'હેરિટેજ' અમદાવાદ માટે કેટલા રૂપિયા ખર્ચાશે? આ વખતે શું નવું જોવા મળશે

અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનનું વર્ષ 2026-27નું 17018 કરોડનું ડ્રાફ્ટ બજેટ રજૂ કરવામાં આવ્યું છે.

અમદાવાદમાં હેરિટેજ પાછળ 289 કરોડ ફાળવવામાં આવ્યા છે
અમદાવાદમાં હેરિટેજ પાછળ 289 કરોડ ફાળવવામાં આવ્યા છે (ETV Bharat Gujarat)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : February 4, 2026 at 10:17 PM IST

1 Min Read
અમદાવાદ: અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનનું વર્ષ 2026-27નું 17018 કરોડનું ડ્રાફ્ટ બજેટ રજૂ કરવામાં આવ્યું છે. કોમનવેલ્થ ગેમ્સ 2030 માટે અમદાવાદને યજમાન શહેર તરીકે પસંદગી પામ્યા બાદનું આ પ્રથમ બજેટ છે. અમદાવાદ હેરિટેજ સિટી ગણાય છે ત્યારે હેરિટેજ પાછળ પણ આ બજેટમાં કરોડો રૂપિયાની ફાળવણી કરવામાં આવી છે.

અમદાવાદમાં હેરિટેજ પાછળ 289 કરોડની ફાળવણી

અર્બન રીન્યુઅલ (હેરિટેજ સાથે)

  • ટુરિઝમ સર્કીટ ડેવલોપ કરવાના કામ અંતર્ગત- 155 કરોડ
  • સપ્તર્ષિ ઘાટથી અટલ ઘાટ સુધી હેરીટેજ ઇન્ટરપ્રીટેશન સેન્ટર સાથેનું મલ્ટીલેવલ પાર્કિંગ તથા ફુડ પ્લાઝા
  • સપ્તર્ષી ઘાટ તથા જલયાત્રા માર્ગ
  • અટલ ઘાટથી તથા વસંત ચોક વિસ્તારમાં આવેલ મંદિરોનો જીણોદ્વાર કરી એરિયા ડેવલપ
ટેમ્પલ સર્કિટ (ફેઝ-3) 50 કરોડ
મધ્ય ઝોનમાં રથયાત્રા રૂટ ફેઝ-2 (આમલી પોળવાળો રસ્તો) 15 કરોડ
હેરિટેજ એક્સપિરિયન્સ સેન્ટર 10 કરોડ
ભદ્ર પ્લાઝા લાઇટ એન્ડ સાઉન્ડ શો 10 કરોડ
પોળ, હેરીટેજ ગેસ્ટ રીસ્ટોરેશન કરવા 15 કરોડ
સાંકડી શેરી (ખાડિયા વોર્ડ) હેરીટેજ થીમ તરીકે ડેવલપ 10 કરોડ
અસારવા વોર્ડમાં આવેલ દાદા હરીની વાવ અને માતર ભવાની વાવ ફરતે આવેલ વિસ્તાર ડેવલપ કરવા 10 કરોડ
અમદાવાદ ટુરિઝમ સેલ 7 કરોડ
પ્રેમ દરવાજા તથા દરિયાપુર દરવાજા પ્રીસીન્ટ તથા જંક્શન ડેવલપ 4.50 કરોડ
ખાનજહાન તથા ચાંદ શહીદ ફોર્ટ વોલ ગેટ રીસ્ટોરેશન કરવા 2.50 કરોડ

વર્ષ 2025-26ની સિદ્ધી

દેશમાં પ્રથમ વખત રાષ્ટ્રીય સંરક્ષિત સ્મારકના 100 મીટર પ્રતિબંધિત ક્ષેત્રમાં આવતાં દરિયાપુર કોમ્યુનિટી હોલના પુન: નિર્માણ

ભદ્ર પ્લાઝાને દબાણ મુક્ત કરી શહેરીજનો માટે કોટ વિસ્તારમાં ખુલ્લી જગ્યા ઉપલબ્ધ કરાવી

રથયાત્રા રૂટ ડેવલોપમેન્ટના ફેઝ-1ની કામગીરી હેઠળ જગન્નાથ મંદિર પાસે પ્લાઝા ડેવલોપમેન્ટ કરવામાં આવ્યું.

હેરીટેજ-વોકમાં આવતાં દલપતરામચોકનું ડેવલોપમેન્ટ કરવામાં આવ્યું

હેરીટેજ મકાનોના મરામતની મંજુરીની પ્રક્રિયા ઝડપી બનાવવા માટે ESHA કમિટીની રચના કરવામાં આવી.

