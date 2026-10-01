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ડેન્ગ્યુ કેવી રીતે ફેલાય છે? કઈ તપાસ કરાવવી જરૂરી? પ્લેટલેટ્સ કેટલા થાય ત્યારે જોખમ રહે છે?

રાજ્યમાં મચ્છરજન્ય રોગચાળામાં વધારો થયો છે. અમદાવાદમાં ડેન્ગ્યુના કેસમાં વધારો થતા આરોગ્ય તંત્ર એલર્ટ થયું છે.

ડેન્ગ્યુ કેવી રીતે ફેલાય છે?
ડેન્ગ્યુ કેવી રીતે ફેલાય છે? (AI Generated)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : October 1, 2026 at 1:54 PM IST

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રોશન આરા, અમદાવાદ: રાજ્યમાં મચ્છરજન્ય રોગચાળામાં વધારો થયો છે. અમદાવાદમાં ડેન્ગ્યુના કેસમાં વધારો થતા આરોગ્ય તંત્ર એલર્ટ થયું છે. ડેન્ગ્યુએ એડિસ મચ્છરના કરડવાથી ફેલાતો ગંભીર વાયરલ રોગ છે. આ ડેન્ગ્યુ કેવી રીતે ફેલાય છે? કઇ તપાસ કરાવવી? તાવ આવ્યા પછી કેટલા દિવસમાં ટેસ્ટ કરાવવો? સમગ્ર માહિતી જાણીયે...

ડેન્ગ્યુ કેવી રીતે ફેલાય છે?

ડેન્ગ્યુ એક વાયરલ ચેપ છે, જે મુખ્યત્વે સંક્રમિત માદા એડિસ ઇજિપ્તી મચ્છરના કરડવાથી ફેલાય છે. આ મચ્છર સામાન્ય રીતે દિવસ દરમિયાન વધુ સક્રિય હોય છે અને ઘરની આસપાસના સ્વચ્છ, સ્થિર પાણીમાં પણ પ્રજનન કરે છે.

ઘરના કૂલર, ફૂલદાની, ટાયર, પાણીની ટાંકી, ખુલ્લાં વાસણો અને છત પર ભરાયેલા પાણીમાં મચ્છરના પોરા ઉત્પન્ન થઈ શકે છે. ડેન્ગ્યુ સામાન્ય રીતે એક વ્યક્તિથી બીજી વ્યક્તિમાં સીધો સ્પર્શ, સાથે બેસવાથી કે ભોજન વહેંચવાથી ફેલાતો નથી.

ડેન્ગ્યુ કેવી રીતે ફેલાય છે? (ETV Bharat Gujarat)

ડેન્ગ્યુના મુખ્ય લક્ષણો

ડેન્ગ્યુના મુખ્ય લક્ષણોમાં અચાનક ઊંચો તાવ, માથાનો દુખાવો, આંખોની પાછળ દુખાવો, સ્નાયુ અને સાંધામાં દુખાવો, ઊબકા, ઊલટી તથા શરીર પર ચકામાનો સમાવેશ થાય છે. કેટલાક દર્દીઓમાં નાક કે પેઢામાંથી લોહી આવવું, પેટમાં તીવ્ર દુખાવો અને સતત ઊલટી જેવા ગંભીર સંકેતો જોવા મળે છે.

ડેન્ગ્યુની માહિતી આપતા શારદાબેન હોસ્પિટલના મેડિકલ સુપ્રિટેડન્ટ ડૉક્ટર હેતલ વોરાએ જણાવ્યું હતું કે, ડેન્ગ્યુ ફિવર એક વેક્ટર બોન્ડ કહેવાય છે. એટલે આ વાયરસ છે પરંતુ આ વાયરસને દાખલ થવા માટે આપણા શરીરમાં મચ્છરની જરૂર પડે છે જેમ કે જે મચ્છર મલેરિયામાં મલેરિયા ફેલાવે છે એજ પ્રકારના મચ્છર ડેન્ગ્યુ ફેલાવી શકે છે. એ મચ્છર કરડવાથી ડેન્ગ્યુના વાયરસ આપણાં શરીરમાં દાખલ થાય છે, તેને પછી ડેન્ગ્યુ ફીવર થાય છે.

