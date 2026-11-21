અમદાવાદમાં દિલજીત દોસાંઝના કોન્સર્ટને લઈ હોટલના ભાવમાં અધધ વધારો, ફેન્સે કહ્યું-'બધું જ માફ છે'
ગુજરાત બહારથી એટલે કે પુના, દિલ્હી, બેંગલોર અને પંજાબથી આવેલા દિલજીતના ફેન્સે ETV ભારત સાથેની ખાસ વાતચીતમાં હોટલના ભાવ અંગે પોતાની વ્યથા ખુલીને કહી છે.
Published : November 21, 2026 at 7:16 PM IST
અમદાવાદ: અમદાવાદમાં દિલજીત દોસાંઝના કોન્સર્ટને કારણે હોટલ પ્રાઈઝમાં ભારે ઉછાળો આવ્યો છે અને હોટલ રૂમના ભાવમાં અનેક ગણો વધારો નોંધાયો છે, જેના કારણે બહારથી આવેલા દર્શકોને આર્થિક ફટકો પડી રહ્યો છે.
ગુજરાત બહારથી એટલે કે પુના, દિલ્હી, બેંગલોર અને પંજાબથી આવેલા દિલજીતના ફેન્સે ETV ભારત સાથેની ખાસ વાતચીતમાં હોટલના ભાવ અંગે પોતાની વ્યથા ખુલીને કહી છે. ફેન્સનું કહેવું છે કે અમદાવાદમાં હોટલના ભાવમાં અનેક ગણો ઉછાળો આવ્યો છે, પરંતુ દિલજીતના કોન્સર્ટ માટે બધું જ માફ છે. આ શો પ્રત્યેનો તેમનો પ્રેમ એટલો બધો છે કે મોંઘવારી છતાં તેઓ ઉત્સાહથી ભરેલા છે.
જોકે ગુજરાત હોટેલ એસોસિએશનના પ્રમુખ નરેન્દ્ર સોમાણીનું કહેવું છે કે, હોટલના રૂમના ભાવમાં માત્ર દોઢથી બે ટકાનો ભાવ વધારો થયો છે.
હોટલના રૂમ ભાડા અને ખર્ચ પર એક નજર
દિલજીતના આ ફેન્સ છેલ્લા એક કે બે દિવસથી અમદાવાદની વિવિધ જગ્યાએ હોટલમાં વસવાટ કરી રહ્યા છે. રિપોર્ટ મુજબ, અમદાવાદમાં ક્યાંક 3,000થી લઈ 8,000 કે 9,000 રૂપિયા સુધી એક દિવસના હોટલના ભાવ જોવા મળી રહ્યા છે.
જો ચારથી પાંચ લોકોનું ગ્રુપ હોય તો તેમને આ ખર્ચ ઘણો મોંઘો પડી રહ્યો છે. એક વ્યક્તિ દીઠ ગણતરી કરીએ તો, હોટલ રૂમ, આવવા-જવાનું ભાડું સહિતનું બધું મેળવીને લગભગ 7,000 થી 8,000 રૂપિયામાં આ કોન્સર્ટ વ્યક્તિ દીઠ પડી રહ્યો છે. આટલો મોટો ખર્ચ થવા છતાં ફેન્સમાં નિરાશા જોવા નથી મળી રહી, કારણ કે તેમના મનપસંદ ગાયકને લાઇવ સાંભળવાનો રોમાંચ જ અલગ છે.
અમદાવાદમાં આયોજિત આ મ્યુઝિકલ કોન્સર્ટને લઈને દેશભરના યુવાનોમાં ભારે ક્રેઝ જોવા મળી રહ્યો છે. દિલ્હી, પુના અને પંજાબથી આવેલા યુવા ફેન્સે જણાવ્યું કે, હોટલના રૂમના ભાવ સામાન્ય દિવસો કરતા ઘણા વધારે વસૂલવામાં આવી રહ્યા છે. અચાનક માંગ વધી જવાના કારણે હોટલ સંચાલકોએ ભાવ ડબલ કે ટ્રિપલ કરી દીધા છે. તેમ છતાં, દિલજીત પાજીના લાઇવ પરફોર્મન્સ માટે આ બધી જ મુશ્કેલીઓ અને ખર્ચ તેમને નહિવત લાગી રહ્યા છે.
દિલજીત દોસાંઝના આ ભવ્ય કોન્સર્ટને લઈને અમદાવાદ શહેરમાં પણ ઉત્સાહનો માહોલ છે. એક તરફ હોટલના વધેલા ભાવે ચાહકોના બજેટને થોડું અસ્થિર જરૂર કર્યું છે, પરંતુ પંજાબી સુપરસ્ટારના શો માટે ફેન્સનો ઉત્સાહ અને ક્રેઝ જરાય ઓછો થયો નથી.
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