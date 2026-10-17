માત્ર 5 રુપિયામાં બાંધકામ શ્રમિકોને ભોજન, જાણો પૌષ્ટિક આહાર યોજનાનો કઈ રીતે શ્રમિકો લાભ મેળવી શકે
પાંચ રૂપિયામાં વેફર આવતી નથી આટલી જ કિંમતે ભરપેટ ભોજનને લઈને શ્રમિકોએ પણ યોજનાને વધાવી છે
Published : October 17, 2026 at 5:11 PM IST
જુનાગઢ: પાંચ રૂપિયામાં ઓડકાર આ યોજના બાંધકામ શ્રમિકો સાથે જોડાયેલા પ્રત્યેક કારીગરો માટે રાજ્યની સરકારે શરૂ કરી છે આજે જુનાગઢ શહેર અને જિલ્લામાં પાંચ રૂપિયામાં દાળ ભાત શાક રોટલી જેવું સંપૂર્ણ ભોજન શ્રમિકોને આપવાની વ્યવસ્થા શરૂ કરાય છે જૂનાગઢના કાળવા ચોકમાં 250 કરતાં વધારે નોંધાયેલા બાંધકામ શ્રમિકો માટેની આ યોજનાને શ્રમિકો ખુદ આશીર્વાદ સમાન માની રહ્યા છે પાંચ રૂપિયામાં વેફર આવતી નથી આટલી જ કિંમતે ભરપેટ ભોજનને લઈને શ્રમિકોએ પણ યોજનાને વધાવી છે.
પાંચ રૂપિયામાં ભરપેટ ભોજન
રાજ્ય સરકાર દ્વારા બાંધકામ શ્રમિકો માટે ગઈકાલથી પાંચ રૂપિયામાં પૌષ્ટિક અને સંપૂર્ણ આહાર સમાન યોજના શરૂ કરી છે આજે યોજના શરૂ થયાને માત્ર બીજો દિવસ છે જેને બાંધકામ ક્ષેત્ર સાથે સંકળાયેલા શ્રમિકો ખૂબ જ આવકારી રહ્યા છે માત્ર પાંચ રૂપિયા માં દાળ ભાત શાક રોટલી જેવો સંપૂર્ણ ખોરાક મળી રહ્યો છે આજના જમાનામાં પાંચ રૂપિયામાં 10 ગ્રામ વેફર આવતી નથી તેની સામે પાંચ રૂપિયા માં સંપૂર્ણ ભોજન કહી શકાય તેવો ખોરાક બાંધકામ સાથે જોડાયેલા શ્રમિકોને સરકારની યોજના અન્વયે આપવામાં આવી રહ્યો છે આ યોજનાનો લાભ લેનાર બાંધકામ શ્રમિકો પણ ખૂબ જ ઉત્સાહિત છે અને માત્ર નજીવા એટલે કે પાંચ રૂપિયા માં ભરપેટ ભોજન મેળવીને શ્રમિકો ખુશખુશાલ જોવા મળી રહ્યા છે.
શ્રમિક કાર્ડ ધરાવનાર માટે યોજના
પાંચ રૂપિયામાં અન્નપૂર્ણા યોજના શરૂ કરવા પાછળનો ધ્યેય બાંધકામ ક્ષેત્ર સાથે સંકળાયેલા શ્રમિકોને તેમના શ્રમિક કાર્ડ પર માત્ર પાંચ રૂપિયામાં સંપૂર્ણ ભોજન પીરસવામાં આવી રહ્યું છે શ્રમિક કાર્ડ ધરાવનાર કોઈ પણ વ્યક્તિ એક કાર્ડ પર પાંચ વ્યક્તિ માટે ભોજન પ્રાપ્ત કરી શકે છે આજે યોજનાનો બીજો દિવસ છે એટલે આવનારા પંદર દિવસ સુધી કોઈ પણ ક્ષમિક પોતાના આધાર કાર્ડ ઉપર પાંચ રૂપિયામાં ભરપેટ ભોજન મેળવી શકે છે 15 દિવસ બાદ યોજના જેની પાસે શ્રમિક કાર્ડ છે તેવા લોકોને રાજ્ય સરકાર દ્વારા ભોજન આપવાની વ્યવસ્થા નો અમલ થવા જઈ રહ્યો છે જે શ્રમિકો પાસે બાંધકામ શ્રમિક ઓળખકાર્ડ નથી આવા શ્રમિકો તુરંત પોતાનુ બાંધકામ શ્રમિક ઓળખકાર્ડ કઢાવીને પાંચ રૂપિયામાં ભરપેટ ભોજન મેળવી શકશે.
