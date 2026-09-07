વરસાદની રાહ જોતા ખેડૂતો કેવી રીતે બચાવી શકે છે પોતાનો પાક? શું કહે છે કૃષિ હવામાન નિષ્ણાત?
ગુજરાતમાં વરસાદ નહીં થતા ખેડૂતો ભારે ચિંતાતૂર છે, ખેડૂતોને મગફળી, કપાસ, સોયાબીન સહિતના પાકોમાં નુકસાન થવાની ભીતિ સતાવી રહી છે
Published : September 7, 2026 at 8:12 PM IST
જૂનાગઢઃ ગુજરાતમાં ચોમાસું તેના અંત ભાગ તરફ આગળ વધી રહ્યું છે. જો કે પહેલા રાઉન્ડ બાદ બંધ થઈ ગયેલા વરસાદથી જગતના તાત કહેવાતા ખેડૂતોની માઠી દશા બેઠી. ખેડૂતો માટે અત્યારે સૌથી વધુ મુશ્કેલીનો સમય ચાલી રહ્યો છે.
ખેડૂતોના ખેતરમાં મગફળી, કપાસ કે સોયાબીન સહિતનો પાક ઉભો છે. ઉભા પાકની સિંચાઈ માટે પાણી પણ છે પરંતુ જો વરસાદ હજુ ખેંચાય તો સિંચાઈનું પાણી ખતમ થઈ જવાની ખેડૂતોને ભીતિ સતાવી રહી છે. આવી સ્થિતિમાં ખેડૂતો ખેતરમાં ઉભેલી પોતાની મહામૂલી મૂડીને કેવી રીતે બચાવી શકે છે તે કૃષિ હવામાન વિભાગ પાસેથી જાણીએ
ચોમાસુ પાક જેવા કે મગફળી, કપાસ, સોયાબીન સહિત કઠોળ વર્ગના અન્ય પાકોને બચાવવા માટે કૃષિ હવામાન વિભાગે આધનિક અને વૈજ્ઞાનિક ઢબે પિયત કરવાની સલાહ આપી છે. કૃષિ હવામાન વિભાગના કહેવા મુજબ, તેનાથી ખેડૂતો પોતાના ચોમાસું પાકને વરસાદની અછતની સ્થિતિમાં રક્ષણ આપી શકે છે.
ખેંચાયો વરસાદ, ચિંતામાં મુકાયો જગતનો તાત
છેલ્લા બે દાયકામાં આ વર્ષનું ચોમાસુ સૌથી નબળું અને મુશ્કેલીજનક માનવામાં આવી રહ્યુ્ં છે. આવી સ્થિતિમાં જે ખેડૂતો ચોમાસા આધારિત ખેતી કરે છે, તેવા ખેડૂતોની હાલત અતિખરાબ અને દયનીય બની રહી છે. જે ખેડૂતો પાસે પિયતના પાણીની વ્યવસ્થા છે, તેવા ખેડૂતોએ પણ હવે આવનારા દિવસોમાં ખૂબ જ સાવચેતી સાથે પોતાના પાકના પિયતને લઈને વિચારવું જોઈએ. કેટલાક ઉપચારો કરીને ખેડૂતો પોતાના ચોમાસું પાકો જેવા કે મગફળી, કપાસ, સોયાબીન અને કઠોળ વર્ગના ચોમાસું પાકોને વરસાદની અછતની સ્થિતિમાં પિયતનું વ્યવસ્થાપન કરીને થોડા ઘણાં અંશે નુકસાનીથી બચી શકે છે.
