Gujarat Budget: વર્ષ 2025-26નું બજેટ શહેરી વિકાસને વરેલુ હતું, 3.30 લાખ કરોડના બજેટની અનેક હતી વિશેષતા
સૂર્ય ગ્રહણના કારણે આ વર્ષે બજેટ સત્રના ત્રીજા દિવસે ગૃહમાં વર્ષ 2026-27નું નાણાકીય બજેટ રજૂ થશે. આ વખતે બજેટનું કદ ગતવર્ષના બજેટ કરતા મોટું હશે.
Published : February 17, 2026 at 3:21 PM IST
અમદાવાદ: 18, ફેબ્રુઆરીના રોજ ભૂપેન્દ્ર પટેલ સરકારનું વર્ષ 2026-27નું બજેટ વિધાનસભા ગૃહમાં રજૂ થશે. નાણામંત્રી કનુ દેસાઈ પાંચમી વાર રાજ્યનું અંદાજપત્ર ગૃહમાં રજૂ કરશે. તા 16, ફેબ્રુઆરીના રોજ આરંભાયેલા બજેટ સત્રના ત્રીજા દિવસે ગૃહમાં બજેટ રજૂ થશે. સામાન્ય રીતે વિધાનસભા ગૃહમાં પ્રથમ દિવસે રાજ્યપાલના પ્રવચન અને નિધન પામેલ ધારાસભ્યોને શબ્દાજંલિ બાદ બીજા દિવસે રાજ્યનું બજેટ રજૂ કરવાની પરંપરા છે. પણ સૂર્ય ગ્રહણના કારણે આ વર્ષે બજેટ સત્રના ત્રીજા દિવસે ગૃહમાં વર્ષ 2026-27નું નાણાકીય બજેટ રજૂ થશે. વર્ષ 2026-27નું નાણાકીય બજેટનું કદ ગત વર્ષના બજેટ કરતા મોટું હશે, કોમનવેલ્થ ગેમના આયોજન, મેટ્રો ટ્રેન સુવિધા, આંતર માળખાકીય સુવિધાના વિકાસ અને કલ્યાણલક્ષી યોજનાઓના કારણે વર્ષ 2026-27નું બજેટ ચાર લાખ કરોડને પાર જાય તો નવાઈ નહી રહે. વર્ષ 2026-27નું બજેટ ગૃહમાં નાણામંત્રી કનુ દેસાઈ રજૂ કરે એ પહેલા જાણીએ વર્ષ 2025-26નું બજેટ કેવું હતું અને તેની શું હતી વિશેષતાઓ...
2025-26ના વર્ષનું બજેટ રજૂ થયું ત્યારના ગુજરાતનું આર્થિક ચિત્ર
ગત વર્ષ 21, ફેબ્રુઆરીના રોજ વિધાનસભા ગૃહમાં વર્ષ 2025-26નું રુ. 3.70 લાખ કરોડનું બજેટ નાણામંત્રી કનુ દેસાઈ રજૂ કર્યું હતું. આ સમયે ગુજરાત રાજ્યનું જાહેર દેવું 3.99 લાખ કરોડ હતું. રાજ્યના પ્રત્યેક નાગરિકોના માથે રુ.57,000નું દેવું હતું. રાજ્યમાં વાર્ષિક મહેસુલી ખર્ચ રુ. 2.36 લાખ કરોડનો જ્યારે મૂડી ખર્ચ રુ. 1.34 લાખ કરોડનો હતો. રાજ્યના 5.28 લાખ પેન્શનરોને પેન્શન ચૂકવવાનો ખર્ચ રુ. 28,833 કરોડનો હતો. રાજ્ય સરકારના કુલ કર્મચારીઓની સંખ્યા 4.55 લાખની હતી. કર્મચારીઓને પગાર ખર્ચ રુ. 52,847 કરોડનો હતો. રાજ્ય સરકાર વિવિધ યોજના અને વિકાસ કાર્યક્રમો થકી સબસિડીનો કુલ ખર્ચ રુ. 