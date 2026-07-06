ભાવનગરવાસીઓને 'પાણીના ભાવે' મળતું પાણી, મહાનગરપાલિકા શુદ્ધ પાણી વિતરણ માટે ખર્ચે છે આટલા રૂપિયા
ભાવનગરની જનતાને મહાનગરપાલિકા દ્વારા પીવાનું શુદ્ધ પાણી પુરૂ પાડવામાં આવે છે, ત્યારે મહાનગરપાલિકાને આ માટે કેટલો ખર્ચ આવે છે, તેના વિશે વિસ્તારથી જાણીશું આ અહેવાલમાં...
Published : July 6, 2026 at 5:17 PM IST
ભાવનગર: ભારતમાં આજે કોઈ પણ સ્થળે જાવ તો મોટાભાગના લોકો પોતાની સાથે પાણી રાખતા નથી હોતા, અને લગભગ ક્યાંય પણ પાણીના પરબ પણ જોવા મળતા નથી. આથી લોકોને પાણી ખરીદવું પડે છે. પરંતુ પોતાના શહેરમાં લોકો બહારથી પાણીની બોટલ ખરીદે છે, તેના માટે આ ખાસ જાણવા જેવું છે.
ETV ભારતે ભાવનગરવાસીઓના ઘરમાં આવતું મહાનગરપાલિકાનું પાણી કેટલા રૂપિયા લીટર પડી રહ્યું છે, તે જાણવાનો પ્રયાસ કર્યો છે અને મહાનગરપાલિકાને આ માટે કેટલો ખર્ચ કરવો પડે છે, તેના વિશે જાણવાનો પ્રયાસ કર્યો.
શહેરમાં 1.71 લાખ નળ કનેક્શન
પાણીને લઈને ETV ભારતની ટીમે મહાનગરપાલિકાના વોટર વર્કસના અધિકારી સાથે મુલાકાત કરી હતી. ત્યારે વોટર વર્કસ અધિકારી ફાલ્ગુન શાહે જણાવ્યું હતું કે, ભાવનગર મહાનગરપાલિકામાં તમામ વિસ્તારોમાં પાણી સપ્લાય આપવામાં આવે છે.
તેમણે વધુમાં જણાવ્યું કે, શહેરમાં 1.71 લાખ જેટલા નળ કનેક્શન આવેલા છે. આ તમામ વિસ્તારમાં રોજનું 45 મિનિટ સુધી પાણી આપવામાં આવે છે. જો કે રોજનું મહાનગરપાલિકા દ્વારા એક ઘરને 700 થી 800 લીટર પાણી આપવામાં આવે છે, ત્યારે સમગ્ર શહેરમાં મહાનગરપાલિકા 190 MLD પાણીનું વિતરણ કરે છે.
'પાણીના ભાવે' જ પાણી
શહેરમાં ભાવનગર મહાનગરપાલિકા દ્વારા પાણી વિતરણ કરવામાં આવે છે, ત્યારે વોટર વર્કસ અધિકારી ફાલ્ગુન શાહે જણાવ્યું હતું કે, દૈનિક પાણી વિતરણ કરવામાં આવે છે. તેમાં અડધા ઇંચના કનેક્શન હોય તેમાં ફિલ્ટરથી પાણી આપવામાં આવે છે.
જે ઘર દીઠ પાણી આપવામાં આવે છે, તેને લગભગ જોઈએ તો બે લીટર પાણી એક પૈસામાં પડે છે, એટલે રોજનું 700 થી 800 લીટર પાણી અંદાજીત 4.50 રૂપિયામાં પાણી આપવામાં આવે છે. મહાનગરપાલિકાનો જે ખર્ચ થાય છે તેના અડધાથી પણ ઓછી રકમનો ચાર્જ વસુલાય છે.
મહાનગરપાલિકાનો વાર્ષિક ચાર્જ અને ખર્ચ
ભાવનગર મહાનગરપાલિકાના વોટર વર્કસના અધિકારી ફાલ્ગુન શાહે વધુમાં જણાવ્યું હતું કે, ભાવનગર મહાનગરપાલિકા દ્વારા રહેણાંકી વિસ્તારમાં દર વર્ષે 1500 રૂપિયા જેટલો ચાર્જ લેવામાં આવે છે. ત્યારે મહાનગરપાલિકા દ્વારા એક ઘર દીઠ 700 થી 800 લીટર પાણી આપવામાં આવે છે, તેનો ખર્ચ મહાનગરપાલિકાને 8 રૂપિયા આસપાસ થાય છે, એટલે મહાનગરપાલિકા અડધાથી પણ ઓછા ભાવમાં પાણી લોકોને ઘર સુધી આપી રહી છે. આમ જોવા જઈએ તો પ્રતિ લિટર પાણી શહેરવાસીઓને મહાનગરપાલિકા અડધા પૈસામાં પૂરું પાડી રહી છે. જે બહાર મળતી પાણીની બોટલ કરતા 100 ગણું સસ્તું છે.
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