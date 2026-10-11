નબળાં ચોમાસાં વચ્ચે આ વખતે ખેડૂતો માટે કેવી રહેશે રવી સિઝન? હવામાન નિષ્ણાતનો જાણો મત
આ વખતે ચોમાસું નબળું રહ્યું છે, ઓછા વરસાદના કારણે શિયાળુ પાક પર કેવી અસર થશે તે હવામાન નિષ્ણાતે જણાવ્યું હતું.
Published : October 11, 2026 at 8:28 AM IST
જૂનાગઢઃ આ વખતે ચોમાસાંએ ખેડૂતોને ખૂબ પજવ્યા છે. એક તો મોડો વરસાદ વરસ્યો, જ્યારે વરસ્યો ત્યારે મુશળધાર વરસ્યો અને ખેડૂતોના પાક ધોવાઈ ગયા, ત્યારબાદ ખેડૂતોએ જ્યારે વાવણી કરી ત્યારે લાંબા સમય સુધી વરસાદ આવ્યો જ નહીં. આવી જ રીતે વરસાદે ખેડૂતો સાથે સંતાકૂકડીની રમત રમી અને હવે આ રમતની અસર છેક ખેડૂતોના શિયાળુ પાક પર પણ જોવા મળશે તેવી હવામાન નિષ્ણાતે ભીતિ વ્યક્ત કરી છે.
આ વર્ષે જૂનાગઢ સહિત સૌરાષ્ટ્રમાં સરેરાશ કરતા ખૂબ જ ઓછો વરસાદ થયો છે. જેના કારણે ચોમાસું પાકોની સ્થિતિ માટે પૂરતા પાણીની વ્યવસ્થા થઈ શકશે કે કેમ તેના પર રવી સિઝનનું ભવિષ્ય ટકેલું છે. નબળાં ચોમાસાંની વિપરીત અસરો શિયાળુ પાકો પર પણ જોવા મળશે તેવી શક્યતા હવામાન વિભાગ દ્વારા વ્યક્ત કરવામાં આવી છે.
નબળાં ચોમાસાંની રવી પાક પર માઠી અસર
હવામાન નિષ્ણાત પ્રો. ડી.આર. વઘાસિયાના જણાવ્યા મુજબ, આ વર્ષે નબળાં ચોમાસાંને કારણે શિયાળુ પાકો પર પણ હવે પાણીની જરૂરિયાત અને ઉપલબ્ધ જથ્થાને લઈને અત્યારથી જ ચિંતાનું વાતાવરણ જોવા મળી રહ્યું છે, જૂનાગઢ સહિત સમગ્ર સૌરાષ્ટ્રમાં આ વખતે સરેરાશ કરતાં પણ ખૂબ ઓછો વરસાદ થયો છે, જેને કારણે શિયાળુ પાકોનું ભવિષ્ય પણ ડામાડોળ થતું જોવા મળી રહ્યું છે. જે ખેડૂતો ચોમાસું પાકમાં અવકાશી ખેતી પર આશ્રિત હતા, તે ખેડૂતોને પૂરતું ઉત્પાદન મળ્યું નથી. હાલ જળાશયો અને નદીઓમાં વરસાદી પાણીનો સંગ્રહ એકદમ ઓછો છે, જેના કારણે રવી પાકોનું ભવિષ્ય ડામાડોળ બની શકે તેવી સંભાવના જૂનાગઢ એગ્રીકલ્ચર યુનિવર્સિટીના હવામાન શાસ્ત્રી પ્રોફેસર ધીમંત વઘાસિયાએ વ્યક્ત કરી છે.
પાણીના જથ્થા પર વાવેતર નિર્ધારિત
ચોમાસાંમાં ઓછા વરસાદના કારણે શિયાળુ પાકોના વાવેતરમાં ખૂબ ઘટાડો આવે તેવી પણ સંભાવના અત્યાર થીજ જોવા મળી રહી છે. ઓછા વરસાદને કારણે સામાન્ય રીતે શિયાળુ પાકો, જેવા કે ધાણા, જીરું, ઘઉં, ચણા, તુવેરની પસંદગી ખેડૂતો દ્વારા થતી હોય છે, પરંતુ હવે જળાશયો અને નદીઓમાં પાણીનો જથ્થો મર્યાદિત સંગ્રહ થયેલો છે. આવી સ્થિતિમાં સિંચાઈનું પાણી સૌથી મહત્વનું પરિબળ રવિ સિઝનમાં બની શકે છે. જેથી ખેડૂતોએ પોતાની પાસે રહેલું પાણી અને તેટલા જ પાણીમાં થઈ શકે તેવા શિયાળુ પાકોની પસંદગી અને વાવેતર કરવું જોઈએ તેવી સલાહ પણ હવામાન વિભાગે આપી છે.
ઉનાળામાં ગરમીના દિવસો પણ વધારે
ચોમાસામાં ઓછો વરસાદ અને નબળું ચોમાસુ ઉનાળામાં ગરમીના દિવસો વધવા માટેનું એક મજબૂત કારણ અને પરિબળ પણ બની શકે છે. અલનીનોની અસરના કારણે આ વર્ષે ઉનાળામાં ગરમીનું પ્રમાણ અને તેના દિવસોમાં નોંધપાત્ર વધારો થાય તેવી સંભાવનાઓ પણ વ્યક્ત થઈ રહી છે. હાલ દિવસ દરમિયાન ગરમીનું પ્રમાણ અને તાપમાન ઊંચું જોવા મળે છે, જે આગામી અઠવાડિયા સુધી જોવા મળી શકે છે, ત્યારબાદ ધીમે ધીમે દિવસ અને રાત્રીના તાપમાનમાં બે ડિગ્રી જેટલો ફેરફાર થશે, જેને કારણે શિયાળાની ઋતુનો અહેસાસ પણ થઈ શકે છે. આ દિવસો દરમિયાન વહેલી સવારે ઝાકળ જોવા મળી શકે છે અને દિવસ દરમિયાન સૂકું વાતાવરણ જોવા મળશે.
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