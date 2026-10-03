નવરાત્રી, ફટાકડા સ્ટોલ અને ગણપતિ પંડાલમાં ફાયર NOC કેવી રીતે મળે, લોકોએ શું સાવચેતી રાખવી
ફાયર NOC માટે ફોર્મ C1, ઈલેક્ટ્રિક સર્ટિફિકેટ, લેઆઉટ પ્લાન, ફાયર પ્લાન તૈયાર કરીને એપ્રુવલ માટે મૂકવાના હોય છે, ત્યારબાદ સ્થળ મુલાકાત કરી NOC આપે છે.
Published : October 3, 2026 at 8:18 PM IST|
Updated : October 3, 2026 at 9:06 PM IST
ભાવનગર: શહેરમાં ગણપતિ પંડાલ હોય કે નવરાત્રીનું આયોજન હોય, ત્યારે ફાયર વિભાગની NOC ખાસ બની જાય છે. ત્યારે ફાયર વિભાગની NOC કેવી રીતે મળે અને તેમાં કેવા દસ્તાવેજ તથા સાધનોની જરૂર પડે છે તે જાણવું જરૂરી છે.
ગુજરાતમાં ભૂતકાળમાં બનેલી આગની ઘટનાઓ બાદ ફાયરની NOCનું શું મહત્વ છે તે જાણવાનો પ્રયત્ન ઈટીવી ભારત દ્વારા કરાયો હતો. ભાવનગરના ફાયર વિભાગના ચીફ ફાયર ઓફિસર સાથે ખાસ વાતચીત કરવામાં આવી હતી. કોઈપણ જાહેર સ્થળે જ્યાં લોકોની ભીડ વધુ હોય તેવા સ્થળ ઉપર ફાયરનું NOC કેટલું જરૂરી બની જાય છે. વાત અહીં નવરાત્રી, ફટાકડાના સ્ટોલ, ગણપતિ પંડાલો જેવા જાહેર કાર્યક્રમોની થઈ રહી છે. લોકોએ શું ધ્યાન રાખવું અને ફાયર NOC કઈ રીતે લેવાય તે જાણીએ.
ફાયરની NOC લેવા માટેની પ્રક્રિયા
ભાવનગર ફાયર વિભાગના ચીફ ફાયર ઓફિસર પ્રદ્યુમનસિંહ જાડેજાએ જણાવ્યું હતું કે ફાયર NOC લેવા માટે ગુજરાત ફાયર સેફ્ટી કોમમાં ઓનલાઈન એપ્લિકેશન કરવાની હોય છે. જેમાં ફોર્મ C1, ઈલેક્ટ્રિક સર્ટિફિકેટ, લેઆઉટ પ્લાન અને ફાયર પ્લાન તૈયાર કરીને એપ્રુવલ માટે મૂકવાના હોય છે. આ ઉપરાંત ફાયર સેફ્ટી માટે ફાયર એસ્ટીમ યુઝરો, પાણીના સ્ટોરેજ અને એક્ઝિટની સ્થળ મુલાકાત કર્યા બાદ NOC આપવામાં આવે છે.
જાહેર સ્થળો ઉપર રાખવાની કાળજી
ફટાકડાના સ્ટોલ, નવરાત્રી, ગણપતિ પંડાલ જ્યાં મોટી સંખ્યામાં લોકો જતા હોય છે ત્યારે આ લોકોએ પણ સાવચેતી રાખવી જરૂરી છે. તેને લઈને ચીફ ફાયર ઓફિસર પ્રદ્યુમનસિંહ જાડેજાએ જણાવ્યું હતું કે ફટાકડાના સ્ટોલ હોય કે નવરાત્રી હોય તો ખાસ એ જોવાનું હોય છે કે ફાયર NOC છે કે નહીં. ફાયર NOC હોય એ જ સ્ટ્રક્ચરમાં જ પબ્લિકે પ્રવેશ કરવો જોઈએ. બીજી વાત, ફાયરના જે સાધનો હોય તેનો ઉપયોગ કરવો ત્યાં વહીવટ કરતા લોકોને આવડવો જોઈએ અને તેનું માર્ગદર્શન હોવું પણ જરૂરી છે.
નવરાત્રીને લઈને હજુ મંજૂરી નહીં
નવરાત્રી નજીક આવી રહી છે અને ત્યારબાદ દિવાળી આવશે, તેથી ફટાકડાના સ્ટોલને પણ મંજૂરીઓ માંગવામાં આવતી હોય છે. ત્યારે હાલમાં નવરાત્રીને પગલે ફાયર ઓફિસર પ્રદ્યુમનસિંહ જાડેજાએ જણાવ્યું હતું કે અત્યારે ફટાકડા માટે હજુ સમય છે, પણ નવરાત્રી માટે કલેક્ટરમાંથી જે મંજૂરી મળી હોય તે આવ્યા બાદ કાર્યવાહી થશે. ઓનલાઈન એપ્લિકેશન આવે તેની અને એપ્લિકેશન મંજૂરી માટે ન આવે તેની સ્થળ ઉપર જઈને તપાસ કરવામાં આવે છે અને ત્યાં NOC લેવાની જરૂર હોય ત્યાં NOC લેવા માટે સૂચના આપવામાં આવે છે.
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