ન્યૂયર પહેલા જુનાગઢમાં પ્રવાસીઓની ભારે ભીડ, ગિરનાર રોપ વેમાં સફર માટે 1 કિમી લાંબી લાઈન લાગી
જૂનાગઢમાં ગિરનાર પર્વત પર બનેલા એશિયાના સૌથી ઊંચા ગિરનાર રોપ વે પર પ્રવાસીઓની ભારે ભીડ આજે વહેલી સવારથી જ જોવા મળી હતી.
Published : December 29, 2025 at 6:43 PM IST
જુનાગઢ: નવા વર્ષની ઉજવણીને હવે 48 કલાક જેટલો સમય બાકી છે ત્યારે જુનાગઢમાં ગિરનાર પર્વત પર બનેલા એશિયાના સૌથી ઊંચા રોપ વેની સફર કરવા માટે પ્રવાસીઓની ભારે ભીડ જોવા મળી રહી છે. 31મી ડિસેમ્બરને લઈને મોટા ભાગના લોકો નવા વર્ષની ઉજવણી ઘરની બહાર કરતાં હોય છે. જેથી આજે રોપ વેની સફર કરવા માટે ખૂબ લાંબી લાઈનો જોવા મળી હતી. મોટા ભાગના પ્રવાસીઓએ એક કલાક કરતાં વધારે સમય લાઈનમાં ઊભા રહીને ટિકિટ મેળવવા માટે પરસેવો પણ પાડ્યો હતો.
ગિરનાર રોપવે માં પ્રવાસીઓની ભારે ભીડ
નવા વર્ષની ઉજવણીને હવે 48 કલાક જેટલો સમય બાકી છે. દર વર્ષે નવા વર્ષની ઉજવણી કરવા માટે લોકો પર્યટન સ્થળની ખાસ મુલાકાત લેતા હોય છે. ત્યારે જૂનાગઢમાં ગિરનાર પર્વત પર બનેલા એશિયાના સૌથી ઊંચા ગિરનાર રોપ વે પર પ્રવાસીઓની ભારે ભીડ આજે વહેલી સવારથી જ જોવા મળી હતી. એક કિલોમીટર કરતાં વધારે લાંબી લાઈનમાં પ્રવાસીઓ પોતાની અને તેમના પરિવારને ટિકિટ મળે તે માટે લાઈન લગાવતા પણ જોવા મળી રહ્યા હતા. વેકેશનના સમયમાં અને ખાસ કરીને ડિસેમ્બર મહિનાના અંતિમ સપ્તાહમાં પ્રવાસીઓની સૌથી વધારે ભીડ જોવા મળતી હોય છે. જેથી ટિકિટ મેળવવા માટે લોકો રીતસર લાઈનમાં ઊભીને પરસેવો પાડતા પણ જોવા મળે છે.
પ્રવાસીઓમા નારાજગીની સાથે ખુશી
ગીરનાર રોપે વેની સફર વહેલી સવારે પૂર્ણ કરીને પરત આવેલા રાજસ્થાનના દુલારામ ચૌધરીએ તેમની આ બીજી રોપની મુલાકાતને સફળ અને રોમાંચકારી ગણાવી હતી. વહેલી સવારે જ પર્યટકોની ઓછી સંખ્યાને કારણે તેમની સાથે આવેલા 100, કરતાં પણ વધારે પ્રવાસીઓને તુરંત રોપવેમાં ટિકિટ મળી ગઈ હતી, જેથી તેઓ સમયસર પહોંચીને પરત ભવનાથ ફર્યા હતા. તો બીજી તરફ પ્રદીપ જૈને ઘણો સમય લાઈનમાં ઊભું રહેવાને લઈને તેમની થોડીક નારાજગી વ્યક્ત કરી હતી અને જણાવ્યું હતું કે, જે પ્રકારે પ્રવાસીઓને એક કલાક જેટલો સમય લાઈનમાં ઊભું પડે છે તેની સામે સંચાલકો દ્વારા કોઈ એવી વ્યવસ્થા થાય કે પરિવારનો કોઈ એક વ્યક્તિ ટિકિટ મેળવીને રોપ વેની સફર કરી શકે જેથી પરિવારના તમામ સભ્યોને લાઈનમાં ઊભા રહેવામાંથી મુક્તિ મળે. તો બીજી તરફ રોપ વેની મુસાફરી કરવા માટે આવેલી પુનાની પ્રવાસી શ્વેતાએ પણ રોપ વેની રોમાંચકારી સફરને યાદગાર ગણાવી હતી. પરંતુ જે રીતે તેમના બાળકો લાઈનમાં ઊભીને થાકી ગયા છે જેને કારણે તેમની રોપ વેનો જે રોમાન્ચ હતો તે ધીમે ધીમે ઓછો થયો છે.
જનરલ મેનેજર એ આપી વિગતો
રોપેના જનરલ મેનેજર કુલબીરસિંગ બેદીએ જણાવ્યું હતું કે, દિવાળી અને ખાસ કરીને વેકેશન અને તહેવારોના સમયમાં સમગ્ર દેશમાંથી ખૂબ મોટી સંખ્યામાં પ્રવાસીઓ એશિયાના સૌથી ઊંચા ગિરનાર રોપવેની સફર કરવા માટે આવતા હોય છે. ત્યારે અસામાન્ય રીતે પ્રવાસીઓની વધી જતી સંખ્યાને કારણે ટિકિટ મેળવવા માટે પ્રવાસીઓએ લાઈનમાં ઉભવું પડતું હોય છે. આ સમસ્યાનો આગામી દિવસોમાં કઈ રીતે નિરાકરણ કરી શકાય તેને લઈને પણ સંચાલકો યોગ્ય દિશામાં કામ કરી રહ્યા છે. પરંતુ એક સાથે ખૂબ મોટા પ્રમાણમાં પ્રવાસીઓ રોપવે સાઈડ પર આવી પહોંચતા હોય છે જેથી પ્રત્યેક મુસાફરોને ટિકિટ આપવા માટે થોડો સમય લાગે છે જેને કારણે પ્રવાસીઓને લાઈનમાં ઉભવું પડે છે.
આ પણ વાંચો: