વન્ય પ્રાણીઓને બેભાન કરવા વપરાતું ટ્રાન્ક્યુલાઇઝર માણસ માટે કેટલું ઘાતક? જુઓ નિષ્ણાતો શું કહે છે
સિંહણને પાંજરે પૂરવા માટે વન વિભાગની ટીમ કાર્યરત હતી દરમિયાન અકસ્માતે વન વિભાગમાં ટ્રેકર તરીકે ફરજ બજાવતા અશરફ ચૌહાણને ટ્રાન્ક્યુલાઇઝરનું ડાર્ટ લાગી ગયું હતું.
Published : January 6, 2026 at 4:38 PM IST
જુનાગઢ: જુનાગઢ જિલ્લાના વિસાવદર તાલુકાના નાની મોણપરી ગામ પાસે પરપ્રાંતિય ખેતમજૂરના બાળકને મોતને ઘાટ ઉતારનાર માનવભક્ષી સિંહણને પાંજરે પૂરવા દરમિયાન અકસ્માતે ટ્રાન્ક્યુલાઇઝર ડાર્ટ વન વિભાગના ટ્રેકરને લાગતાં તેમનું મોત થયું હતું. આ ઘટનાને લઈને વન્યજીવ નિષ્ણાતોએ ચિંતા વ્યક્ત કરી છે અને તેને અત્યંત દુઃખદ ગણાવ્યું છે.
બે દિવસ પહેલાં વિસાવદર તાલુકાના નાની મોણપરી ગામ પાસે પરપ્રાંતિય બાળક પર હુમલો કરી તેને મારી નાખનાર સિંહણને પાંજરે પૂરવા માટે વન વિભાગની ટીમ કાર્યરત હતી. આ દરમિયાન અકસ્માતે વન વિભાગમાં ટ્રેકર તરીકે ફરજ બજાવતા અશરફ ચૌહાણને ટ્રાન્ક્યુલાઇઝરનું ડાર્ટ લાગી ગયું હતું. તેમને ગંભીર હાલતમાં જુનાગઢ સિવિલ હોસ્પિટલમાં ખસેડવામાં આવ્યા હતા, જ્યાં 12 કલાકથી વધુ સારવાર બાદ તેમનું મોત નીપજ્યું હતું. વન વિભાગના ટ્રેકરના મોતથી વર્તમાન તેમજ પૂર્વ અધિકારીઓ અને કર્મચારીઓમાં ભારે ચિંતા અને શોકનું વાતાવરણ છવાઈ ગયું હતું.
સિનિયર વન્યજીવ વૈજ્ઞાનિકની પ્રતિક્રિયા
ભારતીય વન્યજીવ અનુસંધાન કેન્દ્ર, દેહરાદૂનના સિનિયર વૈજ્ઞાનિક ડૉ. સંદીપ ગુપ્તાએ એક વિશેષ ટેલિફોનિક મુલાકાતમાં જણાવ્યું હતું કે, “ટ્રાન્ક્યુલાઇઝરનો ઉપયોગ વન્યજીવના વજન અને શારીરિક બંધારણને આધારે કરવામાં આવે છે. જો આવું ટ્રાન્ક્યુલાઇઝર અકસ્માતે કોઈ વ્યક્તિને લાગી જાય તો કેટલાક કિસ્સાઓમાં તે માનવ માટે ઘાતક બની શકે છે. બિલાડી કુળના મોટા પ્રાણીઓને પાંજરે પૂરવા કે સારવાર માટે પકડવું અનિવાર્ય હોય છે. આવી સ્થિતિમાં તેને બેભાન કર્યા વિના પકડી શકાય તેમ નથી. તેથી વન્યજીવના વજન અને કદને આધારે ટ્રાન્ક્યુલાઇઝરનો ડોઝ આપવામાં આવે છે, જે માનવ શરીર અને વજનની તુલનાએ વધુ હોય છે.”
પૂર્વ CCF ઉદય વોરાનો અભિપ્રાય
1980થી 90ના દાયકામાં ગીર વિસ્તારમાં મુખ્ય વન સંરક્ષક તરીકે કાર્ય કરી ચૂકેલા ઉદય વોરાએ વિશેષ ટેલિફોનિક મુલાકાતમાં જણાવ્યું હતું કે, “વન્યજીવોને રેસ્ક્યુ કરવા કે બીમારીને કારણે હોસ્પિટલમાં લઈ જવા માટે બેભાન કરીને પકડવામાં આવે છે, જેમાં ટ્રાન્ક્યુલાઇઝરનો ઉપયોગ થાય છે. વન્યજીવ માટે જેમ તે પ્રાણઘાતક નથી, તેવી જ રીતે માનવ માટે પણ તે એકમાત્ર કારણે પ્રાણઘાતક હોય તેવું નથી. જોકે, ટ્રાન્ક્યુલાઇઝરની સોય સામાન્ય ઇન્જેક્શન કરતાં ઘણી જાડી હોય છે. જો તે કોઈ વ્યક્તિના હૃદય, ફેફસાં, લીવર કે અન્ય મહત્વના આંતરિક અંગોને પંચર કરે તો ગંભીર કટોકટી સર્જાઈ શકે છે અને મોત પણ થઈ શકે છે. જોકે, ટ્રેકર અશરફ ચૌહાણના કેસમાં ડાર્ટ શરીરના કયા ભાગે લાગ્યું તેનો રિપોર્ટ આવ્યા પછી જ મોતનું સાચું કારણ જાણી શકાશે.”
વન્યજીવોને બેભાન કરવા માટે વપરાતું ટ્રાન્ક્યુલાઇઝર માનવ મોત માટે કેટલું જવાબદાર છે તે અંગેના પ્રશ્નો હજુ અનુત્તરિત છે, પરંતુ આ ઘટનાએ વન વિભાગમાં સલામતીના પગલાં પર નવી ચર્ચા છેડી છે.
આ પણ વાંચો:
- જુનાગઢ: ખેતરમાં રમતા બાળકનું સિંહણના હુમલામાં મોત, સિંહણને પકડવા જતા વન વિભાગના કર્મચારીને ઈજા પહોંચી
- ગીરના ઘાસિયા મેદાનોમાં ફરીથી જોવા મળશે 'સ્થાનિક ઘાસોની પ્રજાતિ', વન વિભાગે ભારતના આ પ્રોજેક્ટની કરી શરૂઆત
- વન્યજીવોના માનવો પર હુમલા બાદ DNA દ્વારા થાય છે તપાસ, જાણો ફોરેન્સિક તપાસ કેવી રીતે થાય
- વર્ષ 2025માં ગીરે ગુમાવ્યા બે મોટા રતન 'જય-વીરૂ', એકહથ્થુ શાસનનો એક દાયકા બાદ આ વર્ષે દુ:ખદ અંત