રાસાયણિક ખાતરનો સમજદારી પૂર્વક ઉપયોગ
જ્યારે ચોમાસું ખૂબ જ નબળું ચાલી રહ્યું છે અને વરસાદની કોઈપણ સ્થિતિનું સર્જન થતું નથી, આવી સ્થિતિમાં જળસંચય અને પાણીના બચાવ સાથે ટપક સિંચાઈ પદ્ધતિ ફુલ અને દાણા બેસવાની સ્થિતિ ખેડૂતો માટે ઉપયોગી સાબિત થઈ શકે છે. આવા મુશ્કેલીના સમયે બે ટકા યુરિયા અને પોટેશિયમ ખાતરનો ઉપયોગ કરીને કોઈપણ ચોમાસુ પાકોને જમીનમાંથી પોષક તત્વો મેળવવાની સ્થિતિમાં સુધારો કરી શકાય છે. આ સિવાય બિનઉપયોગી અને જરૂર કરતાં વધારે રાસાયણિક ખાતરનો ઉપયોગ કરવાનો વરસાદની મુશ્કેલ સ્થિતિમાં ખેડૂતોએ ટાળવું જોઈએ આવી સલાહ કૃષિ હવામાન વિભાગે આપી છે.
વરસાદ ખેંચાઈ તો કેવી સાવચેતી રાખવી?
હાલ સમગ્ર સૌરાષ્ટ્ર માટે ચોમાસું ખૂબ જ મુશ્કેલીભર્યું છે, વરસાદ ખેંચાવાને પગલે જમીનમાં ભેજનું પ્રમાણ પણ ખૂબ ઘટી ગયું છે. આવી સ્થિતિમાં કોઈપણ ચોમાસું પાકમાં આંતર ખેડ અને નિંદણ નિયંત્રણ ખૂબ જરૂરી બની જાય છે. સમયસર આંતર ખેડ કરવી અને નિંદામણ દૂર કરવાથી જમીનનો ભેજ અને પોષક તત્વો બચાવવામાં સફળતા મળી રહી છે. વધુમાં જમીનમાં ભેજ સંરક્ષણ પણ ખૂબ જ મહત્વનો માનવામાં આવે છે. કોઈપણ પાકોના બે ચાસની વચ્ચે સૂકું ઘાસ, પાંદડા કે પ્લાસ્ટિકનું મલ્ચીગ કરવું જોઈએ, જેથી જમીનમાંથી પાણીનું બાષ્પીભવન થવાની પ્રક્રિયા અટકે છે, જેના કારણે જમીનમાં ભેજનું પ્રમાણ ખૂબ જ મોટી માત્રામાં જળવાઈ રહે છે. વરસાદ ન આવે તેવી સ્થિતિમાં ખેડૂતોએ પોતાના ચોમાસું પાકોને ધોરિયા દ્વારા પાણી આપવાની જગ્યાએ ટપક સિંચાઈ પદ્ધતિનો ઉપયોગ કરીને પાણીનું યોગ્ય વ્યવસ્થાપન કરવું જોઈએ, જેથી ઓછા પાણીએ સારું ઉત્પાદન મેળવી શકાય.
પાકની કટોકટીની અવસ્થામાં લેવાતા પગલાં
વરસાદ નથી આવી સ્થિતિમાં પાકની કટોકટીની અવસ્થા કે જેમાં ફૂલ આવવા અને દાણા ભરાવાની અવસ્થાને મહત્વપૂર્ણ માનવામાં આવે છે, આ દરમિયાન કોઈપણ ખેડૂતે ખાસ પિયત આપવું જોઈએ, જે ખેડૂતો પાસે પાણીની ખૂબ જ મુશ્કેલ સ્થિતિ છે, આવા ખેડૂતોએ એકાંતરે એક ચાસ મૂકીને એક ચાસમાં પિયત આપીને પાકની કટોકટી અવસ્થામાં કૃષિ પાકોને જીવંત રાખવા જોઈએ. જમીનમાં ભેજ ખૂબ ઓછો હોય છે, ત્યારે વધારાના અને નબળાં છોડને ખેતરમાંથી દૂર કરીને તેની પારવણી કરવી જોઈએ, જેથી જે છોડ મજબૂત છે અને ઉત્પાદન આપવા સક્ષમ છે, તેવા છોડને પૂરતા પ્રમાણમાં ભેજ મળી રહે તેવી વ્યવસ્થા ખેડૂતોએ કરવી જોઈએ. સાથે સાથે પાકટ અવસ્થાએ કોઈપણ ચોમાસું પાકોની સમયસર કાપણી પણ એટલી જ મહત્વની માનવામાં આવે છે.
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