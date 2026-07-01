દ્વારકા દર્શનના બહાને ઘરમાં ચોરી: ભાણવડ પોલીસે ઘરફોડ ચોરીનો ભેદ ઉકેલ્યો, 11.14 લાખના મુદ્દામાલ સાથે ત્રણ ઝડપાયા
ભાણવડ પોલીસે જામ રોઝીવાડા ગામના 3 તસ્કરોને ઝડપી 15 તોલા સોનું, ચાંદી અને રોકડ રકમ સહિત 11.14 લાખનો મુદ્દામાલ રિકવર કર્યો છે.
Published : July 1, 2026 at 8:24 AM IST
દેવભૂમિ દ્વારકા: ભાણવડ પોલીસે 28 જૂનના રોજ થયેલી ઘરફોડ ચોરીનો ભેદ ગણતરીના દિવસોમાં ઉકેલી નાખ્યો છે. ભાણવડ પોલીસે જામ રોઝીવાડા ગામના 3 તસ્કરોને ઝડપી 15 તોલા સોનું, ચાંદી અને રોકડ રકમ સહિત 11.14 લાખનો મુદ્દામાલ રિકવર કર્યો છે. પ્રાથમિક તપાસમાં ખુલાસો થયો છે કે, મુખ્ય આરોપીએ પોતે જ ફરિયાદી પરિવારને દ્વારકા દર્શન કરાવવાના બહાને બહાર લઇ જઇ પાછળથી પોતાના બે સાગરીતો પાસે ચોરી કરાવી હતી.
ઘરફોડ ચોરીનો ભેદ ઉકેલાયો
બનાવની વિગત જોઇએ તો, 28 જૂન, 2026ના ભાણવડ પોલીસ સ્ટેશનમાં જામ રોઝીવાડા ગામના વાડી વિસ્તારમાં આવેલા રહેણાંક મકાનમાં ઘરફોડ ચોરીની ફરિયાદ નોંધાઇ હતી. ફરિયાદના આધઆરે ભાણવડ પોલીસની ટીમે ઘટનાસ્થળે પહોંચી CCTV ફૂટેજ, CDR એનાલિસિસ, સ્થાનિક લોકોની પૂછપરછ તેમજ હ્યુમન ઇન્ટેલિજન્સના આધારે તપાસ હાથ ધરી હતી. તપાસ દરમિયાન પોલીસે ત્રણ આરોપીઓને ઝડપી પાડ્યા હતા.
પકડાયેલા આરોપીઓમાં મિલન કરસનભાઈ સોલંકી, ભાવેશ કરસનભાઈ સોલંકી અને રવિ ડાયાભાઈ સોલંકીનો સમાવેશ થાય છે. ત્રણેય આરોપીઓ જામ રોઝીવાડા ગામના જ રહેવાસી હોવાનું સામે આવ્યું છે. પોલીસે આરોપીઓ પાસેથી કુલ રૂ. 11 લાખ 14 હજારનો મુદ્દામાલ કબજે કર્યો છે જેમાં અંદાજે 15 તોલા સોનાના દાગીના, 150 ગ્રામ ચાંદીના દાગીના તેમજ રૂ. 17 હજાર રોકડનો સમાવેશ થાય છે. પોલીસે ચોરી થયેલો 100 ટકા મુદ્દામાલ રિકવર કર્યો હોવાનું જણાવ્યું છે. ઉપરાંત ગુનામાં વપરાયેલી એક મોટરસાયકલ અને ત્રણ મોબાઇલ ફોન પણ જપ્ત કરવામાં આવ્યા છે.
પ્રાથમિક તપાસમાં સામે આવ્યું છે કે મુખ્ય આરોપી મિલન સોલંકીએ ફરિયાદી પરિવારને દ્વારકા દર્શન માટે લઈ જઈ પૂર્વ આયોજન મુજબ પોતાના બે સાગરીતોને પરિવારની ગેરહાજરી દરમિયાન ઘરમાં પ્રવેશ કરાવી ઘરફોડ ચોરી કરાવી હતી. હાલ પોલીસે ત્રણેય આરોપીઓની વધુ પૂછપરછ શરૂ કરી છે અને રિમાન્ડ મેળવવાની કાર્યવાહી હાથ ધરી છે. અન્ય કોઈ ગુનાઓમાં સંડોવણી છે કે નહીં તે દિશામાં પણ તપાસ ચાલી રહી છે.
ખંભાળિયાના Dysp મિત રૂદલાલે જણાવ્યું હતું કે, ભાણવડ પોલીસ સ્ટેશનમાં ઘરફોડ ચોરીની ફરિયાદ દાખલ થતા પોલીસે તપાસ હાથ ધરી હતી. આ ઘટનામાં ત્રણ આરોપીને ઝડપી પાડવામાં આવ્યા હતા અને તપાસ દરમિયાન મુખ્ય આરોપીએ ફરિયાદીને દ્વારકા દર્શનના બહાને લઇ જઇ પાછળથી તેના સાગરીતો દ્વારા ઘરફોડ ચોરી કરાવી હોવાનું માલુમ પડ્યું છે. ત્રણેય આરોપીની હાલ તપાસ ચાલું છે.
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