27,000 કરોડનો કરતી હતી. રાજ્યની આવકની વાત કરીએ તો રાજ્ય સરકારને કુલ આવક પૈકી 43.22 ટકા આવક જીએસટી અને અન્ય કરવેરાથી પ્રાપ્ત થતી હતી. રાજ્ય સરકારને કેન્દ્રીય વેરામાં રાજ્યના હિસ્સાની આવક 13.47 ટકા હતી. રાજ્ય સરકાર જાહેર દેવું અને લોન વસુલાત થકી 30.47 ટકા આવક મેળવતી હતી, જ્યારે કેન્દ્રીય ગ્રાન્ટ અને આવકનો હિસ્સો 11.97 ટકાનો હતો. રાજ્ય સરકારનો ખર્ચ પૈકી 65.57 ટકા ખર્ચ વિકાસલક્ષી, 23.45 ટકા બિન-વિકાસલક્ષી ખર્ચ, 9.16 ટકા ખર્ચ જાહેર દેવું ચૂકવવા અને 1.31 ટકા ખર્ચ લોન અને પેશગી પાછળ કરાતો હતો.
દેશમાં ગુજરાતની આર્થિક સ્થિતિ, 2025-26ના વર્ષનું બજેટ રજૂ થયાના સમયે
ગુજરાતને દેશના વિકાસનું ગ્રોથ એન્જિન કહેવાય છે. દેશની પાંચ ટકા વસ્તી ઘરાવતુ ગુજરાત દેશની જીડીપીમાં કુલ 8.2 ટકાનું યોગદાન આપતું હતું. ગુજરાત દેશના ઔદ્યોગિક ઉત્પાદનમાં 18 ટકા યોગદાન આપતું હતું. ગુજરાતનું ઘરેલુ કુલ ઉત્પાદન રુ. 24.26 લાખ કરોડ હતું. ગુજરાતની વિવિધ બેન્કોમાં થાપણનું કુલ મૂલ્ય 11.72 લાખ કરોડનું હતું. દેશમાં વિદેશથી આવતા વિદેશી રોકાણ પૈકી 16.43 ટકા વિદેશી રોકાણ ગુજરાતમાં આવતુ હતું.
બજેટ 2025-26નો આત્મા શહેરી વિકાસ હતો, રુ. 30,325 કરોડ શહેરી વિકાસના ફાળે મળ્યા હતા
વર્ષ 2025-26ના બજેટની સૌથી મોટી વિશેષતા શહેરી વિકાસ પરના ઝોક અને નાણાં ફાળવણી પર હતી. વર્ષ 2025ને શહેરી વિકાસ વર્ષ તરીકે ઉજવાયુ હતું. વર્ષ 2025-26નું બજેટ શહેરી વિકાસ માટેના બજેટ તરીકે ઓળખાયું હતુ. વર્ષ 2025-26ના રાજ્ય સરકારના બજેટમાં શહેરી વિકાસ માટે રુ. 30,325 કરોડ ફળવાયા હતા. જે 2024-25ની શહેરી વિકાસની ફાળવણી કરતા 40 ટકા વધુ હતા. વર્ષ 2024-25માં રાજ્યના અંદાજપત્રમાં શહેરી વિકાસ માટે રુ. 21,696 કરોડ ફળવાયા હતા, જ્યારે વર્ષ 2025-26ના વર્ષમાં રુ. 30,325 કરોડની ફાળવણી કરી રાજ્યમાં પહેલી વાર શહેરી વિકાસ કેન્દ્રિત બજેટ ભુપેન્દ્ર પટેલ સરકારે આપ્યું હતું. ગુજરાત રાજ્યમાં શહેરી વસતી 50 ટકાની આસપાસ મનાય છે. ગત વર્ષે શહેરી વિકાસ વિભાગને પ્રાપ્ત નાણાકીય ફાળવણીમાં શહેરોમાં આંતરમાળખાકીય સુવિધાના સર્જન પાછળ વધુ રકમ ફળવાઈ હતી. શહેરોમાં સ્વચ્છતા માટે 3,353 કરોડ, પાણી પુરવઠા, ડ્રેનેજ સુવિધા અને તળાવ વિકાસ માટે 1,950 કરોડ ફળવાયા હતા. અમદાવાદ અને સુરત શહેરમાં મેટ્રો ટ્રેનની સુવિધા પાછળ 2,730 કરોડની ફાળવણી કરાઈ હતી. અમદાવાદમાં સરદાર પટેલ સ્પોર્ટ્સ સંકુલ માટે અલાયદા રુ. 250 કરોડ ફળવાયા હતા. રાજ્ય સરકારે જાહેર કરેલી નવી નવ મહાનગર પાલિકાઓ માટે રુ. 2,300 કરોડની જાહેરાત કરવામાં આવી હતી.
