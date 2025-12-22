ETV Bharat / state

ભાવનગર રેલવે ડિવિઝને છેલ્લાં બે વર્ષમાં ટ્રેન અકસ્માતથી કેટલાં સિંહોને બચાવ્યા ? કેવી રીતે ?

લોકો પાયલોટને સિંહોને બચાવવાનું માર્ગદર્શન મળ્યા બાદ છેલ્લા બે વર્ષમાં ટ્રેનની અડફેટે આવવાથી ઘણા સિંહોનો જીવ બચાવી શકાયો છે, જાણીશું વિસ્તારથી...

રેલવે ટ્રેક પર અવાર-નવાર આવી જતા સિંહ
રેલવે ટ્રેક પર અવાર-નવાર આવી જતા સિંહ (Etv Bharat Gujarat)
ભાવનગર: ભાવનગર રેલવે ડિવિઝન હેઠળ ગીર સહિત બાહ્ય વિસ્તારો આવતા હોય, ત્યારે સિંહો વિચરતા વિચરતા રેલવે ટ્રેક પર પણ આવી ચડતા હોય છે, અને ક્યારેક ટ્રેનની અડફેટે સર્જાતા અકસ્માતમાં જીવ પણ ગુમાવતા હોય છે. ત્યારે છેલ્લા બે વર્ષમાં લોકો પાયલોટને સિંહોને બચાવવાનું માર્ગદર્શન મળ્યા બાદ ઘણા સિંહોનો જીવ બચાવી શકાયો છે, તેમજ સાસણગીરમાં સિંહ ટ્રેક પર આવી જતા શું થતું હતું તેના વિશે પણ જાણીશું વિસ્તારથી...

ભાવનગર રેલવે ડિવિઝનની ચાલતી ટ્રેનો જંગલ વિસ્તારોમાંથી પણ પસાર થતી હોય છે. ડિવિઝન હેઠળ ઘણા વિસ્તારોમા સિંહોનો વસવાટ હોઈ અને સિંહો દ્વારા રેલવે ટ્રેક ઓળંગવાના કિસ્સાઓ બનતા હોય છે. ત્યારે અકસ્માતે સિંહોના મોત ન થાય તે માટે ટ્રેન ચાલક એટલે કે લોકો પાયલોટને આ અંગે તાલીમ અપાતી હોય છે, જેનાથી ઘણા સિંહોને બચાવી લેવામાં સફળતા મળી છે.

ભાવનગર રેલવે ડિવિઝન હેઠળ આવતા વેરાવળ-જૂનાગઢ સ્ટેશન વચ્ચે ચાલતી ટ્રેન સાસણગીર અને કાશીયા નરેશ વચ્ચેથી પસાર થાય છે. આ દરમિયાન ટ્રેક ઉપર સિંહ દેખાતા અચાનક ચાલક પાયલોટ અનિશ શેખ અને ફરમાન હુસેન દ્વારા ઇમરજન્સી બ્રેક લગાવી હતી. ટ્રેક ઉપર સિંહોને જોતા ટ્રેન રોકી દેવાય અને સિંહોને બચાવી લેવાયા હતા. આમ લોકો પાયલોટની સૂઝબૂઝથી ટ્રેન અકસ્માતમાં સિંહોને બચાવવામાં સફળતા મળી હતી.

કેટલા સિંહોને બચાવ્યા

લોકો પાયલોટ પોતાની સૂઝબૂઝથી સિંહોને બચાવાતા આવ્યા છે, ત્યારે વેરાવળ-જૂનાગઢ ટ્રેનના લોકો પાયલોટ દ્વારા 6 સિંહોને બચાવવામાં આવ્યા છે. ભાવનગર રેલવે મંડળના વાણિજ્ય પ્રબંધક અતુલ ત્રિપાઠી દ્વારા જણાવવામાં આવ્યું હતું કે, લોકો પાયલોટ દ્વારા રેલવે વિભાગને જાણ કરતા તાત્કાલિક વનવિભાગના ફોરેસ્ટ ટ્રેકરને જાણ કરાઈ હતી અને બાદમાં સ્થળ પર પહોંચીને સિંહોને રેલવે ટ્રેકથી દૂર ખસેડવામાં આવ્યાં હતાં.

ગત વર્ષ અને આ વર્ષે કેટલાં સિંહોને બચાવ્યા

ભાવનગર રેલવે ડિવિઝનના મંડળ વાણિજ્ય પ્રબંધક અતુલ ત્રિપાઠીએ આ અંગે વધુમાં જણાવ્યુ હતું કે, વર્ષ 2024/25માં લોકો પાયલોટની સૂઝબૂઝથી કુલ 159 સિંહોને બચાવવામાં આવ્યા હતા, જ્યારે વર્ષ 2025માં આજદીન સુધીમા લોકો પાયલોટની સૂઝબૂઝથી 81 જેટલા સિંહોને બચાવી લેવાયા છે. 21 તારીખની રવિવારે વેરાવળ-જુનાગઢ ટ્રેનના લોકો પાયલોટ દ્વારા હાલના વર્ષમાં એક સાથે 6 સિંહોને બચાવ્યા છે.

