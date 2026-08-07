પનીર અસલી છે કે નકલી કેવી રીતે ખબર પડે? જાણો, લેબોરેટરીમાં કેવી રીતે થાય છે ટેસ્ટિંગ
બિન-આરોગ્યપ્રદ અને બનાવટી પનીર સામે તંત્ર દ્વારા રાજ્યવ્યાપી કાર્યવાહી શરૂ કરવામાં આવી છે
Published : August 7, 2026 at 9:06 PM IST
અમદાવાદ: ગુજરાતમાં એનાલોગ પનીર પર પ્રતિબંધ લગાવવામાં આવ્યો છે. પણ શું તમને ખબર છે કે શુદ્ધ પનીર અને એનાલોગ પનીર લેબોરેટરીમાં કેવી રીતે ટેસ્ટ કરવામાં આવે છે? અને શું છે તેની પ્રક્રિયા? ચાલો જોઈએ લેબોરેટરીની અંદરથી.
પનીર ટેસ્ટ કરનાર કેમિસ્ટ વંદનાબેને જણાવ્યું હતું કે, અમારી પાસે પનીરના બે સેમ્પલ છે. જે જોવામાં તો એક જેવા લાગે છે, પણ અમે એની અંદર એક સોલ્યુશન નાખીશું. આ સોલ્યુશનનું કલર યલોઇશ ટાઈપનું છે. અને પનીરનો કલર વાઈટ હોય છે. આ સોલ્યુશનને પનીરની અંદર નાખવામાં આવે છે અને પનીર પર તેનો કલર યલો આવવું જોઈએ. પનીરને આ સોલ્યુશનની અંદર મિક્સ કરવામાં આવે છે અને તેનો કલર as it is યલો જ રહેશે. પરંતુ જે એનાલોગ પનીર છે એ ઓઇલથી પ્રોસેસ કરીને બનાવેલું હોય છે, તેમાં આ સોલ્યુશન નાખવાથી પનીરનો કલર બ્લેક થઈ જાય છે. એટલે કે તે શુદ્ધ પનીર નથી, એનાલોગ પનીર છે તેનું રિઝલ્ટ ફટાફટ સામે આવી જાય છે. પરંતુ એના કરતાં વધારે પ્રોસેસ કરીને અમે 14 દિવસની અંદર રિપોર્ટ આપીએ છીએ.
અમદાવાદના સી.જી. રોડ પર લાલ બંગલા પાસે આવેલ અર્બન હેલ્થ સેન્ટરની અંદર લેબોરેટરી બનાવવામાં આવેલી છે અને ત્યાં કોર્પોરેશન દ્વારા જે કંઈ ફૂડ રિલેટેડ શંકાસ્પદ વસ્તુઓ લેવામાં આવે છે તેનું ચેકિંગ અને ટેસ્ટ કરવામાં આવે છે. અત્યારે લેબોરેટરી ઓફિસર વિમલ શાહે જણાવ્યું હતું કે, અત્યારે જે ટેસ્ટ કરવામાં આવે છે તે પ્રાઇમરી ટેસ્ટ છે. પ્રાઇમરી ટેસ્ટથી જ ખબર પડે છે કે આ પનીર શંકાસ્પદ છે. તેના પછી આગળની ટેસ્ટિંગ અને કાર્યવાહી કરવામાં આવે છે અને પછી કન્ફર્મ થાય છે કે આ એનાલોગ પનીર છે કે શુદ્ધ પનીર છે. જો વેજીટેબલ ઓઇલના પેરામીટર મળે છે તો તેને ફેક પનીર કે એનાલોગ પનીર કહેવામાં આવે છે. પ્રાઇમરી ટેસ્ટથી પાંચ મિનિટમાં જ ખબર પડી જાય છે પરંતુ વધારે એનાલિસિસ માટે પાંચથી છ દિવસનો સમય લાગે છે. FSSAI મુજબ રિપોર્ટ 14 દિવસની અંદર આપવામાં આવે છે પરંતુ અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનની પબ્લિક લેબોરેટરીની અંદર સાતથી આઠ દિવસમાં અમે રિપોર્ટ આપી દઈએ છીએ.
તેમણે વધુ જણાવ્યું હતું કે, જો દૂધ સિવાય તેલથી પનીર બનાવવામાં આવે છે તેનાથી જેવી રીતે માણસને તેલ ખાવાથી બીમારી થાય છે એવી જ રીતે આ પનીરથી પણ ઘણી બીમારીઓ થાય છે. હાર્ટ અટેક, કૉલેસ્ટ્રોલ વધવાનો પ્રોબ્લેમ અને હાર્ટ રિલેટેડ બીમારીઓ થઈ શકે છે. અમારી લેબોરેટરીમાં અત્યાર સુધી ઘણા સેમ્પલો આવી ચૂક્યા છે અને હજી પણ કોર્પોરેશન દ્વારા ચેકિંગ ચાલુ છે અને સેમ્પલ આવશે. જેમ-જેમ સેમ્પલ આવશે તેમ-તેમ અમે રિપોર્ટ કરીને કોર્પોરેશનને સોંપીશું.
અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન આરોગ્ય વિભાગ દ્વારા આ અંગે જણાવવામાં આવ્યું કે અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનના હેલ્થ ફૂડ વિભાગ દ્વારા ફૂડ સેફ્ટી એન્ડ સ્ટાન્ડર્ડ્સ એક્ટ 2006 અન્વયે મિલ્ક પનીરની જગ્યાએ પામ તેલ અથવા અન્ય વેજીટેબલ ઓઇલ, સ્ટાર્ચ, પ્રિઝર્વેટિવ કે ફ્લેવર વગેરેનો ઉપયોગ કરીને એનાલોગનું ઉત્પાદન, સંગ્રહ, પરિવહન, વિતરણ અને વેચાણના સંદર્ભે ખાદ્ય ધંધાકીય એકમો ખાતે સતત મોનિટરિંગની કાર્યવાહી કરવામાં આવેલ છે.
હેલ્થ ફૂડ વિભાગ દ્વારા છેલ્લા 6 માસ દરમ્યાન ફૂડ સેફ્ટી એન્ડ સ્ટાન્ડર્ડ્સ એક્ટ 2006 અન્વયે 218 પનીરના નમૂનાઓ લેવામાં આવેલ છે. જે પૈકી 57 જેટલા નમૂના સબસ્ટાન્ડર્ડ જાહેર થયેલ છે જેમાં 23 પનીરના નમૂનાઓમાં એનાલોગ મળી આવેલ છે. અને 34 નમૂનાઓમાં મિલ્ક ફેટ વધુ કે ઓછું મળી આવેલ છે. આ તમામ કેસોમાં ફૂડ સેફ્ટી એન્ડ સ્ટાન્ડર્ડ્સ એક્ટ 2006 અન્વયેની કલમ 51, 52 હેઠળ એડજ્યુડિકેટિંગ ઓફિસર સમક્ષ કેસો દાખલ કરવામાં આવેલ છે. જેમાં આ કેસોમાં 5,00,000/- સુધીની દંડની જોગવાઈ છે.
ગુજરાત સરકાર દ્વારા એનાલોગ પનીરના સંદર્ભે જે આદેશ જાહેર કરેલ છે તેના અનુસંધાને અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન દ્વારા પનીરના ધંધા સાથે સંકળાયેલ તમામ એકમોની ઘનિષ્ઠ ઝુંબેશ હાથ ધરવામાં આવેલ છે.
આજ રોજ હેલ્થ ફૂડ વિભાગ દ્વારા પનીરના 22 નમૂનાઓ લઈ તપાસ અર્થે પબ્લિક હેલ્થ લેબોરેટરી ખાતે મોકલી આપવામાં આવેલ છે.
અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનના હેલ્થ ફૂડ ડિપાર્ટમેન્ટ દ્વારા શહેરના તમામ પનીરના ધંધા સાથે સંકળાયેલ ખાતે એનાલોગનું ઉત્પાદન, સંગ્રહ, પરિવહન, વિતરણ અને વેચાણ બાબતે સતત ચેકિંગની કામગીરી હાથ ધરવામાં આવશે. ચેકિંગ દરમ્યાન કોઈ પણ ઇસમો / એકમો શહેરીજનોના આરોગ્ય સાથે ચેડા કરતા જણાશે કે એનાલોગ મળી આવશે તો તેમની સામે FSSAI / GPMC એક્ટ અંતર્ગત યુનિટ સીલ તેમજ કેસ દાખલ કરવા સુધીની કડક કાર્યવાહી કરવામાં આવશે.
અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન હદ વિસ્તારમાં પનીરના ધંધા સાથે સંકળાયેલ તમામ ઉત્પાદકો, વિક્રેતાઓ, હોલસેલરો, રેસ્ટોરન્ટ, હોટલ, કેટરર્સ તથા અન્ય ફૂડ બિઝનેસ ઓપરેટરોને તાકીદ કરવામાં આવે છે કે જો કોઈ સ્થળે મિલ્ક પનીરની જગ્યાએ એનાલોગનો ઉપયોગ થતો જણાશે તો ધંધાના સ્થળનું લાયસન્સ રદ કરવાની, યુનિટ સીલ કરવાની તેમજ એડજ્યુડિકેટિંગ ઓફિસર / કોર્ટ સમક્ષ કેસ દાખલ કરવાની કાર્યવાહી કરવામાં આવશે.
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