રાજ્યમાં આરોગ્ય - પરિવાર કલ્યાણ માટે સરકારે રુ. 26,000 કરોડ ફાળવ્યા હતા, નિદાન કેન્દ્રો અને સારવાર સુવિધા પર ભાર મૂક્યો હતો
વર્ષ 2025-26માં રાજ્ય સરકારે રાજ્યમાં આરોગ્ય અને પરિવાર કલ્યાણ વિભાગ માટે રુ. 23,385 કરોડની ફાળવણી કરી હતી. કોરોના જેવા વૈશ્વિક બીમારી બાદ રાજ્ય સરકારે ઉત્તરો ઉત્તર પોતાના બજેટમાં આરોગ્યને પ્રાધાન્ય આપ્યું છે. વર્ષ 2024-25માં ભૂપેન્દ્ર પટેલ સરકારે રુ. 20,100 કરોડની ફાળવણી કરી હતી, જ્યારે છેલ્લાં બજેટમાં 16 ટકા વધારો કરી વર્ષ 2025-26ના બજેટમાં રુ. 23,385 કરોડની ફાળવણી કરી હતી. ગત બજેટમાં સરકારે પ્રધાનમંત્રી જન આરોગ્ય યોજના હેઠળ રુ. 3.767 કરોડની ફાળવણી કરી હતી. બજેટની જોગવાઈમાં સૌથી મહત્વની જોગવાઈમાં રાજ્યના 2.67 કરોડ લોકોને પ્રધાનમંત્રી જન આરોગ્ય યોજના અંતર્ગત કેશલેસ સુવિધા હેઠળ સારવારના લાભની ગણી શકાય. બજેટમાં આ ઉપરાંત સુરત, રાજકોટ અને ગાંધીનગર ખાતે તબીબી સેવાનો વિકાસ કરવા માટે રુ. 231 કરોડ ફળવાયા હતા. આ સાથે વલસાડ, ગોધરા, હિંમતનગર અને પોરબંદર ખાતે કેન્સર સારવાર માટે સુવિધા ઉભી કરવા નાણાં ફળવાયા હતા. કુલ 200 નવી એમ્બ્યુલન્સની ખરીદી માટે નાણાં ફળવાયા હતા. સુરત ખાતે કાર્ડિયાક, ગાંધીનગર ખાતે કિડની અને કાર્ડીયાક અને રાજકોટ માટે કેન્સર સામે સારવાર માટે સવિશેષ સુવિધા ઉભી કરવા માટે નાણાકીય ફાળવણી કરાઈ હતી. રાજ્ય સરકારે અકસ્માતની ઘટનામાં વળતરની રકમ બે લાખથી વધારી ચાર લાખ કર્યું હતું.
