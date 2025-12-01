અમદાવાદમાં AMTS અને BRTS બસના ઓનલાઈન પાસ કેવી રીતે કઢાવવા? જાણો પ્રોસેસ
એએમટીએસ અને બીઆરટીએસના વિદ્યાર્થી પાસ હવે સંપૂર્ણ ઓનલાઇન મળી જશે. જેના માટે આ એપ્લિકેશન લોન્ચ કરવામાં આવી છે.
Published : December 1, 2025 at 7:02 PM IST
અમદાવાદ : શહેરની લાઈફલાઈન કહેવાતી AMTS અને BRTS બસમાં મુસાફરી કરતા વિદ્યાર્થીઓ માટે અમદાવાદ મહાનગરપાલિકાએ એક મોટો નિર્ણય લીધો છે, હવે વિદ્યાર્થીઓએ બસનું કાર્ડ કઢાવવા માટે લાઈનમાં ઉભું રહેવું નહીં પડે, કારણકે અમદાવાદમાં એએમટીએસ અને બીઆરટીએસના વિદ્યાર્થી પાસ હવે સંપૂર્ણ ઓનલાઇન મળી જશે. જેના માટે આ એપ્લિકેશન લોન્ચ કરવામાં આવી છે.
જેનાથી વિદ્યાર્થીઓને લાઈનમાં ઊભા રહેવું કે બસ સ્ટેશનને ધક્કા ખાવા પડશે નહીં, ત્યારે અમદાવાદના લાલ દરવાજા કન્સલેશન ઓફિસ પર પાસ કઢાવવા માટે આવેલા વિદ્યાર્થીઓએ શું કહ્યું અને હજી સુધી કેટલા ફોર્મ ઓનલાઈન ભરાયા છે? અને કેટલા વિદ્યાર્થીઓએ એપ ડાઉનલોડ કરી છે, જાણો સમગ્ર વિગત આ અહેવાલમાં.
વિદ્યાર્થીઓ મોબાઇલમાં સંગ્રહ કરીને આ પાસ દેખાડીને મુસાફરી કરી શકશે: AMTSના ચેરમેન
આ અંગે AMTSના ચેરમેન ધરમશી દેસાઈએ જણાવ્યું કે, "અત્યાર સુધી કન્સેસન પાસ માટે વિદ્યાર્થીઓ ફોર્મ ભરીને ટર્મિનલ પર આવતા હતા, અને ત્યાં જમા કરાવવા પછી 15-20 દિવસ સુધીનો સમય લાગતો હતો, ત્યારબાદ વિદ્યાર્થીઓને પાસ મળતા હતા. હવે એની જગ્યાએ ઓનલાઇન એપ પરથી વિદ્યાર્થીઓ સીધા જ ઓનલાઇન ફોર્મ ભરી શકશે, જેની ખરાઈ બાદ વિદ્યાર્થીઓ ઓનલાઈન પૈસા ભરીને ઓનલાઇન પોતાનો પાસ કાઢી શકશે અને પ્રિન્ટ કાઢી શકશે, અથવા મોબાઇલમાં સંગ્રહ કરીને આ પાસ દેખાડીને મુસાફરી કરી શકાશે.
લાલ દરવાજા AMTS બસ સ્ટેન્ડ પર પાસ કઢાવવા આવેલ વિદ્યાર્થીઓએ શું કહ્યું?
અમદાવાદના વટવાથી આવેલ અન્સારી દરકશાએ જણાવ્યું કે, "અહીંયા આવીને ફોર્મ ભરવા અને ફોર્મ જવા કરાવવા માટે એક મોટી લાઈન લાગતી હતી, અને હજી લાગે છે. અમે પણ જમા કરાવવા માટે આવ્યા છીએ. હવે થોડા દિવસમાં મારા પાસ બનીને તૈયાર થઈ જશે, પરંતુ હવે અમને ખબર પડી છે, કે આ ઓનલાઇન એપ આવી ગઈ છે. જેના દ્વારા ઘરે બેઠા અમે ફોર્મ ભરી શકીશું અને આવી લાંબી લાઈનથી રાહત મળશે અને ધક્કાથી બચીશું."