શારદાબેન હોસ્પિટલમાં ડેન્ગ્યુના કેસને લઇને ડૉક્ટરે જણાવ્યું હતું કે, ત્રણ મહિના માટે 105 કેસીસ નોંધાયા છે. સપ્ટેમ્બર મહિનામાં 76 કેસીસ નોંધાયા છે. ડેન્ગ્યુ અંગે અભ્યાસ કરવાનો કોર્પોરેશન દ્વારા જાગૃતિ લાવવામાં આવી રહી છે, કારણ કે ડેન્ગ્યુનું જે વાયરસ છે એ અમુક પ્રકારના ટેમ્પરેચર, બાફ વધે વરસાદ પડે, પાણી ભરાય ત્યારે જ એ મચ્છર જીવી શકે છે.

ડેન્ગ્યુથી બચવા શું કરવું?
ડેન્ગ્યુથી બચવા શું કરવું? (ETV Bharat Gujarat)

ડાયાબિટીસ, હૃદયરોગ, કિડનીના રોગ જેવી અન્ય બીમારીઓ ધરાવતા દર્દીઓમાં ડેન્ગ્યુની સારવાર વધુ સાવચેતીથી કરવી જરૂરી છે.ગર્ભવતી મહિલાઓ,માતા અને ગર્ભસ્થ બાળક બંને માટે ડેન્ગ્યુ જોખમ ઊભું કરી શકે છે. તાવ આવે તો જાતે દવા લેવાને બદલે તાત્કાલિક ગાયનેકોલોજિસ્ટ અથવા તબીબનો સંપર્ક કરવો જોઈએ. ગર્ભાવસ્થામાં લોહીનું પ્રમાણ, પ્રવાહીનું સંતુલન અને પ્લેટલેટ્સ પર ખાસ દેખરેખ જરૂરી બની શકે છે.

તપાસ ક્યારે ઉપયોગી?

  • NS1 Antigen તાવના પ્રથમ 1થી 7 દિવસમાં ચેપ ઓળખવા માટે.
  • RT-PCR / NAAT શરૂઆતના દિવસોમાં વાયરસની હાજરી ઓળખવા માટે, જ્યાં ઉપલબ્ધ હોય.
  • Dengue IgM સામાન્ય રીતે તાવના 4થી 5 દિવસ પછી એન્ટિબોડી ઓળખવા માટે વધુ ઉપયોગી.
  • CBC અને Platelet Count પ્લેટલેટ્સ, હિમોગ્લોબિન અને હિમેટોક્રિટમાં ફેરફાર પર નજર રાખવા.
  • એક જ નેગેટિવ ટેસ્ટથી દરેક કિસ્સામાં ડેન્ગ્યુને નકારી શકાય નહીં. જો લક્ષણો ચાલુ હોય તો ડૉક્ટર ફરી તપાસ અથવા અન્ય ટેસ્ટ કરાવવાની સલાહ આપી શકે છે.

તાવ આવ્યા પછી કેટલા દિવસમાં ટેસ્ટ કરાવવો જરૂરી?

ડેન્ગ્યુની શંકા હોય તો તાવના પ્રથમ દિવસથી જ ડૉક્ટરનો સંપર્ક કરવો જોઈએ. NS1 અથવા PCR શરૂઆતના દિવસોમાં ઉપયોગી હોય છે, જ્યારે IgM સામાન્ય રીતે પાંચમા દિવસની આસપાસ અથવા ત્યારબાદ વધુ ઉપયોગી બને છે.

અમદાવાદમાં ડેન્ગ્યુના કેસમાં વધારો થતા આરોગ્ય તંત્ર એલર્ટ થયું છે.
અમદાવાદમાં ડેન્ગ્યુના કેસમાં વધારો થતા આરોગ્ય તંત્ર એલર્ટ થયું છે. (ETV Bharat Gujarat)

માત્ર ટેસ્ટના યોગ્ય દિવસની રાહ જોઈને સારવારમાં વિલંબ ન કરવો. બાળકો, વૃદ્ધો અને ગર્ભવતી મહિલાઓમાં ખાસ સાવચેતી જરૂરી છે.

