રાજ્યમાં કહેર મચાનવાર 'ટાઇફોઇડ તાવ' કેવી રીતે ફેલાય છે? જાણો તકેદારી કેમ રાખવી

સાલ્મેનોલા ટાઇફીક નામના બેક્ટેરિયાથી થાય છે, યોગ્ય સમયે સારવાર મળે તો પાંચ જ દિવસમાં દર્દી સ્વસ્થ થઈ જતો હોય છે.

'ટાઇફોઇડ તાવ'
'ટાઇફોઇડ તાવ' (ETV Bharat Gujarat)
જુનાગઢ : છેલ્લા 3 દિવસથી ગાંધીનગરમાં ટાઈફોઈડ તાવે હંગામો મચાવ્યો છે. જુનાગઢ શહેર અને જિલ્લામાં ટાઈફોઈડને લઈને કોઈ પણ પ્રકારની ચિંતાજનક અથવા તો જેને ગંભીર કહી શકાય, તેવી સ્થિતિ જોવા મળતી નથી. જુનાગઢ સિવિલ હોસ્પિટલમાં પ્રતિદિન 1000ની આસપાસ દર્દીઓ અલગ અલગ રોગની દવા લેવા માટે આવતા હોય છે.

જેમાં સામાન્ય તાવ, શરદી, ઉધરસની સાથે અન્ય કેટલાક રોગોનો સમાવેશ થાય છે, પરંતુ જે રીતે ગાંધીનગરમાં ટાઈફોઈડ તાવે હંગામો મચાવ્યો છે, તે પ્રકારની સ્થિતિ હજુ સુધી જુનાગઢ શહેર કે જિલ્લામાં જોવા મળતી નથી. સાલ્મેનોલા ટાઇફીક નામના બેક્ટેરિયાથી થાય છે, યોગ્ય સમયે સારવાર મળે તો પાંચ જ દિવસમાં દર્દી સ્વસ્થ થઈ જતો હોય છે.

જાણો તકેદારી કેમ રાખવી

સાલ્મેનોલા ટાઇફીક નામના બેક્ટેરિયા થી ટાઇફોઇડ

ગાંધીનગરમાં છેલ્લા બે-ત્રણ દિવસથી ટાઈફોઈડ તાવે હંગામો મચાવ્યો છે, કેટલાક બાળકોના મોત થયાના સમાચારો પણ માધ્યમોમાં આવ્યા છે. ગાંધીનગરને બાનમાં લેનાર ટાઇફોઇડ તાવ કેવા પ્રકારે થાય છે, અને કેવી કાળજી રાખવી જોઈએ, તેને લઈને જુનાગઢ સિવિલ હોસ્પિટલના મેડિસિન વિભાગના તબીબ ડો. આકાશ કોરાટે ટાઈફોઈડ તાવ ફેલાવવાની સાથે કેવી તકેદારી રાખવી જોઈએ, તેને લઈને વિગતો આપી છે.

સાલ્મેનોલા ટાઇફીક નામના બેક્ટેરિયાથી થાય
સાલ્મેનોલા ટાઇફીક નામના બેક્ટેરિયાથી થાય (ETV Bharat Gujarat)

જે રીતે ગાંધીનગરમાં ટાઇફોઇડ તાવે હંગામો મચાવ્યો છે, તેવી એક પણ પ્રકારની પરિસ્થિતિ જુનાગઢ સિવિલ હોસ્પિટલમાં જોવા મળતી નથી. દરરોજ 800 થી 1000 જેટલા દર્દીઓ શરદી, તાવ, ઉધરસ અને અન્ય કેટલીક બીમારીઓમાં દવા લેવા માટે સિવિલ હોસ્પિટલ આવતા હોય છે, પરંતુ તેમાં ટાઈફોડ તાવના કેસ એકદમ સામાન્ય જોવા મળે છે.

રાજ્યમાં કહેર મચાનવાર 'ટાઇફોઇડ તાવ' કેવી રીતે ફેલાય છે
રાજ્યમાં કહેર મચાનવાર 'ટાઇફોઇડ તાવ' કેવી રીતે ફેલાય છે (ETV Bharat Gujarat)

બજારુ ખોરાક અને અશુદ્ધ પાણીથી થઈ શકે ટાઈફોઈડ

સિવિલ હોસ્પિટલની મેડિસિન વિભાગના સિનિયર તબીબ ડો. આકાશ કોરાટે ટાઈફોઈડ તાવને લઈને વિગતો આપતા જણાવ્યું હતું કે, "ટાઇફોઇડ તાવ સાલ્મેનોલા ટાઇફીક નામના બેક્ટેરિયાથી થતો હોય છે. જે આંતરડામાં કોઈ કારણોસર પહોંચી જાય છે. અહીં જ તે વધવાની સાથે મ્યુકોઝામાં પ્રવેશે છે, ત્યારબાદ સ્પેયર્સ સ્પેસમાં બેવડાઈને આગળ વધે છે. અહીંથી તે લોહીમાં ભળી જાય છે અને સમગ્ર શરીરમાં પોતાનો ફેલાવો કરે છે, જેથી કોઈ પણ વ્યક્તિને ટાઈફોઈડ તાવ આવે છે."

જુનાગઢ સિવીલ હોસ્પિટલ
જુનાગઢ સિવીલ હોસ્પિટલ (ETV Bharat Gujarat)

ટાઈફોડની સ્થિતિમાં રખાતી તકેદારી

ટાઈફોઈની તાવના મુખ્ય લક્ષણોમાં ઉલ્ટી ઉબકા અને ઝાડા જેવા મુખ્ય લક્ષણો જોવા મળે છે. ટાઈફોઈડ તાવની સ્થિતિમાં વારંવાર હાથ ધોવા અને ખાસ કરીને પીવાનું પાણી છે, તેને લઈને પ્રત્યેક પરિવારે ખૂબ જ કાળજી રાખવી જરૂરી હોય છે. બજારના ખુલ્લા ખોરાક અને જંકફુડથી દૂર રહેવાની સાથે ઉકાળેલું ગરમ પાણી ઘરના તાપમાને ઠંડુ થયા બાદ તેને પીવું જોઈએ. કોઈ પણ વ્યક્તિને જો ટાઇફોડ તાવ થાય તો તેની નિયમિત અને એકધારી સારવારથી માત્ર પાંચ જ દિવસમાં કોઈ પણ વ્યક્તિ તાવથી મુક્ત બની શકે છે.

ડો. આકાશ કોરાટ
ડો. આકાશ કોરાટ (ETV Bharat Gujarat)

જુનાગઢ સિવિલ હોસ્પિટલમાં ટાઈફોઈડ તાવ માટે ખાસ વિડાલ અને એલ.એફ.ટી ટેસ્ટ પણ વિનામૂલ્યે થાય છે અને તેને 24 કલાક કરી શકાય તેવી વ્યવસ્થા પણ છે, વધુમાં કોઈ પણ વ્યક્તિએ ઘરની આસપાસ ગંદકી દૂર કરીને પીવાના પાણીને લઈને ખાસ તકેદારી રાખવી જોઈએ. જેથી જ્યારે કોઈ બીમારી અચાનક ફેલાય તેવી સ્થિતિમાં તેના પર કાબુ કરીને તેનાથી દૂર રહી શકાય.

