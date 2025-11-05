ETV Bharat / state

હુડા સંકલન સમિતિએ 13 નવેમ્બરે હિંમતનગર બંધનું આપ્યું એલાન, હિંમતનગર વેપારી એસોસીએશને પણ આપ્યો ટેકો

અગાઉ ફક્ત 11 ગામોમાં સીમિત રહેલું આ આંદોલન હવે હિંમતનગર, પ્રાંતિજ અને તલોદ તાલુકાઓ સુધી ફેલાયું છે.

હુડા સંકલન સમિતિએ 13 નવેમ્બરે હિંમતનગર બંધનું આપ્યું એલાન
હુડા સંકલન સમિતિએ 13 નવેમ્બરે હિંમતનગર બંધનું આપ્યું એલાન (ETV Bharat Gujarat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : November 5, 2025 at 1:42 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

સાબરકાંઠા : જિલ્લામાં હુડા મામલો હવે ઉગ્ર સ્વરૂપ ધારણ કરી રહ્યો છે. હિંમતનગરમાં હુડા સંકલન સમિતિએ 13 નવેમ્બરે હિંમતનગર શહેર બંધ રાખવાનો એલાન કર્યો છે. આ એલાન બાદ શહેરના વેપારી એસોસિએશન તેમજ વિવિધ સંગઠનોનો વ્યાપક ટેકો મળ્યો છે.

અત્યાર સુધીમાં 18 થી વધુ સંગઠનો હુડા વિરોધી સમિતિને ખુલ્લો સમર્થન આપી ચૂક્યા છે. અગાઉ ફક્ત 11 ગામોમાં સીમિત રહેલું આ આંદોલન હવે હિંમતનગર, પ્રાંતિજ અને તલોદ તાલુકાઓ સુધી ફેલાયું છે.

હુડા સંકલન સમિતિએ 13 નવેમ્બરે હિંમતનગર બંધનું આપ્યું એલાન (ETV Bharat Gujarat)

સમિતિના સભ્યોએ સ્પષ્ટ શબ્દોમાં જણાવ્યું છે કે "જ્યાં સુધી હુડા નોટિફિકેશન રદ નહીં થાય ત્યાં સુધી લડત ચાલુ રહેશે." હિંમતનગરના વેપારીઓ પણ સમર્થન આપી રહ્યા છે અને હુડા મામલે સરકારને ચેતવણી આપી છે કે જો હુડા નોટિફિકેશન તાત્કાલિક રદ નહીં થાય તો તેઓ ઉગ્ર જ્વલંત કારકેમો આપશે અને વ્યાપક વિરોધ કાર્યક્રમો યોજશે. સાબરકાંઠા જિલ્લામાં હુડા મુદ્દે ભારે ગરમાવો જોવા મળી રહ્યો છે.

હુડા સંકલન સમિતિએ 13 નવેમ્બરે હિંમતનગર બંધનું આપ્યું એલાન
હુડા સંકલન સમિતિએ 13 નવેમ્બરે હિંમતનગર બંધનું આપ્યું એલાન (ETV Bharat Gujarat)

છેલ્લા 55 દિવસથી સતત ચાલતું હુડા આંદોલન

સમિતિએ જણાવ્યું છે કે હુડા વિરોધ હવે માત્ર ગ્રામ્ય વિસ્તારોમાં સીમિત નથી રહ્યો, પરંતુ શહેરોમાં પણ લોકો ભારે આક્રોશ સાથે જોડાઈ રહ્યા છે. હિંમતનગરમાં ટૂંક સમયમાં વિશાળ રેલી, ધરણાં અને પ્રતિકાર કાર્યક્રમો યોજાયા અને યોજાવાના છે. ઈડર અને વડાલી તાલુકાઓમાં પણ હુડા વિરોધી આંદોલનને ટેકો આપવા ચર્ચા ચાલી રહી છે. સમિતિના ઉત્સવ પટેલ, દ્રુપદ પટેલ અને હસમુખભાઈ પટેલે જણાવ્યું કે આ લડત હવે ફક્ત માંગનો પ્રશ્ન નથી, પરંતુ હક્ક અને અસ્તિત્વની લડત છે. છેલ્લા 55 દિવસથી સતત ચાલતા આંદોલનને લોકસમર્થન મળતું જ રહ્યું છે, જેના કારણે સરકાર પર દબાણ વધતું જાય છે.