શ્રમિકોના શ્રમને ધ્યાને રાખીને પ્રોટીન વિટામિનયુક્ત ભોજન
માત્ર પાંચ રૂપિયામાં ભરપેટ ભોજનમાં ઘઉંના લોટની બનેલી પાંચ રોટલી કોઈ પણ શાકભાજીનું એક શાક કઠોળનું એક શાક ભાત અને ગોળ આ પાંચ વસ્તુ ભોજન રૂપે માત્ર પાંચ રૂપિયામાં શ્રમિકોને આપવાની શરૂઆત થઈ છે બાંધકામ ક્ષેત્ર સાથે સંકળાયેલા શ્રમિકોના શ્રમને ધ્યાને રાખીને તેને પ્રોટીન વિટામિન અને અન્ય પોષક તત્વો ભોજન માંથી પ્રાપ્ત થાય તેને ધ્યાને રાખીને પણ દરરોજનું મેનુ નક્કી કરવામાં આવ્યું છે જેમાં દર સોમવારે કોઈ એક મીઠાઈ આપવાની વ્યવસ્થા પણ અન્નપૂર્ણા યોજના અંતર્ગત કરવામાં આવી છે.
શ્રમિક અને સંચાલકોએ યોજના અંગે આપ્યો પ્રતિભાવ
પાંચ રૂપિયામાં અન્નપૂર્ણા યોજના અંતર્ગત ભોજન પ્રાપ્ત કરનાર દેવરાજભાઈ અને રમેશભાઈ ની સાથે અન્નપૂર્ણા યોજનાનું સંચાલન કરનાર સંજયભાઈ એ પ્રતિભાવ આપતા જણાવ્યું હતું કે માત્ર પાંચ રૂપિયામાં ભરપેટ ભોજન શ્રમિકો માટે એકદમ આશીર્વાદ સમાન છે આખા દિવસમાં 50 થી 100 રૂપિયા નો ખર્ચ નાસ્તામાં થતો હતો અને તેમાં પણ માત્ર બે-ચાર કલાક પૂરતી રાહત મળતી હતી પરંતુ હવે માત્ર પાંચ જ રૂપિયામાં સંપૂર્ણ અને પૌષ્ટિક આહાર મળી રહ્યો છે જેને કારણે શ્રમિકોના ખિસ્સામાં 50 થી 100 રૂપિયા ની બચત પણ થઈ રહી છે અન્નપૂર્ણા યોજના ના સંચાલક સંજયભાઈએ વિગતો આપતા જણાવ્યું હતું કે 250 થી 300 શ્રમિકો નોંધાયેલા છે જેના માટે સવારના સાત વાગ્યાથી લઈને 11:00 વાગ્યા સુધી કાળવા ચોકમાં પાંચ રૂપિયામાં ભરપેટ ભોજન યોજના શરૂ કરાઈ છે જેનો લાભ શ્રમિકો મેળવી રહ્યા છે આજે બીજો દિવસ છે પરંતુ જેમ જેમ આ યોજના લોકોમાં પ્રચલિત થશે તેમ તેમના ટાર્ગેટ અનુસાર પ્રતિ દિવસ 250 થી 300 બાંધકામ શ્રમિકો આ યોજનામાં ભાગ લેતા થશે.
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