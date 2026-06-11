અમદાવાદ પ્લેન ક્રેશ: DNA ટેસ્ટિંગ બન્યું પરિવારો માટે આશાનું કિરણ, ફોરેન્સિક ટીમે કેવી રીતે ઉકેલ્યો ઓળખનો સૌથી મોટો પડકાર?
12 જૂન, 2025ના રોજ બનેલી અમદાવાદ વિમાન દુર્ઘટનાને એક વર્ષ પૂર્ણ થઇ રહ્યું છે.
Published : June 11, 2026 at 3:35 PM IST
કલ્પીન ત્રિવેદી, અમદાવાદ: 12 જૂન, 2025ના રોજ અમદાવાદમાં બનેલી ભયાનક વિમાન દુર્ઘટનાએ સમગ્ર દેશને હચમચાવી મૂક્યો હતો. આ દુ:ખદાયક ઘટનાને એક વર્ષ પૂર્ણ થવા જઇ રહ્યું છે. આ હૃદયદ્રાવક અકસ્માત બાદ રાહત અને બચાવ કાર્ય જેટલું પડકારજનક હતું, તેનાથી પણ વધુ જટિલ કામગીરી મૃતકોની ઓળખ કરવાની હતી. અકસ્માતની તીવ્રતા એટલી વધારે હતી કે અનેક મૃતદેહો ગંભીર રીતે દાઝી ગયા હતા, જેના કારણે પરંપરાગત કે સામાન્ય પદ્ધતિથી ઓળખ કરવી અશક્ય બની ગઈ હતી. આવા કપરા સમયે, ફોરેન્સિક વિભાગ અને DNA નિષ્ણાતોની ટીમ પીડિત પરિવારો માટે આશાનું સૌથી મોટું કિરણ બનીને સામે આવી હતી.
મૃતકોની ઓળખ માટે ફોરેન્સિક ટીમે દિવસ-રાત એક કરી
અમદાવાદ વિમાન દુર્ઘટના બાદ વહીવટીતંત્ર સામે સૌથી મોટી જવાબદારી દરેક મૃતકની ચોક્કસ અને વૈજ્ઞાનિક રીતે ઓળખ કરવાની હતી. અનેક મૃતદેહો એવી સ્થિતિમાં હતા કે ચહેરા અથવા અન્ય શારીરિક લક્ષણોના આધારે ઓળખ કરવી મુશ્કેલ બની ગઇ હતી જે બાદ તાત્કાલિક ધોરણે DNA ટેસ્ટિંગની પ્રક્રિયા શરૂ કરવામાં આવી હતી. લેબોરેટરીમાં આવેલા દરેક સેમ્પલ માત્ર એક વૈજ્ઞાનિક તપાસનો ભાગ નહોતા, પરંતુ પોતાના સ્વજનની રાહ જોઇને બેઠેલા કોઇ લાચાર માતા-પિતા, સંતાન કે પરિવારની આશાનો આખરી આધાર હતા.
ફોરેન્સિક નિષ્ણાતોની ટીમે સમય સામે દોડ લગાવીને, દિવસ-રાત જોયા વિના અત્યંત કાળજીપૂર્વક પરીક્ષણ શરૂ કર્યું હતું. આ પ્રક્રિયામાં સૌથી મોટો પડકાર રિપોર્ટ વહેલી તકે આપવાનો અને સાથે જ 100% ચોક્સાઇ જાળવવાનો હતો, જેમાં ટીમે કોઇ પણ પ્રકારની ચૂક વિના કામગીરી પાર પાડી હતી.
"મૃતકોની ઓળખમાં કોઇ ભૂલ ન થાય તે માટે દરેક સેમ્પલની અનેક સ્તરે ચકાસણી કરવામાં આવી હતી. અમે દરેક કેસમાં વૈજ્ઞાનિક માપદંડોનું કલડ પાલન કરતા હતા." ડૉ. ધર્મેશ પટેલ, HOD, ફોરેન્સિક વિભાગ (બી.જે.મેડિકલ કોલેજ)
અનિશ્ચિતતાના અંધકાર વચ્ચે સત્યનો પ્રકાશ
જેમ જેમ એક પછી એક DNA રિપોર્ટ્સ આવતા ગયા, તેમ તેમ મૃતકોની ઓળખ સ્પષ્ટ થતી ગઈ. આ વૈજ્ઞાનિક રિપોર્ટના આધારે જ શોકગ્રસ્ત પરિવારોને તેમના સ્વજનો અંગેની સચોટ માહિતી સોંપવામાં આવી હતી. ભારે હૈયે પણ પોતાના સ્વજનની ઓળખ થવી, એ આ વ્યાકુળતાના સમયમાં પરિવારો માટે સત્ય સુધી પહોંચવાનો એકમાત્ર વિશ્વસનીય માર્ગ હતો. સ્વજનોના સેમ્પલ એકત્રિત કરવાથી લઈને અંતિમ રિપોર્ટ તૈયાર કરવા સુધીની આખી સફર ફોરેન્સિક ટીમે અત્યંત સંવેદનશીલતા અને જવાબદારીપૂર્વક પૂરી કરી હતી.
આ ભયાનક વિમાન દુર્ઘટનામાં જે પરિવારોએ પોતાના વહાલા સભ્યોને ગુમાવ્યા છે, તેમના માટે આ ખોટ ક્યારેય પુરાય તેવી નથી. પરંતુ, ફોરેન્સિક વિભાગની આ સમયસૂચકતા અને સચોટ કામગીરીને કારણે પરિવારો લાંબી અનિશ્ચિતતા અને માનસિક વેદનામાંથી મુક્ત થઈ શક્યા હતા. અમદાવાદ પ્લેન ક્રેશ બાદ ફોરેન્સિક અને DNA નિષ્ણાતોની આ કપરી કામગીરી દેશમાં કર્તવ્યનિષ્ઠાનું એક અનોખું ઉદાહરણ બની રહેશે.
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