સમયસર સારવાર, યોગ્ય પ્રવાહી વ્યવસ્થાપન અને તબીબી દેખરેખથી ગંભીર પરિણામોનું જોખમ ઘટાડી શકાય છે. WHO મુજબ ગંભીર ડેન્ગ્યુમાં વહેલી ઓળખ અને યોગ્ય તબીબી સારવાર મૃત્યુદરને નોંધપાત્ર રીતે ઘટાડે છે. જોકે કોઈ એક નિશ્ચિત ટકાવારી દરેક દર્દી માટે લાગુ પડતી નથી.

ગંભીર ડેન્ગ્યુની ચેતવણીના સંકેત:

  • પેટમાં તીવ્ર દુખાવો અથવા સતત ઊલટી.
  • નાક, પેઢાં અથવા અન્ય જગ્યાએથી રક્તસ્રાવ.
  • શ્વાસ લેવામાં તકલીફ.
  • બેહોશી, અસામાન્ય સુસ્તી અથવા બેચેની.
  • હાથ-પગ ઠંડા પડવા અથવા પેશાબ ખૂબ ઓછો થવો.
  • આવા લક્ષણો જણાય તો તાત્કાલિક હોસ્પિટલમાં સારવાર લેવી જરૂરી છે.

સપ્ટેમ્બરમાં ડેન્ગ્યુના 640 કેસ નોંધાયા, આરોગ્ય વિભાગે કામગીરી વધારી

અમદાવાદ શહેરમાં ચોમાસાની સિઝન વચ્ચે મચ્છરજન્ય અને પાણીજન્ય રોગોના કેસને લઈને અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનના આરોગ્ય વિભાગે જાહેર કરેલા આંકડા સામે આવ્યા છે. 27 સપ્ટેમ્બર 2026 સુધીના આંકડા મુજબ શહેરમાં ડેન્ગ્યુ, મેલેરિયા અને ચિકનગુનિયાના કેસ નોંધાયા છે. ખાસ કરીને સપ્ટેમ્બર મહિનામાં ડેન્ગ્યુના કેસમાં વધારો નોંધાયો છે.

AMCના આંકડા મુજબ 2026ના સપ્ટેમ્બર મહિનામાં 640 ડેન્ગ્યુના કેસ નોંધાયા છે, જ્યારે ઓગસ્ટમાં 361 કેસ નોંધાયા હતા. એટલે કે એક જ મહિનામાં ડેન્ગ્યુના નોંધાયેલા કેસમાં વધારો થયો છે. 2026માં 27 સપ્ટેમ્બર સુધીમાં કુલ 1,228 ડેન્ગ્યુના કેસ નોંધાયા છે. તેની સરખામણીમાં 2025ના સપ્ટેમ્બર મહિનામાં 448 કેસ અને જાન્યુઆરીથી સપ્ટેમ્બર સુધીમાં કુલ 1,951 કેસ નોંધાયા હતા.

ડેન્ગ્યુ કેવી રીતે ફેલાય છે?
ડેન્ગ્યુ કેવી રીતે ફેલાય છે? (ETV Bharat Gujarat)

મેલેરિયાની વાત કરીએ તો 2026ના ઓગસ્ટમાં સાદા મેલેરિયાના 151 કેસ અને સપ્ટેમ્બરમાં 103 કેસ નોંધાયા છે. જાન્યુઆરીથી 27 સપ્ટેમ્બર સુધીમાં સાદા મેલેરિયાના કુલ 648 કેસ નોંધાયા છે. જ્યારે 2025ના સમાન સમયગાળામાં 625 કેસ નોંધાયા હતા. સેરેબ્રલ મેલેરિયાના 2026માં સપ્ટેમ્બર સુધી 74 કેસ નોંધાયા છે, જેમાં સપ્ટેમ્બરમાં 27 કેસનો સમાવેશ થાય છે. ચિકનગુનિયાના કેસની સંખ્યા પણ નોંધાઈ છે. 2026ના ઓગસ્ટમાં 4 અને સપ્ટેમ્બરમાં 7 કેસ નોંધાયા છે, જ્યારે જાન્યુઆરીથી 27 સપ્ટેમ્બર સુધીમાં કુલ 14 કેસ નોંધાયા છે.