ખેડૂતોના ફાળે બજેટમાં નજીવો વધારો હતો, ફક્ત 1.36 ટકાનો જ વધારો ચોંકાવનારો રહ્યો હતો
વર્ષ 2025-26નું કૃષિ, ખેડૂત કલ્યાણ અને સહકાર વિભાગનું બજેટ અપેક્ષા કરતા ઓછું હતું. સતત મોસમ પરિવર્તન, ટેકાના ભાવના પ્રશ્નો, ખાતરની અછત અને મોંઘી થતી ખેતી સામે સરકારે ખડૂતોને બજેટમાં અપેક્ષા કરતા ઓછું આપ્યું હતું. વર્ષ 2024-25ના બજેટમાં રાજ્ય સરકારે ખેડૂતો માટે રુ. 22,194 કરોડ ફાળવ્યા હતા, જ્યારે વર્ષ 2025-26ના બજેટમાં રુ. 22,498 કરોડની ફાળવણી કરાઈ હતી. રાજ્ય સરકારે પોતાના 2025-26ના બજેટમાં ખેડૂતોને વીજ સહાય માટે રુ. 10,613 કરોડની ફાળવણી કરી હતી. બજેટમાં જામનગર ખાતે કૃષિ કોલેજ અને થરાદ ખાતે કૃષિ ઇજનેર કોલેજની સ્થાપનાની જાહેરાત કરી હતી. રાજ્યમાં નેનો ખાતરના વપરાશને પ્રોત્સાહન આપવા 73 કરોડ ફળાવાયા હતા. મુખ્યમંત્રી ગૌમાતા પોષણ યોજના અંતર્ગત રુ. 475 કરોડ, નેશનલ મિશન ઓન નેચરલ ફાર્મિગ માટે 90 કરોડ ફળવાયા હતા. વર્ષ 2025-26ના બજેટ અંતર્ગત અમદાવાદ, જૂનાગઢ, વડોદરા અને હાલોલમાં મેગા ફૂડ પાર્કના આયોજનની જાહેરાત કરાઈ હતી. રાજ્યના ખેડૂતોને ટ્રેકટરની ખરીદીમાં રુ. 1 લાખની સહાય જાહેર કરી હતી. કિસાન ક્રેડિટ કાર્ડમાં ખેડૂતોને ચાર ટકા વ્યાજમાં રાહતની જાહેરાત કરાઈ હતી. ખેડૂતોને ફાયદો થાય એ હેતુ માટે ડિજીટલ ક્રોપ સર્વે માટે રુ. 40 કરોડની જોગવાઈ કરવામાં આવી હતી.
બાળ-મહિલા વિકાસ માટે રાજ્ય સરકારે ફાળવ્યા હતા રુ. 7,668 કરોડ, બજેટનો અભિગમ કલ્યાલક્ષી
વર્ષ 2025-26ના ગુજરાત સરકારના બજેટમાં બાળ અને મહિલા વિકાસ વિભાગ માટે રુ. 7,668 કરોડ ફળવાયા હતા, જે વર્ષ 2024-25ની સરખામણીએ 11 ટકા વધારો સૂચવે છે. વિકાસશીલ સરકારનો મહિલા અને બાળ વિકાસનો અભિગમ કલ્યાણલક્ષી રહ્યા હોવાનુ બજેટ ફાળવણી પરથી જણાય છે. બજેટમાં રાજ્યના પાંચ શહેરોમાં વર્કીગ વુમન હોસ્ટલ નિર્માણ કરવા માટે ફાળવણી કરાઈ હતી. રાજ્ય સરકારે વિધવા પેન્શન યોજના અંતર્ગત માસિક 1,250 રુ. આપવાનો નિર્ણય જાહેર કર્યો હતો. મુખ્યમંત્રી માતૃશક્તિ યોજના અન્વયે 372 કરોડ અને વ્હાલી દિકરી યોજના અંતર્ગત 217 કરોડની ફાળવણી કરાઈ હતી. રાજ્યના ત્રણથી છ વર્ષની ઉંમરના બાળકોને આંગણવાડીમાં ભોજન માટે રુ. 973 કરોડની ફાળવણી કરાઈ હતી.
