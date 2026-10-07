અંગ્રેજ અને બ્રિટિશ સરકારના સમયમાં કેવો હતો ભાડા કરાર અને રેવન્યુ કાયદો?
ભાડા કરાર કાયદો અંગ્રેજોના શાસનકાળ દરમિયાન ભારતના મિલકત કાયદાના ઇતિહાસમાં ખૂબ જ મહત્ત્વનો માનવામાં આવતો હતો.
Published : October 7, 2026 at 11:09 AM IST|
Updated : October 7, 2026 at 11:49 AM IST
મનીષ ડોડિયા, જૂનાગઢ: ગુજરાત ભાડા વિધેયક-2026માં સરકારે વકીલોની માંગણી સ્વીકારતા રાજ્યભરમાં વકીલોની અચોક્કસ મુદ્દતની હડતાળ સમેટી લેવામાં આવી છે. સિવિલ કોર્ટ-સ્મોલ કોઝ કોર્ટને જ્યુડિશિયલ પાવર પાછા આપવામાં આવશે. જોકે, આ વિવાદ વચ્ચે ભાડા કરાર કાયદાનો ઇતિહાસ જાણીયે...
ભાડા કરાર કાયદો અંગ્રેજોના શાસનકાળ દરમિયાન ભારતના મિલકત કાયદાના ઇતિહાસમાં ખૂબ જ મહત્ત્વનો માનવામાં આવતો હતો. આજે પણ અનેક શહેરો એવા છે જેમાં ભાડુઆત તરીકે પાઘડી પ્રથા જોવા મળે છે. આ કાયદા તળે કેટલાક વાદ વિવાદો પણ ભૂતકાળમાં થઇ ચૂક્યા છે ત્યારે આજે ફરી એક વખત સમય આવીને ઉભો છે કે ભાડા કરાર કાયદો ન્યાયપાલિકાની નીચે રાખવો કે પરત તેને મહેસૂલ વિભાગ અંતર્ગત આપવો...
1882માં ટ્રાન્સફર ઓફ પ્રોપર્ટી એક્ટ અમલી
ભારતમાં જ્યારે અંગ્રેજોનું શાસન હતું, તે સમયમાં વર્ષ 1882માં ધ ટ્રાન્સફર ઓફ પ્રોપર્ટી એક્ટ 1882 કાયદો બનાવવામાં આવ્યો હતો, જે આજના દિવસે પણ ભારતના પ્રોપર્ટી કાયદાના પાયાના પથ્થર તરીકે માનવામાં આવે છે. આ કાયદાની કલમ 105થી લઈને 117માં ભાડાપટ્ટાને લઈને કેટલાક નિયમો દર્શાવવામાં આવ્યા હતા, તે મુજબ ભાડુઆત અને મકાન માલિક વચ્ચેના અધિકારો અને તેને પ્રત્યેની ફરજો શું હોઈ શકે તે 1882માં અંગ્રેજ સરકાર વખતે પ્રસ્થાપિત કરવામાં આવ્યું હતું.
1918માં ભાડા નિયંત્રણ કાયદો અમલી
અંગ્રેજોના સમયમાં અને પ્રથમ વિશ્વયુદ્ધ 1914થી લઈને 1918 અને બીજા વિશ્વયુદ્ધમાં 1939થી લઈને 1945 સુધી સમગ્ર વિશ્વમાં સૈનિકોનું એક દેશમાંથી બીજા દેશમાં અને એક સ્થળેથી બીજા સ્થળે માઈગ્રેશન થતું હતું. લોકોનું સ્થળાંતર ખૂબ વધી જતા સૈનિકો અને અન્ય વ્યક્તિઓના રહેવા માટે મકાનોની ખૂબ મોટી અછત ઊભી થઈ હતી જેને કારણે જે લોકો પાસે પોતાની માલિકીના મકાનો હતા તેમના માલિકોએ ખૂબ ઊંચા ભાડાનો વધારો કર્યો હતો, જેને કારણે ભારતમાં બ્રિટિશ સરકારે બોમ્બે રેન્ટ એક્ટ 1918 અને ત્યાર પછી બોમ્બે રેન્ટ રેસ્ટ્રિક્શન એક્ટ 1939 લાગુ કર્યો. આ સમયે ગુજરાત મહારાષ્ટ્રના એક ભાગ તરીકે જોડાયેલું હતું.
ધ બોમ્બે રેન્ટ એક્ટ 1947
આ કાયદો ભારતના આઝાદીના વર્ષમાં પસાર થયો પરંતુ આ કાયદાનો સમગ્ર વિચાર અને તેમાં રાખવામાં આવેલી કલમો અને વિચારો અંગ્રેજોના સમયની જ હતી જેને કારણે બોમ્બે રેન્ટ એક્ટ 1947 અંતર્ગત ભાડુઆતને આ કાયદા મારફતે ખૂબ જ મજબૂત રક્ષણ પૂરું પાડવામાં મદદ મળી.
