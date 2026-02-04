'હેરિટેજ' અમદાવાદ માટે કેટલા રૂપિયા ખર્ચાશે? આ વખતે શું નવું જોવા મળશે
અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનનું વર્ષ 2026-27નું 17018 કરોડનું ડ્રાફ્ટ બજેટ રજૂ કરવામાં આવ્યું છે.
Published : February 4, 2026 at 10:17 PM IST
અમદાવાદ: અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનનું વર્ષ 2026-27નું 17018 કરોડનું ડ્રાફ્ટ બજેટ રજૂ કરવામાં આવ્યું છે. કોમનવેલ્થ ગેમ્સ 2030 માટે અમદાવાદને યજમાન શહેર તરીકે પસંદગી પામ્યા બાદનું આ પ્રથમ બજેટ છે. અમદાવાદ હેરિટેજ સિટી ગણાય છે ત્યારે હેરિટેજ પાછળ પણ આ બજેટમાં કરોડો રૂપિયાની ફાળવણી કરવામાં આવી છે.
અમદાવાદમાં હેરિટેજ પાછળ 289 કરોડની ફાળવણી
અર્બન રીન્યુઅલ (હેરિટેજ સાથે)
- ટુરિઝમ સર્કીટ ડેવલોપ કરવાના કામ અંતર્ગત- 155 કરોડ
- સપ્તર્ષિ ઘાટથી અટલ ઘાટ સુધી હેરીટેજ ઇન્ટરપ્રીટેશન સેન્ટર સાથેનું મલ્ટીલેવલ પાર્કિંગ તથા ફુડ પ્લાઝા
- સપ્તર્ષી ઘાટ તથા જલયાત્રા માર્ગ
- અટલ ઘાટથી તથા વસંત ચોક વિસ્તારમાં આવેલ મંદિરોનો જીણોદ્વાર કરી એરિયા ડેવલપ
|ટેમ્પલ સર્કિટ (ફેઝ-3)
|50 કરોડ
|મધ્ય ઝોનમાં રથયાત્રા રૂટ ફેઝ-2 (આમલી પોળવાળો રસ્તો)
|15 કરોડ
|હેરિટેજ એક્સપિરિયન્સ સેન્ટર
|10 કરોડ
|ભદ્ર પ્લાઝા લાઇટ એન્ડ સાઉન્ડ શો
|10 કરોડ
|પોળ, હેરીટેજ ગેસ્ટ રીસ્ટોરેશન કરવા
|15 કરોડ
|સાંકડી શેરી (ખાડિયા વોર્ડ) હેરીટેજ થીમ તરીકે ડેવલપ
|10 કરોડ
|અસારવા વોર્ડમાં આવેલ દાદા હરીની વાવ અને માતર ભવાની વાવ ફરતે આવેલ વિસ્તાર ડેવલપ કરવા
|10 કરોડ
|અમદાવાદ ટુરિઝમ સેલ
|7 કરોડ
|પ્રેમ દરવાજા તથા દરિયાપુર દરવાજા પ્રીસીન્ટ તથા જંક્શન ડેવલપ
|4.50 કરોડ
|ખાનજહાન તથા ચાંદ શહીદ ફોર્ટ વોલ ગેટ રીસ્ટોરેશન કરવા
|2.50 કરોડ
વર્ષ 2025-26ની સિદ્ધી
દેશમાં પ્રથમ વખત રાષ્ટ્રીય સંરક્ષિત સ્મારકના 100 મીટર પ્રતિબંધિત ક્ષેત્રમાં આવતાં દરિયાપુર કોમ્યુનિટી હોલના પુન: નિર્માણ
ભદ્ર પ્લાઝાને દબાણ મુક્ત કરી શહેરીજનો માટે કોટ વિસ્તારમાં ખુલ્લી જગ્યા ઉપલબ્ધ કરાવી
રથયાત્રા રૂટ ડેવલોપમેન્ટના ફેઝ-1ની કામગીરી હેઠળ જગન્નાથ મંદિર પાસે પ્લાઝા ડેવલોપમેન્ટ કરવામાં આવ્યું.
હેરીટેજ-વોકમાં આવતાં દલપતરામચોકનું ડેવલોપમેન્ટ કરવામાં આવ્યું
હેરીટેજ મકાનોના મરામતની મંજુરીની પ્રક્રિયા ઝડપી બનાવવા માટે ESHA કમિટીની રચના કરવામાં આવી.
