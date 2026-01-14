ઉતરાયણમાં પક્ષીઓને પતંગની દોરીથી કેવી રીતે બચાવે છે જીવ દયા ટ્રસ્ટ? કેવી રીતે કરે છે કામ
છેલ્લા 16 વર્ષથી જીવદયા ટ્રસ્ટના સ્વયંસેવકો પશુ-પક્ષીને બચાવવાનું કામ કરે છે, છેલ્લા એક વર્ષમાં 4 હજાર પક્ષીને બચાવ્યા
Published : January 14, 2026 at 7:35 PM IST
જૂનાગઢ: ઉતરાયણનો તહેવાર લોકોની પતંગ ચગાવવાની મજા છે પરંતુ પક્ષીઓ માટે તે મોતની સજા બની જાય છે. ઉતરાયણ દરમિયાન પતંગની દોરીથી ઘાયલ થયેલા પક્ષીઓને જૂનાગઢમાં બચાવવાનું કામ જીવદયા ટ્રસ્ટ કરી રહ્યું છે. છેલ્લા 16 વર્ષથી આ ટ્રસ્ટના સ્વયંસેવકો ઉતરાયણ દરમિયાન કાર્યરત રહે છે અને જીવ દયાનું કામ કરે છે. એક વર્ષમાં જીવદયા ટ્રસ્ટ દ્વારા લગભગ 4 હજાર કરતા વધારે પક્ષીઓના જીવ બચાવવામાં આવે છે.
જીવદયા ટ્રસ્ટના સ્વયંસેવકોનું પક્ષી બચાવો અભિયાન
મકરસંક્રાંતિનો દિવસ આગળ વધતો જાય છે તેમ તેમ પતંગની દોરીથી ઘાયલ પક્ષીઓની સંખ્યા પણ સતત વધતી જતી હોય છે. ઉતરાયણ પછી પણ પતંગની દોરીને કારણે પક્ષીઓને નુકસાન થતું હોય છે અને તેમના ઘાયલ થવાના પ્રમાણમાં પણ વધારો થતો હોય છે. જૂનાગઢમાં છેલ્લા 16 વર્ષથી જીવદયા ટ્રસ્ટના સ્વયંસેવકો દ્વારા ઉતરાયણના ખાસ દિવસો દરમિયાન પતંગની દોરીથી ઘાયલ થયેલા પ્રત્યેક પક્ષીને સારવાર આપીને તેનો જીવ બચાવવાની સાથે કાતીલ દોરીથી ઘાયલ થયેલા પક્ષીઓને ઉડવા યોગ્ય બનાવવાનું કામ કરવામાં આવે છે. કેટલાક હતભાગી પક્ષીઓ ખૂબ જ ગંભીર રીતે પતંગની દોરીથી ઘાયલ થતા તેમના મોત પણ થાય છે.
4 હજાર કરતા વધુ પક્ષીઓનો બચાવે છે જીવ
સમગ્ર વર્ષ દરમિયાન જીવદયા ટ્રસ્ટના સ્વયંસેવકો 3500થી લઈને 4,000 જેટલા પક્ષીઓની વર્ષ દરમિયાન સારવાર કરીને તેને ફરી એક વખત ઉડવા બનાવે છે. આ સિવાય જીવદયાના સ્વયંસેવકો દ્વારા શહેરમાં રામધણની ગાય, શ્વાન, અન્ય પાલતુ પશુઓ કે જે મુશ્કેલીમાં હોય દુધાળા પશુઓને પશુપાલકો દ્વારા છોડી મૂકવામાં આવ્યા હોય. આવા તમામ બીમાર અસક્ત અને ઘાયલ પશુઓની સારવાર પણ કરવામાં આવે છે જેના માટે કોઇ પણ પ્રકારનું ફંડ કે ફાળો એકત્ર કરવામાં આવતો નથી. માત્ર ઉતરાયણના દિવસે કોઇ વ્યક્તિ તેમની સ્વેચ્છાએ જીવ દયા ટ્રસ્ટની ઓફિસે પોતાનું અનુદાન કરે તો તે સ્વીકારવામાં આવે છે. આ સિવાયનો તમામ ખર્ચ જીવદયા સંસ્થા દ્વારા જ ઉઠાવવામાં આવે છે.
"મકરસંક્રાંતિના દિવસે જ નહીં પણ ધરતીકંપ પછી આફ્ટરશોક આવે તેમ આઠ દિવસ સુધી પક્ષીના કેસ સામે આવશે અને તેની તૈયારી સાથે ચાલી રહ્યા છીએ. દોરાના ગૂંચડા પડ્યા હોય તેમાં દરરોજ 20થી 50 કેસ સુધી પહોંચી શકે છે. આઠ દિવસ સુધી પતંગની દોરીથી પક્ષીઓને બચાવવા માટેનું કામ જીવદયા ટ્રસ્ટ દ્વારા કરવામાં આવશે." હિતેશ સંઘવી, પ્રમુખ, જીવદયા ટ્રસ્ટ