હુડા સંકલન સમિતિએ 13 નવેમ્બરે હિંમતનગર બંધનું આપ્યું એલાન
હુડા સંકલન સમિતિએ 13 નવેમ્બરે હિંમતનગર બંધનું આપ્યું એલાન (ETV Bharat Gujarat)

આંદોલન મામલે સ્પષ્ટ કર્યું છે કે હવે આ મુદ્દે કોઈ સમાધાન નહીં, પરંતુ નોટિફિકેશન રદ કરાવવું જ એકમાત્ર લક્ષ્ય છે. લોકોમાં હુડા નીતિ પ્રત્યે અવિશ્વાસ અને ગુસ્સો વધી રહ્યો છે, અને જિલ્લા સ્તરે વિરોધી વાતાવરણ સર્જાયું છે. અનેક ગામોના લોકો અને શહેરના હુડા યોજના રદ ન થાય ત્યાં સુધી શાંતિપૂર્ણ પરંતુ દૃઢ લડત ચાલુ રહેશે.

હુડા સંકલન સમિતિએ 13 નવેમ્બરે હિંમતનગર બંધનું આપ્યું એલાન
હુડા સંકલન સમિતિએ 13 નવેમ્બરે હિંમતનગર બંધનું આપ્યું એલાન (ETV Bharat Gujarat)

વધુમાં જણાવ્યું કે હવે આંદોલનને રાજકીય રંગ આપવાની કોશિશોને તેઓ સ્વીકારશે નહીં અને લોકોના હિત માટે એકજૂટ રહી લડત આગળ વધારશે. સાબરકાંઠા જિલ્લામાં હવે હુડા મુદ્દો માત્ર વિકાસ નીતિનો પ્રશ્ન નહીં, પરંતુ સામાન્ય લોકોના અધિકાર અને ભવિષ્યનો પ્રશ્ન બની ગયો છે, જે આગામી દિવસોમાં વધુ ઉગ્ર સ્વરૂપ ધારણ કરી શકે છે.

હુડા સંકલન સમિતિએ 13 નવેમ્બરે હિંમતનગર બંધનું આપ્યું એલાન
હુડા સંકલન સમિતિએ 13 નવેમ્બરે હિંમતનગર બંધનું આપ્યું એલાન (ETV Bharat Gujarat)

આ પણ વાંચો...

  1. સાબરકાંઠા: જમીન કપાતના વિરોધમાં હિંમતનગરમાં 11 ગામોનું હુડા દહન, હુડાના રાવણના છાજીયા લીધા
  2. VIDEO: ગરમીના પ્રકોપ વચ્ચે કચ્છમાં કમોસમી વરસાદ પડ્યો

TAGGED:

HUDA COORDINATION COMMITTEE
HIMMATNAGAR BANDH
HUDA PROEST
SABARKANTHA NEWS
HUDA COORDINATION COMMITTEE

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

અમદાવાદ: AMCની પતરાવાળી શાળાઓ તોડીને નવી બનાવાશે, 32 શાળાના વિદ્યાર્થીઓનું શું થશે?

સુરતમાં નકલી ઘી બનાવતી 3 ફેક્ટરી પર SOGના દરોડા, ભોપાલથી કેમિકલ-અમદાવાદથી પેકિંગના ડબ્બા લાવતા

જુનાગઢમાં ‘નમો લક્ષ્મી’ અને ‘સરસ્વતી યોજના’ દ્વારા 23,488 દીકરીઓને આર્થિક સહાય

અંતિમ T20 મેચમાં બાંગ્લાદેશે અફઘાનિસ્તાનને છ વિકેટથી હરાવ્યું, ત્રણ મેચની શ્રેણી ક્લીન સ્વીપ કરી

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.