રાજ્યમાં શિક્ષણ માટે સૌથી વધુ ફાળવણી હતી, રુ. 59,999 કરોડ શિક્ષણ માટે ફળવાયા હતા
વર્ષ 2025-26ના બજેટમાં સૌથી વધુ નાણાકીય ફાળવણી શિક્ષણ માટે જોવા મળી હતી. રાજ્ય સરકારે શિક્ષણના વિકાસ માટે રુ. 59,999 કરોડ ફાળવ્યા હતા, જે વર્ષ 2024-25ની સરખામણીએ નવ ટકા વધુ હતા. વર્ષ 2024-25ના બજેટમાં રાજ્ય સરકારે રુ. 55,114 કરોડ ફાળવ્યા હતા. વર્ષ 2025-26ના બજેટમાં રાજ્ય સરકારે પ્રાથમિક, માધ્યમિક અને ઉચ્ચ માધ્યમિક શાળામાં 25,00 વર્ગખંડોની માળખાકીય સુવિધાના વિકાસ માટે રુ, 2,914 કરોડ ફાળવ્યા હતા. રાજ્યમાં આર્થિક રીતે નબળા પરિવારના વિદ્યાર્થીઓને ખાનગી શાળામાં અપાતા રાઈટ ટૂ એજ્યુકેશન હેઠળ પ્રવેશ માટે રુ. 742 કરોડ ફાળવ્યા હતા. રાજ્યમાં એલ.ડી એન્જિનિયરીંગ સહિત અન્ય છ ટેકનિકલ સંસ્થામાં આર્ટિફિશિયલ ઇન્ટેલિજન્ટ માટે રુ. 175 કરોડ ફાળવ્યા હતા.
ગૃહ વિભાગને સાયબર સિકયોરીટીની સજ્જતા, સરકારની પ્રાથમિકતા રહી હતી
વર્ષ 2025-26ના બજેટમાં રાજ્ય સરકારે ગૃહ વિભાગ માટે રુ. 12,659 કરોડ ફાળવ્યા હતા. જે વર્ષ 2024-25ના બજેટમાં ફળવાયેલા રુ. 10,378 કરોડની સરખામણીએ 22 ટકા વધુ રકમ હતી. બજેટ 2025-26ની ગહ વિભાગની મહત્વની જોગવાઈમાં સાયબર ક્રાઈમ, સિક્યોરીટી અને ઇન્ટેલિજન્સ પર ભાર હતો. રાજ્ય સરકારે આ માટે રુ. 299 કરોડની ફાળવણીની જોગવાઈ કરી હતી. રાજ્યમાં વિવિધ શહેરોમાં પોલીસ ક્વાર્ટસ બનાવવા માટે રુ. 982 કરોડની જોગવાઈ કરી હતી. રાજ્યમાં વધતા સાયબર અપરાધોને કાબુમાં લેવા માટે કુલ 1,186 નવી ભરતીની જાહેરાત કરી હતી. શહેરોમાં ટ્રાફિકના નિયમન અને પોલીસ મહેકમ વધારાવા માટે 1,390 નવી જગ્યાની જાહેરાત કરી હતી. બજેટમાં રાજ્યના 24 જિલ્લામાં સાયબર ફોરેન્સિક યુનિટની સ્થાપના કરવા માટે રુ. 30 કરોડની જોગવાઈ કરી હતી.
