અમદાવાદમાં દિવાળીના દિવસે આગ અને દાઝી જવાના કેટલા કેસ નોંધાયા?
દિવાળી દિવસે ગુજરાતમાં આગ લાગવાથી 56 લોકો દાજી ગયા હતા.
Published : October 21, 2025 at 9:06 PM IST
અમદાવાદ: દિવાળીના દિવસે ફટાકડાના કારણે ઘણી જગ્યા આગના બનાવો સામે આવ્યા હતા. ફટાકડાની આતશબાજી કરવાથી આગ લાવવાની અને દાઝી જવાના કેસ સામે આવ્યા હતા. દિવાળી દિવસે ગુજરાતમાં આગ લાગવાથી 56 લોકો દાજી ગયા હતા. અમદાવાદ શહેરમાં એક વ્યક્તિનું મોત થયું હતું. તેની સાથે 108 ઇમરજન્સીને અકસ્માતના કુલ 918 કોલ મળ્યા હતા. તો બીજી તરફ દિવાળીના તહેવાર દરમિયાન અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન સંચાલિત હોસ્પિટલોમાં દાઝી જવાના કેસ સામે આવ્યા હતા.
20/10/2025 સુધી દિવાળીના તહેવાર દરમિયાન અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન સંચાલિત હોસ્પિટલોમાં દાઝી જવાના કેસોની વિગતો હોસ્પિટલ્ વિભાગ AMC દ્વારા બહાર પાડવામાં આવી છે. જેમાં જણાવવામાં આવ્યું હતું કે, દિવાળીના તહેવાર દરમિયાન અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન સંચાલિત હોસ્પિટલોમાં દાઝી જવાની કોઈ મોટી ઘટના નોંધાઈ નથી.
તારીખ 20/10/2025 સુધી મળેલા કેસોની વિગતો નીચે મુજબ છે:
- શ્રીમતી શારદાબેન હોસ્પિટલ: બર્ન ઓપીડી (OPD) માં 2 કેસ નોંધાયા હતા.
- એલ.જી. હોસ્પિટલ (L.G. Hospital): બર્ન વિભાગમાં 19 દર્દીઓ સારવાર માટે અને 3 ઇન્ડોર (દાખલ) દર્દીઓ નોંધાયા હતા. આ ઉપરાંત, હોસ્પિટલમાં રિદ્ધિ સ્ટીલ ફાયર અકસ્માતના બે દર્દીઓ નોંધાયા હતા, જેમાંથી એક દર્દી ઓપીડીમાં હતો અને એક મૃત હાલતમાં લાવવામાં આવ્યો હતો.
- એસ.વી.પી. હોસ્પિટલ (SVP Hospital): આગમાં દાઝી જવાનો કોઈ દર્દી નોંધાયો ન હતો.
- નગરી હોસપિટલ ખાતે 15 દર્દીઓ ઓપીડીમાં સારવાર લીધી હતી અને 2 દર્દી દાખલ થયા હતા અને સારવાર હેઠળ છે.
- વી.એસ. હોસ્પિટલ (VS Hospital): બર્ન ઓપીડીના કુલ 5 કેસની સારવાર કરવામાં આવી હતી.
ફાયર વિભાગે માહિતી આપી હતી કે, દિવાળીના દિવસે રાત્રે 10 વાગ્યાથી જ વહેલી સવારે 6:00 વાગ્યા સુધી 58 જેટલા આગ લગવા બનાવો સામે આવ્યા હતા. કોલ ફાયર બ્રિગેડ કન્ટ્રોલ રૂમને મળ્યા હતા. ઝુંડાલ વિસ્તારમાં શરણમ સર્કલ પાસે આવેલા પ્લાસ્ટિકના ગોડાઉનમાં ફટાકડાને કારણે આગ લાગી હતી. તો બીજી તરફ સિંધુ ભવન રોડ ઉપર તાજ હોટલની પાછળના ભાગે આવેલા ખુલ્લા પ્લોટમાં કચરામાં પણ ભીષણ આગ લાગી હતી. રાજ્યભરમાં આગ લાગવાની અને દાઝી જવાના બનાવ બન્યા હતા. જેને લઇએ દિવાળીના દિવસે 108 એમ્બ્યુલન્સ સતત દોડતી રહી હતી. આખો દિવસ દરમિયાન દાજી જવાના 58 કોલ 108 એમ્બ્યુલન્સને મળ્યા હતા. જેમાં અમદાવાદના 17 સુરતના 8, જામનગરના 5 અને નવસારીમાં 4 કોલ મળ્યા હતા.