અંગ્રેજો અને બ્રિટિશ સરકારના સમયમાં પસાર થયેલા કાયદાની અસરો
અંગ્રેજી અને બ્રિટિશ સરકારના સમયમાં ભાડા કાયદાની મુખ્ય અસરો પર એક નજર કરીએ તો કોઈ પણ મકાન માલિક દ્વારા તેની મિલકત ભાડે આપવાના બદલામાં તેનું ભાડુ નિર્ધારિત કરી દેવામાં આવ્યું હતું. કોઈ પણ મકાન માલિક પોતાની રીતે ભાડા કરાર કાયદા તળે ભાડામાં વધારો કરી શકતા ન હતા. આ કાયદામાં કોઈ પણ ભાડુઆત મકાન માલિક દ્વારા નિર્ધારિત કરવામાં આવેલું ભાડું નિયમિત રીતે ચૂકવતો હોય તો આવા ભાડુઆતને મિલકત માલિક તેની મિલકતમાંથી બહાર જવાનું કહી શકતો ન હતો. અંગ્રેજ અને બ્રિટિશ સરકારે પસાર કરેલા ભાડા કાયદા અંતર્ગત જો કોઈ પણ ભાડુઆતનું અવસાન થાય તો ત્યાર બાદ જે તે ભાડુઆતના વારસદારોને જૂના ભાડાથી જ મકાનમાં રહેવાનો અધિકાર પણ પ્રાપ્ત થઈ જતો હતો. અંગ્રેજ અને બ્રિટિશ સરકારના સમયમાં પણ ભાડા પ્રથા એટલે કે સૌરાષ્ટ્રમાં અને સોરઠ વિસ્તારમાં ખૂબ જ પ્રચલિત અને આજે પણ અમલી છે તેવી પાઘડી પ્રથા પણ અમલમાં આવી.
અંગ્રેજ સરકારના સમયમાં પાઘડી પ્રથાનો જન્મ
અંગ્રેજ અને બ્રિટિશ સરકાર ના સમયમાં ભાડા નિયંત્રણ કાયદા અંતર્ગત પાઘડી પ્રથાનો જન્મ પણ થયો. આ પાઘડી પ્રથા આજે પણ જૂનાગઢ સહિત સમગ્ર સોરઠ પંથકના વિસ્તારોમાં આજે પણ અમલી છે. આ કાયદાને કારણે કોઈ પણ મકાન માલિકો તેની મિલકતનું ભાડું વધારી શકતા નહીં અને કોઈ પણ મિલકતો ખાલી પણ કરાવી શકતા ન હતા. પાઘડી પ્રથામાં મકાન માલિક તેની કોઈ પણ મિલકત અન્ય વ્યક્તિને ભાડા કરાર હેઠળ આપે અથવા તો કોઈ જૂનો ભાડુઆત તેમના કબજામાં રહેલી ભાડાની મિલકત નવા ભાડુઆતને આપે ત્યારે મકાન માલિક અથવા તો જે મિલકત જે તે વ્યક્તિના નામે બોલે છે તે ખૂબ મોટી રકમ મેળવતો ગયો જેને આજે પણ સોરઠ અને સૌરાષ્ટ્રમાં અને ખાસ કરીને જૂનાગઢ પંથકમાં પાઘડી પ્રથા તરીકે ઓળખવામાં આવે છે, જે પણ ભાડા કરાર અંતર્ગતનો એક પ્રકાર છે.
ભાડુઆતના રક્ષણ માટે બનેલો કાયદો માલિકો માટે નુકસાનકારક
અંગ્રેજ અને બ્રિટિશ સરકારના સમયમાં ભાડુઆતને રક્ષણ મળે તે માટે જે કાયદાને બનાવવામાં આવ્યો હતો તે જ કાયદો સમય રહેતા મિલકતના માલિકો માટે ખૂબ જ નુકસાનકારક સાબિત થવા લાગ્યો. બે પાંચ રૂપિયા જેવું એકદમ મામૂલી અને આજના સમયમાં તો ઝીરો કહી શકાય તેવા ભાડા પર આજે અનેક મિલકતો ખંડેર હાલતમાં ઊભેલી જોવા મળે છે. જૂનાગઢ શહેરમાં પણ રાજ્યના માર્ગ અને મકાન વિભાગની અનેક ઇમારતો એવી છે કે જેમાં લોકો એક રૂપિયાથી લઈને પાંચ રૂપિયા સુધીના પ્રતિ મહિનાના ભાડા પર આજે પણ વસવાટ કરે છે. આ મિલકતો ઓછું ભાડું હોવાને કારણે ખંઢેર બની ગયું છે, જેથી જે કાયદો ભાડુઆતના રક્ષણ માટે બનાવવામાં આવ્યો હતો, તે જ કાયદો મિલકતના માલિકો માટે નુકસાનકારક પણ સાબિત થયો છે જેને કારણે હવે કેન્દ્ર અને રાજ્યની સરકાર આ કાયદામાં સંશોધનાત્મક ફેરફારો કરવા આગળ વધી રહી છે.
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