જળ સંપત્તિ વિભાગના બજેટમાં 18 ટકાનો વધારો, સુજલામ સુફલામ અને સૌની યોજનામાં મહત્તમ ફાળવણી
રાજ્યના 2025-26ના બજેટમાં જળ સંપત્તિ વિભાગ માટે રુ. 13,666 કરોડ ફળવાયા છે. જે વર્ષ 2024-25ના બજેટ ફાળવણીની સરખામણીએ 18 ટકાનો વધારો છે. જળ સંપત્તિ વિભાગને સરકારે 2024-25ના વર્ષ માટે રુ. 11,535 ફાળવ્યા હતા. વર્ષ 2025-26ના બજેટમાં સરકારનો ઝોક સુજલામ સફલામ અને સૌની યોજના પર વિશેષ જોવા મળ્યો હતો. સરકારે સુજલામ સુફલામ યોજના માટે 1,334 કરોડ તો સૌની યોજના અંતર્ગત સૌરાષ્ટ્ર, કચ્છ અને ઉત્તર ગુજરાતના વિસ્તારો માટે રુ. 813 કરોડ ફાળવ્યા હતા. કચ્છ સહિત અન્ય વિસ્તારોમાં સિંચાઈની સુવિધા માટે અંદાજીત ત્રણ હજાર કરોડ ફાળવ્યા હતા. રાજ્યના વિવિધ 326 વિસ્તારોમાં વિયર અને ચેક ડેમના નિર્માણ માટે રુ. 832 કરોડ ફાળવ્યા હતા. સાબરમતી નદી પરના બાકિ કાર્યો માટે સરકારે રુ. 750 કરોડ ફાળવ્યા હતા.
માર્ગ-મકાન વિભાગના ફાળે 24, 705 કરોડ ફળવાયા હતા, પુલોની મરામત માટે 385 કરોડની જાગવાઈ કરી હતી
રાજ્ય સરકારે વર્ષ 2025-26ના બજેટમાં રુ. 24,707 કરોડની જોગવાઈ કરી હતી. જે વર્ષ - 2024-25ના વર્ષમાં રુ. 22,163 કરોડ કરતા 11 ટકા વધારે હતી. રાજ્ય સરકારે નવા જૂના પૂલોના મરામત અને મજબૂતીકરણ માટે રુ. 385 કરોડની જોગવાઈ કરી હતી. સૌથી વધુ જોગવાઈ મુખ્યમંત્રી ગ્રામ સડક યોજના હેઠળ કરી હતી. કુલ રુ. 5,000 કરોડની આ બાબતે જોગવાઈ સરકારે કરી હતી. કચ્છના ભૂજ- નખત્રાણા વચ્ચે હાઇસ્પીડ કોરિડોરના નિર્માણ પાછળ રુ. 937 કરોડની જોગવાઈ કરી હતી. રાજ્યમાં ઓલ વેધર પ્રુફ રસ્તા, હાઇ વેના નિર્માણ માટે રુ. 300 કરોડની જોગવાઈ કરી હતી.
ઉદ્યોગ અને ખાણ-ખનિજ વિભાગના ફાળે હતા 11,706 કરોડ, નવા ડીપ સી એક્સપ્લોરેશન પ્રોજેક્ટને વેગ
રાજ્યમાં નવા ડીપ સી પ્રોજેક્ટ સહિત વિવિધ ઉદ્યોગોના વિકાસનો હેતુ 2025-26ના બજેટમાં જોવા મળ્યો હતો. વર્ષ 2025-26ના બજેટમાં ઉદ્યોગ અને ખાણ-ખનિજ વિભાગ માટે કુલ 11, 706 કરોડ ફળવાયા છે. વર્ષ 2024-25ના વર્ષના રાજ્ય સરકારના બજેટમાં આ રકમ રુ. 9,228 કરોડની હતી. 2024-25ના બજેટ કરતા 2025-26ના બજેટ ફાળવણીમાં 27 ટકાનો વધારો કરાયો છે. રાજ્યના અંકલેશ્લર, સરીગામ, વાપી, સુરત, અમદાવાદ જિલ્લાના દરીયા કિનારે અને જંબુસર ખાતે ડીપ સી પ્રોજેક્ટ અન્વયે 785 કરોડની જોગવાઈ કરી હતી. ભરુચ જિલ્લાના જંબુસર ખાતે બલ્ક ડ્રગ પાર્ક માટે રુ. 290 કરોડની ફાળવણી કરી હતી.
ઊર્જા અને પેટ્રોકેમિકલ્સ વિભાગને ફળવાયા હતા રુ. 6,751 કરોડ, વીજ જોડાણો અને ઈલેક્ટ્રીક વ્હિકલને મહત્વ
રાજ્યમાં ઈલેક્ટ્રીકલ વ્હીકલને પ્રોત્સાહન માટે રાજ્ય સરકારનો અભિગમ વર્ષ 2025-26માં અનુભવાય છે. રાજ્ય સરકારના વર્ષ 2025-26ના બજેટમાં ઊર્જા અને પેટ્રો કેમિકલ્સ વિભાગ માટે રુ. 6,751 કરોડ ફળવાયા હતા. 2025-26ના બજેટમાં ભૂપેન્દ્ર પટેલ સરકારે ખેડૂતોને દિવસે વીજળી આપવા માટે સઘન વ્યવસ્થા માટે કિસાન સૂર્યોદય ચોજના થકી રુ. 2,175 કરોડની માતબર રકમ ફાળવી હતી, જ્યારે નવા કૃષિ વિષયક જોડાણ માટે રુ. 987 કરોડની જોગવાઈ કરી હતી. રાજ્ય સરકારે ઈલેક્ટ્રીક વ્હિકલ ચાર્જીંગ ઈન્ફ્રસ્ટ્રકચરના વિકાસ માટે રુ. 50 કરોડ ફાળવ્યા હતા. રાજ્યમાં સ્માર્ટ મીટર લગાવવા માટે રુ. 936 કરોડની ફાળવણી કરી હતી.
બજેટ 2025-26માં અન્ય મહત્વની જાહેરાતો, સ્પોર્ટ્સ કોમ્પલેક્ષ ઈન્ફ્રાસ્ટ્રકચર માટે રુ. 125 કરોડ
ગુજરાત હવે આંતરરાષ્ટ્રીય સ્પોર્ટ્સ ઇવેન્ટનું હબ બનતું જાય છે. 2030માં કોમનવેલ્થ અને 2026માં ઓલિમ્પિકના આયોજન માટે સર્જાતા સ્પોર્ટ્સ ઈન્ફ્રાસ્ટ્રકચર માટે રૂ. 125 કરોડના ખર્ચની જોગવાઈ કરવામાં આવી હતી. રાજ્યના વિવિધ જિલ્લામાં આ અન્વયે સ્પોર્ટ્સ કોમ્પલેક્ષ ઉભા કરાશે. રાજ્યમાં સરદાર પટેલની 150મી જન્મ જયંતિની ઉજવણી કરવા રુ.10 કરોડની જાહેરાત બજેટ સ્પીચમાં કરાઈ હતી. રાજ્યમાં પ્રવાસનના વિકાસ માટે જિલ્લા પ્રવાસન વિકાસ સમિતિની રચના કરવાની જાહેરાત કરાઈ હતી. રાજ્યમાં 75 લાખ કુટુંબોને AFSA ACT હેઠળ નિઃશુલ્ક અનાજના વિતરણ માટે રુ. 675 કરોડની જોગવાઈ કરાવામાં આવી હતી. આ સાથે રાજ્યમાં ધોરણ નવમાં અભ્યાસ કરતી 1.25 લાખ વિદ્યાર્થીઓને સરસ્વતી સાધના યોજના હેઠળ સાયકલ આપવા માટે રુ. 84 કરોડની જોગવાઈ કરાઈ હતી. રાજ્યમાં વિવિધ ક્ષેત્રે કૌશલ્ય વિકાસ માટે ઉપયોગી સ્કિલ યુનિર્વસિટીના બાંધકામ માટે રુ. 27 કરોડની જાહેરાત કરાઈ હતી. છેલ્લે રાજ્યમાં જાહેર પરિવહનના સુલભતા 1,850 નવી બસોની ખરીદી માટે વર્ષ 2025-26ના બજેટમાં રુ. 766 કરોડની જાહેરાત કરાઈ હતી.
