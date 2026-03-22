જાણવા જેવું: દુર્ઘટના, હત્યા, અકસ્માત કે કોઈ આપત્તિ બાદ કેવી રીતે મળે વળતર? જાણો સંપૂર્ણ કાનૂની પ્રક્રિયા

ભારત સરકારના વિવિધ કાયદાઓ હેઠળ પીડિત પરિવારો આ પ્રકારના બનાવોમાં વળતર મેળવવા માટે અરજી કરી શકે છે.

Published : March 22, 2026 at 7:03 AM IST

અમદાવાદ: દુર્ઘટના, હત્યા, બિલ્ડિંગ ધરાશાયી અથવા બાળકો સામેના ગુનાઓ જેવી ઘટનાઓ માત્ર કાનૂની નહીં પરંતુ માનવીય સંકટ પણ છે. આવા સમયે પીડિત પરિવારને ન્યાય સાથે આર્થિક સહાય મળવી અત્યંત જરૂરી બની જાય છે. ભારતના કાયદાઓમાં વળતર માટે સ્પષ્ટ જોગવાઈઓ છે, પરંતુ માહિતીના અભાવે ઘણા લોકો આ હકનો ઉપયોગ કરી શકતા નથી. ભારત સરકારના વિવિધ કાયદાઓ હેઠળ પીડિત પરિવારો આ પ્રકારના બનાવોમાં વળતર મેળવવા માટે અરજી કરી શકે છે.

અકસ્માતના કિસ્સામાં કેવી રીતે મળે વળતર?
મોટર અકસ્માતના કેસોમાં મોટર વાહન અધિનિયમ 1988 મુખ્ય કાયદો છે. આ કાયદા હેઠળ Motor Accident Claims Tribunal (MACT) માં અરજી કરીને વળતર મેળવી શકાય છે. અહીં “No Fault Liability” હેઠળ શરૂઆતમાં જ પ્રાથમિક સહાય મળે છે, જ્યારે અંતિમ વળતર પીડિતની આવક, ઉંમર અને પરિવારની નિર્ભરતા આધારે નક્કી થાય છે.

ગંભીર ગુનાની ઘટનામાં
હત્યા, બળાત્કાર અથવા અન્ય ગંભીર ગુનાઓમાં CRPC 357A અંતર્ગત રાજ્ય સરકાર Victim Compensation Scheme મારફતે પીડિતોને સહાય આપે છે. આ કાયદાની ખાસિયત એ છે કે આરોપી પકડાયો ન હોય તો પણ પીડિત પરિવાર વળતર માટે પાત્ર રહે છે.

બાળકોના યૌન શોષણની ઘટનામાં
બાળકો સામેના યૌન ગુનાઓમાં POCSO એક્ટ 2012 ખાસ જોગવાઈ કરે છે. આ કાયદા હેઠળ કોર્ટ પીડિત બાળકને વચગાળાનું અને ફાઈનલ વળતર બંને આપી શકે છે. આ સહાય બાળકના સારવાર, માનસિક પુનર્વસન અને શિક્ષણ માટે ઉપયોગમાં લેવાય છે.

કયા-કયા કિસ્સામાં મળે છે વળતર
બિલ્ડિંગ ધરાશાયી થવાની ઘટનામાં
બિલ્ડિંગ ધરાશાયી જેવી ઘટનાઓમાં જવાબદારી વધુ ગંભીર બને છે. બાંધકામમાં ખામી, હલકી ગુણવત્તા અથવા નિયમોના ભંગ માટે બિલ્ડર અને ડેવલપર સીધા જવાબદાર બની શકે છે. આવા કેસોમાં રિયલ એસ્ટેટ (Regulation and Development) એક્ટ 2016 હેઠળ ફરિયાદ કરી શકાય છે અને પીડિતોને વળતર મળવાની જોગવાઈ છે. સાથે જ IPC હેઠળ ફોજદારી કેસ પણ થઈ શકે છે.

જો વાહનનો વીમો લીધો હોય તો ઈન્સ્યોરન્સ એક્ટ 1938 મુજબ ઈન્સ્યોરન્સ કંપની વળતર ચૂકવે છે. કામદારો માટે Employees Compensation એક્ટ 1923 અનુસાર માલિક અથવા કોન્ટ્રાક્ટર જવાબદાર હોય છે. મોટી આપત્તિમાં ડિઝાસ્ટર મેનેજમેન્ટ એક્ટ 2005 હેઠળ સરકાર તાત્કાલિક સહાય આપે છે.

ગંભીર ગુનાની ઘટનામાં ગુજરાત સરકાર કેટલું વળતર આપે છે?
આ અંગે એડવોકેટ નીતિન ગાંધીનું કહેવું છે કે, વળતર માટે એકથી વધુ કાનૂની રસ્તાઓ ઉપલબ્ધ છે. લોકો ઘણીવાર ફક્ત ક્રિમિનલ કેસ પર ધ્યાન આપે છે, જ્યારે વળતર માટે અલગથી અરજી કરવી જરૂરી હોય છે. ખાસ કરીને POCSO અને બિલ્ડિંગ ધરાશાયી કેસોમાં સમયસર અરજી કરવી અત્યંત મહત્વપૂર્ણ છે. હકીકતમાં ઘણા લોકો માહિતીના અભાવે અથવા લાંબી પ્રક્રિયાના ડરથી આગળ નથી વધતા, જેના કારણે તેઓ પોતાના હકથી વંચિત રહી જાય છે. પરંતુ હવે મફત કાનૂની સહાય ઉપલબ્ધ હોવાથી પીડિતો માટે આ પ્રક્રિયા સરળ બની રહી છે.

અંતમાં, દુર્ઘટના હોય, હત્યા હોય, બિલ્ડિંગ ધરાશાયી હોય કે POCSO કેસ દરેક પરિસ્થિતિમાં કાયદો પીડિતની સાથે છે. જરૂરી છે માત્ર યોગ્ય માહિતી, સમયસર પગલાં અને પોતાના હક માટે લડવાની તૈયારી.

