્થાઓમાં SVEEP અંતર્ગત જાગૃતિ પ્રવૃત્તિઓ હાથ ધરવામાં આવી હતી. વિશેષ કેમ્પના દિવસોમાં સવારે 10થી સાંજે 5 વાગ્યા સુધી બૂથ લેવલ ઓફિસર્સ (BLO) મતદાન મથકો પર હાજર રહીને નાગરિકો પાસેથી ફોર્મ સ્વીકારતા હતા. આ કામગીરી પારદર્શક અને સુચારુ રીતે ચાલે તે માટે સુપરવાઈઝર, ERO અને AERO દ્વારા મતદાન મથકોનું સતત નિરીક્ષણ પણ કરવામાં આવ્યું હતું.
પાત્ર નાગરિકો મતદારયાદીમાં નામ નોંધાવી શકશે
મુખ્ય નિર્વાચન અધિકારીની કચેરી દ્વારા રાજ્યના તમામ પાત્ર નાગરિકો, ખાસ કરીને પ્રથમ વખત મતદાર બનતા યુવાનોને મતદારયાદીની સતત સુધારણા પ્રક્રિયા દરમિયાન પોતાનું નામ નોંધાવવા અપીલ કરવામાં આવી છે.
કચેરીની અખબારી યાદી મુજબ, હાલના Non-SIR સમયગાળા દરમિયાન મતદાર નોંધણી નિયમો, 1960 હેઠળ પાત્ર નાગરિકો ફોર્મ-6 ભરીને મતદારયાદીમાં પોતાનું નામ ઉમેરાવવા માટે અરજી કરી શકે છે.
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