ભર ઉનાળે જુનાગઢ જિલ્લામાં ડેમ અને જળાશયોમાં કેટલું પાણી? સિંચાઈના પાણીમાં તંગી આવશે કે નહિ?

ગત વર્ષે પડેલા અતિભારે વરસાદને કારણે તમામ જળાશયો છલ્લોછલ થયા હતા, જેની અસર હજુ પણ જળાશયોમાં પાણીના સ્તર તરીકે જોવા મળે છે.

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : May 5, 2026 at 3:50 PM IST

જુનાગઢ: ચોમાસાને હજી ૬૦ દિવસથી વધુ સમય બાકી હોવા છતાં જુનાગઢ જિલ્લાના મોટાભાગના જળાશયોમાં પીવાના પાણી અને સિંચાઈ માટે ત્રણથી ચાર મહિના સુધી પૂરતો સંગ્રહ છે. જિલ્લાના ઓજત, મધુવંતી, મોટા ગુજરીયા, ઉબેણ, બાટવા ખારો સહિતના તમામ નાના-મોટા જળાશયોમાં હાલમાં બે થી ચાર મહિના સુધી પાણી પૂરું પાડી શકે તેટલો જથ્થો સંગ્રહિત છે.

જળાશયો હજુ પણ છલ્લોછલ

જુનાગઢ જિલ્લાના તમામ જળાશયોમાં વરસાદી પાણીનો સંગ્રહ હજુ પણ સારી માત્રામાં છે. ઉનાળો હજુ બે મહિના સુધી ચાલે તેવી શક્યતા હોવા છતાં જિલ્લા અને શહેરમાં પીવાના તેમજ સિંચાઈના પાણીની કોઈ તંગી કે ઘટ સર્જાય તેવી સ્થિતિ જોવા મળતી નથી.

બાદલપુર નજીક આવેલા ઓજત ડેમના દરવાજાની રિપેરિંગના કારણે તેમાંથી ૨૦ ટકા પાણી છોડવામાં આવી રહ્યું છે, જેના કારણે ઓજત સહિતની નાની-મોટી નદીઓમાં ઉનાળામાં પણ પાણી વહેતું જોવા મળે છે.

જિલ્લાના આઠથી દસ નાના-મોટા ડેમોમાંથી પાંચથી વધુ ડેમો ૧૦૦ ટકા ભરાયેલા છે. ગત વર્ષે પડેલા અતિભારે વરસાદને કારણે તમામ જળાશયો છલ્લોછલ થયા હતા, જેની અસર હજુ પણ જળાશયોમાં પાણીના સ્તર તરીકે જોવા મળે છે.

ચારથી વધુ ડેમો ૧૦૦ ટકા ભરેલા

જુનાગઢ જિલ્લા સિંચાઈ વિભાગના અધિક્ષક ઈજનેર એમ.એમ. પાંચાએ આપેલી માહિતી અનુસાર, જિલ્લામાં પાણીની કોઈ ઘટ સર્જાય તેવી સ્થિતિ નથી.

વિવિધ જળાશયોમાં હાલનો પાણી સંગ્રહ (ટકાવારીમાં) નીચે મુજબ છે:

  • ઓજત : ૩૮.૪૫%
  • બાટવા ખારો : ૧૭.૯૬%
  • ઓજત વીયર શાપુર : ૮૨.૫૬%
  • ઓજત વીયર વંથલી : ૭૪.૦૯%
  • ઓજત વીયર ટીકર : ૨૦.૦૪%
  • શેરડી : ૧૬.૮૮%
  • મધુવંતી : ૫૭.૨૪%
  • માધરડી : ૪૪.૯૩%
  • મોટા ગુજરીયા : ૪૮.૮૨%
  • ગળથ : ૧૦.૦૦%
  • ઓજત વીયર આણંદપુર : ૧૦૦%
  • ઉબેણ વીયર કેરાળા : ૧૦૦%
  • ઉબેણ ડેમ : ૪.૯૮%

જુનાગઢ શહેરમાં પણ પાણીનો પૂરતો સંગ્રહ

જુનાગઢ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન વિસ્તારમાં હસનાપુર, વેલીગ્ડન, ઉપરકોટ અને આણંદપુર ડેમમાંથી શહેરની સાડા ચાર લાખ વસ્તીને પીવાનું પાણી પૂરું પાડવામાં આવે છે. આ ચારેય જળાશયોમાં હજુ પણ પાંચથી છ મહિના સુધી પૂરતો પાણીનો જથ્થો છે. તેથી આગામી છ મહિના સુધી જુનાગઢ શહેરમાં પાણીની કોઈ તંગી ઉભી થાય તેવી શક્યતા નથી.

