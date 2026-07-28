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જામનગર આયુર્વેદ યુનિ.માં કેવી રીતે લીક થયું પેપર? વોટ્સએપમાં આવ્યા પ્રશ્નો, સૂચના લખી-આગળ મોકલતો નહીં

પરીક્ષા પૂર્ણ થયા બાદ જ્યારે વાઈરલ મેસેજ અને મૂળ પ્રશ્નપત્રની સરખામણી કરવામાં આવી, ત્યારે વાઈરલ થયેલા 12માંથી 11 પ્રશ્નો પ્રશ્નપત્ર સાથે બેઠેબેઠા મળી આવ્યા હતા.

જામનગર આયુર્વેદ યુનિ.માં કેવી રીતે લીક થયું પેપર?
જામનગર આયુર્વેદ યુનિ.માં કેવી રીતે લીક થયું પેપર? (ETV Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : July 28, 2026 at 7:30 PM IST

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જામનગર: જામનગર સ્થિત ગુજરાત આયુર્વેદ યુનિવર્સિટી ફરી એકવાર વિવાદના ઘેરામાં આવી છે. અહીં BAMS (બેચલર ઓફ આયુર્વેદિક મેડિસિન એન્ડ સર્જરી)ના તૃતીય વર્ષની પરીક્ષાનું પ્રશ્નપત્ર લીક થયું હોવાના ગંભીર આક્ષેપો સામે આવતા શિક્ષણ જગતમાં ભારે ખળભળાટ મચી ગયો છે. સમગ્ર મામલે વિવિધ વિદ્યાર્થી સંગઠનો દ્વારા વિરોધ પ્રદર્શન કરવામાં આવી રહ્યા છે. જેમાં દોષીતો સામે કડક પગલાં લેવાની માંગ કરવામાં આવી રહી છે. તો આયુર્વેદ યુનિવર્સિટી દ્વારા પણ મામલાની ગંભીરતા ધ્યાનમા રાખી તપાસ કમિટીની રચના કરી છે.

સોશિયલ મીડિયા પર વાઈરલ મેસેજ અને પેપરના પ્રશ્નોમાં સમાનતા
મળતી માહિતી મુજબ, ગત 20 જુલાઈના રોજ BAMS તૃતીય વર્ષની ‘શલ્ય તંત્ર-1’ વિષયની પરીક્ષા યોજાઈ હતી. જોકે, આ પરીક્ષા શરૂ થાય તે પહેલાં જ વોટ્સએપ પર એક મેસેજ વાઈરલ થયો હતો, જેમાં 12 પ્રશ્નો દર્શાવવામાં આવ્યા હતા. આ મેસેજની નીચે ખાસ સૂચના લખવામાં આવી હતી કે, "આ બધું તારા પૂરતું જ રાખજે, આગળ મોકલતો નહીં". એટલું જ નહીં, મેસેજમાં અમર કોલેજના પ્રોફેસરે આ પેપર કાઢ્યું હોવાનો પણ સ્પષ્ટ ઉલ્લેખ કરવામાં આવ્યો હતો.

જામનગર આયુર્વેદ યુનિ.માં કેવી રીતે લીક થયું પેપર? (ETV Bharat Gujarat)

પરીક્ષા પૂર્ણ થયા બાદ જ્યારે વાઈરલ મેસેજ અને મૂળ પ્રશ્નપત્રની સરખામણી કરવામાં આવી, ત્યારે વાઈરલ થયેલા 12માંથી 11 પ્રશ્નો પરીક્ષાના પ્રશ્નપત્ર સાથે બેઠેબેઠા મળી આવ્યા હતા. આ બાબત જૂનાગઢ આયુર્વેદિક કોલેજના પ્રોફેસર અને યુનિવર્સિટી સ્ક્વોડના સભ્ય ડૉ. અલ્પેશ જારસાણીયાના ધ્યાને આવતા તેમણે તાત્કાલિક પરીક્ષા નિયામકને જાણ કરી હતી.

વોટ્સએપમાં આવ્યા સવાલ
વોટ્સએપમાં આવ્યા સવાલ (ETV Bharat Gujarat)

વિદ્યાર્થી સંગઠનોનો વિરોધ અને આક્રોશ
પેપર લીકની આ ઘટના સામે આવતા જ વિદ્યાર્થી સંગઠનો NSUI અને ABVP દ્વારા ઉગ્ર વિરોધ પ્રદર્શિત કરવામાં આવી રહ્યો છે. NSUI સૌરાષ્ટ્ર પ્રભારી તોસીફ ખાન પઠાણ અને અન્ય વિદ્યાર્થીઓએ આક્રોશ વ્યક્ત કરતા જણાવ્યું હતું કે, "20 જુલાઈથી તંત્રને તમામ બાબતોની લેખિત અને મૌખિક જાણ હોવા છતાં જવાબદારો સામે આંખ આડા કાન કરવામાં આવી રહ્યા છે. જો યુનિવર્સિટી પ્રશાસન સાચું હોય, તો તેમણે તાત્કાલિક દોષિતો સામે પોલીસ ફરિયાદ નોંધાવવી જોઈએ."

પરીક્ષામાં પૂછાયેલા પેપરમાં 11 સવાલ સમાન મળ્યા
પરીક્ષામાં પૂછાયેલા પેપરમાં 11 સવાલ સમાન મળ્યા (ETV Bharat Gujarat)

યુનિવર્સિટી પ્રશાસનની સ્પષ્ટતા અને તપાસ કમિટી
આ સમગ્ર મામલે ગુજરાત આયુર્વેદ યુનિવર્સિટીના ઇન્ચાર્જ પરીક્ષા નિયામક એચ. પી. ઝાલા તથા કુલપતિ નરેશકુમાર જૈને જણાવ્યુ હતું કે, પરીક્ષા પૂર્ણ થયા બાદ સાંજના સમયે આ વાઈરલ મેસેજ અંગેની માહિતી મળી હતી. ઘટનાની ગંભીરતાને ધ્યાને રાખીને સત્યતા ચકાસવા માટે 3 અધિકારીઓની વિશેષ તપાસ કમિટીની રચના કરવામાં આવી છે.

યુનિવર્સિટીના અધિકારીએ શું નિવેદન આપ્યું?
"હાલ યુનિવર્સિટી સંલગ્ન 25 કોલેજોના આશરે 2000 જેટલા વિદ્યાર્થીઓ પરીક્ષા આપી રહ્યા છે. વિદ્યાર્થીઓનું શૈક્ષણિક વર્ષ ન બગડે તે હેતુથી અન્ય વિષયોની પરીક્ષાઓ સમયપત્રક મુજબ જ લેવામાં આવશે. તપાસ કમિટીનો આખરી અહેવાલ આવ્યા બાદ જ પેપર લીકની સત્તાવાર પુષ્ટિ થશે અને કડક પગલાં લેવાશે."

કડક કાયદા હેઠળ કાર્યવાહીની માગ
રાજ્ય સરકારના 2023ના નવા પેપર લીક વિરોધી કાયદા હેઠળ ગેરરીતિ કરનારાઓ સામે 3થી 10 વર્ષ સુધીની કેદ, રૂ. 10 લાખથી રૂ. 1 કરોડ સુધીનો દંડ તેમજ મિલકત જપ્ત કરવાની કડક જોગવાઈ છે. વિદ્યાર્થી સંગઠનોએ આ કાયદાનો કડક અમલ કરીને જવાબદારો સામે દાખલો બેસાડતી કાર્યવાહી કરવાની માંગ કરી છે.

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