ઇલિયાસ પટેલે જણાવ્યું કે, "હાલમાં સંસ્થા તરફથી ઓનલાઈન પાસ કરાવવાની વ્યવસ્થા કરવામાં આવી છે, જે વિદ્યાર્થીઓ રૂબરૂ આવીને પાસ કઢાવે છે, કોલેજ સુધીના વિદ્યાર્થીઓ માટે છ મહિનાના પાસ માટે છોકરાઓને 2475 રૂપિયા ભરવાનું રહેશે અને ધોરણ 11, 12માં જે છોકરીઓ અભ્યાસ કરતી હોય એમના માટે સરકારે વ્યવસ્થા કરી છે, કે માસિક રુ.90 લેખે પાસ આપવામાં આવે છે.
છ મહિનાનો પાસ 615 રૂપિયાનો થાય છે. અને હવે ઓનલાઇન ફોર્મ ભરવાનું ચાલુ થઈ ગયું છે, અને એની એપ્લિકેશન લોન્ચ થઈ ગઈ છે. આજે પહેલો દિવસ છે, એટલે અત્યાર સુધી 276 વિદ્યાર્થીઓએ ફોર્મ ઓનલાઈન સબમીટ કરી દીધા છે અને આ એપ્લિકેશનને 6700 લોકોએ ડાઉનલોડ કરી લીધી છે, એટલે આનાથી ઘણો ફાયદો થઈ રહ્યો છે."
"અત્યારે અમે લાઈનમાં ઊભા રહીને પાસ બનાવડાવી રહ્યા છીએ, ફોર્મ ભરીને જમા કરાવવા માટે આવ્યો છું, હવે ઓનલાઇન થઇ જશે તો અમને રાહત મળશે અને ઘરે બેઠા જ અમે ફોર્મ ભરી દઈશું." - વિદ્યાર્થી, મન્સૂરી અરહા
આ પ્રોસેસ કેવી રીતે કરવી?
- I-Pass Ahmedabad એપ ડાઉનલોડ કરો (આ એપ Google Play Store, એપલ એપ સ્ટોર પર ઉપલબ્ધ છે).
- એપમાં રજિસ્ટ્રેશન કરો (મોબાઈલ નંબર + OTP ).
- નવો પાસ અરજી ફોર્મ ડાઉનલોડ કરો.
- ફોર્મની પ્રિન્ટ કાઢી, તમામ વિગતો ભરો.
- કોલેજ/સ્કૂલના પ્રિન્સિપાલ/અધિકૃત વ્યક્તિ પાસેથી સહી-સિક્કા કરાવો.
- ભરેલું ફોર્મ + જરૂરી ડોક્યુમેન્ટ્સ (ઓળખપત્ર, ફી રસીદ વગેરે) એપમાં અપલોડ કરો.
- તમે જે પાસ જોઈએ તે પસંદ કરો: ફક્ત AMTS કે ફક્ત BRTS
- એએમટીએસ + બીઆરટીએસ (નં.)
- ઓનલાઈન ફી ભરો (UPI, કાર્ડ, નેટ બેન્કિંગ દ્વારા.
- ફી ચૂકવ્યા પછી તરત જ તમારો ડિજિટલ પાસ એપમાં આવી જશે.
- પાસને મોબાઈલમાં સેવ કરો અથવા પ્રિન્ટ કાઢીને પ્લાસ્ટિક કાર્ડમાં મુકાવી શકો.
- મહિનાના પાસની ફી (વિદ્યાર્થી કન્સેશન)
- મહિલા વિદ્યાર્થીઓ (AMTS): 2100
- પુરુષ વિદ્યાર્થીઓ (AMTS): 2400
- (BRTS અને કોમ્બો પાસની ફી અલગ હોઈ શકે, એપમાં દેખાશે)
ફાયદા
- ઘરે બેઠા 15-20 મિનિટમાં અરજી પૂરી
- લાઈન નહીં, ધક્કા નહીં, બસ સ્ટેશને જવું નહીં
- પાસ તરત મળી જશે (ફી ભર્યા પછી)
"અત્યારે હું Bed કરું છું, AMTSના પાસ બનાવવા માટે અહીંયા આવ્યો છું. અહીંયા મોટી લાઈન લાગી છે, પાસ બનાવવા માટે પણ સમય બગડે છે, એટલે સરકારે હવે ઓનલાઇન સિસ્ટમ ચાલુ કરી છે. વિદ્યાર્થીઓને ઓનલાઈન ફોર્મ ભરવાનું રહેશે, આવી લાંબી લાઈનમાં ઉભા નહીં રહેવું પડે અને એનાથી બહુ જ મોટી રાહત મળશે." - વિદ્યાર્થી ,જય ડાભી