અનેક બ્લડ સેમ્પલની તપાસ

મચ્છરજન્ય રોગોની વહેલી ઓળખ માટે AMC દ્વારા બ્લડ સેમ્પલની તપાસ પણ કરવામાં આવી રહી છે. 2026માં 27 સપ્ટેમ્બર સુધીમાં મોટી સંખ્યામાં બ્લડ સેમ્પલની તપાસ કરવામાં આવી હોવાનું આરોગ્ય વિભાગના આંકડામાં દર્શાવવામાં આવ્યું છે. ડેન્ગ્યુ માટે સીરમ સેમ્પલની પણ અલગથી તપાસ કરવામાં આવી રહી છે. સપ્ટેમ્બર મહિનામાં જ ડેન્ગ્યુ માટે હજારો સીરમ સેમ્પલ તપાસવામાં આવ્યા છે.

પાણીજન્ય રોગો પર પણ નજર

ચોમાસા દરમિયાન પાણીજન્ય રોગોને અટકાવવા માટે પણ AMC દ્વારા દેખરેખ રાખવામાં આવી રહી છે. 2026ના સપ્ટેમ્બર સુધીમાં ઝાડા-ઉલટીના 4,114, કમળાના 600 અને ટાઇફોઇડના 1,625 કેસ નોંધાયા છે. કોલેરાના નવા કેસ સપ્ટેમ્બરમાં નોંધાયા નથી અને જાન્યુઆરીથી 27 સપ્ટેમ્બર સુધીમાં પણ આંકડો શૂન્ય દર્શાવવામાં આવ્યો છે.

અમદાવાદમાં ડેન્ગ્યુના કેસમાં વધારો થતા આરોગ્ય તંત્ર એલર્ટ થયું છે.
અમદાવાદમાં ડેન્ગ્યુના કેસમાં વધારો થતા આરોગ્ય તંત્ર એલર્ટ થયું છે. (ETV Bharat Gujarat)

મચ્છરોના ઉપદ્રવ સામે કામગીરી

ચોમાસામાં મચ્છરોના ઉપદ્રવને નિયંત્રિત કરવા માટે AMC દ્વારા ફોગિંગ, દવા છંટકાવ, મચ્છરના બ્રિડિંગ સ્થળોની તપાસ અને પોઝિટિવ સ્થળોએ કાર્યવાહી જેવી કામગીરી કરવામાં આવે છે. નાગરિકોને પણ ઘરની આસપાસ પાણી ભરાઈ ન રહે, કૂલર, ટાંકી, ફૂલના કૂંડા સહિતની જગ્યાએ પાણી જમા ન થાય અને મચ્છરોના ઉત્પત્તિસ્થળોને દૂર કરવામાં આવે તેવી અપીલ કરવામાં આવે છે. આંકડાઓ પરથી સ્પષ્ટ થાય છે કે સપ્ટેમ્બર મહિનામાં ડેન્ગ્યુના કેસ નોંધાવાની ગતિ વધી છે. જોકે 2026ના જાન્યુઆરીથી 27 સપ્ટેમ્બર સુધીના કુલ ડેન્ગ્યુના કેસ 2025ના સમાન સમયગાળાની સરખામણીએ ઓછા છે. ચોમાસાની સિઝન દરમિયાન આગામી દિવસોમાં રોગચાળાની સ્થિતિ પર AMC આરોગ્ય વિભાગની કામગીરી અને સતત સર્વેલન્સ મહત્ત્વપૂર્ણ રહેશે.

અમદાવાદમાં ડેન્ગ્યુના કેસમાં વધારો થતા આરોગ્ય તંત્ર એલર્ટ થયું છે.
અમદાવાદમાં ડેન્ગ્યુના કેસમાં વધારો થતા આરોગ્ય તંત્ર એલર્ટ થયું છે. (ETV Bharat Gujarat)

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