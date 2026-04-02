પનીરની વાનગી અસલી છે કે કેમિકલયુક્ત? હોટલોએ ફરજિયાત લગાવવું પડશે 'એનાલોગ પનીર'નું બોર્ડ

હવેથી દરેક હોટલ, રેસ્ટોરન્ટ અને કેટરિંગ સંચાલકોએ ગ્રાહકોને પીરસવામાં આવતું પનીર અસલી છે કે 'એનાલોગ', તેની સ્પષ્ટ જાણકારી બોર્ડ પર પ્રદર્શિત કરવી પડશે.

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : April 2, 2026 at 8:10 PM IST

ગાંધીનગર: રાજ્યમાં ખાણીપીણીના શોખીનો માટે એક અત્યંત મહત્વના સમાચાર સામે આવ્યા છે. હોટલ અને રેસ્ટોરન્ટમાં પનીરની વાનગીઓ આરોગતા નાગરિકોના સ્વાસ્થ્ય સાથે થતા ચેડાં રોકવા માટે રાજ્ય સરકાર હવે એક્શન મોડમાં આવી છે. આરોગ્ય મંત્રી પ્રફુલ પાનસેરિયાએ કડક આદેશ આપતા જણાવ્યું છે કે, હવેથી દરેક હોટલ, રેસ્ટોરન્ટ અને કેટરિંગ સંચાલકોએ ગ્રાહકોને પીરસવામાં આવતું પનીર અસલી છે કે 'એનાલોગ', તેની સ્પષ્ટ જાણકારી બોર્ડ પર પ્રદર્શિત કરવી પડશે.

શું છે આ 'એનાલોગ પનીર'?

સામાન્ય રીતે પનીર શુદ્ધ દૂધમાંથી બને છે, પરંતુ એનાલોગ પનીર એ માત્ર દેખાવમાં જ પનીર જેવું લાગે છે. તે વાસ્તવમાં પામોલિન તેલ, વનસ્પતિ ઘી, મિલ્ક પાવડર અને વિવિધ હાનિકારક કેમિકલ્સના મિશ્રણથી બનાવવામાં આવે છે. નફો કમાવવાની લાલચમાં અનેક વેપારીઓ આ સબ-સ્ટાન્ડર્ડ પનીરનો ઉપયોગ કરી રહ્યા છે, જે લાંબા ગાળે હૃદયરોગ અને પાચનતંત્રની ગંભીર બીમારીઓ નોતરી શકે છે.

આ નિર્ણયથી નકલી પનીરનું નેટવર્ક ચલાવતા તત્વોમાં ફફડાટ વ્યાપી ગયો છે. જનતાના સ્વાસ્થ્યની રક્ષા માટે લેવાયેલું આ પગલું આગામી દિવસોમાં હોટલ ઉદ્યોગમાં કેટલી પારદર્શિતા લાવે છે તે જોવું રહ્યું.

કેવી રીતે ઓળખશો અસલી અને નકલી પનીર વચ્ચેનો તફાવત?

નિષ્ણાતોના જણાવ્યા અનુસાર, અસલી પનીર નરમ હોય છે અને તેને મસળતા તે દાણાદાર બની જાય છે. જ્યારે એનાલોગ પનીર થોડું રબર જેવું ખેંચાય તેવું હોઈ શકે છે અને તેને ગરમ કરવા પર તે તેલ છોડવા લાગે છે. વનસ્પતિ તેલમાંથી બનતું હોવાથી તેનો સ્વાદ પણ અસલી પનીર જેવો મીઠો હોતો નથી. પાલિકાના અધિકારીઓએ લોકોને અપીલ કરી છે કે જો તમને કોઈ હોટલમાં પનીરની ગુણવત્તા પર શંકા જાય, તો તુરંત આરોગ્ય વિભાગને ફરિયાદ કરો.

આ પણ વાંચો:

