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છોટાઉદેપુરમાં 10 વર્ષ જૂના બોરમાંથી અચાનક નીકળવા લાગ્યું ગરમ પાણી, ગામ લોકોમાં સર્જાયું ભારે કુતૂહલ

ગામના રહેવાસી છત્રસિંહ રમણભાઈ રાઠવાના બોરવેલમાંથી છેલ્લા ચાર દિવસથી સામાન્ય ઠંડા પાણીના બદલે ગરમ પાણી નીકળતું હોવાનું સામે આવતા સમગ્ર વિસ્તારમાં ચર્ચા જાગી છે.

છોટાઉદેપુરમાં 10 વર્ષ જૂના બોરમાંથી અચાનક નીકળવા લાગ્યું ગરમ પાણી
છોટાઉદેપુરમાં 10 વર્ષ જૂના બોરમાંથી અચાનક નીકળવા લાગ્યું ગરમ પાણી (ETV Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : August 4, 2026 at 6:51 PM IST

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છોટાઉદેપુર: છોટાઉદેપુર જિલ્લાના તેજગઢ વિસ્તારના હરદાસપુરા ફળિયામાં એક અનોખી અને કુતૂહલજનક ઘટના સામે આવી છે. ગામના રહેવાસી છત્રસિંહ રમણભાઈ રાઠવાના બોરવેલમાંથી છેલ્લા ચાર દિવસથી સામાન્ય ઠંડા પાણીના બદલે ગરમ પાણી નીકળતું હોવાનું સામે આવતા સમગ્ર વિસ્તારમાં ચર્ચા જાગી છે. આ ઘટનાને જોવા માટે આસપાસના ગામોમાંથી પણ લોકો મોટી સંખ્યામાં પહોંચી રહ્યા છે.

આ બોરવેલ આશરે 10થી 12 વર્ષ પહેલાં ખોદવામાં આવ્યો હતો. બોરના માલિક છત્રસિંહ રાઠવાએ જણાવ્યું હતું કે, પૂનમ પછીથી બોરમાંથી ગરમ પાણી નીકળવાની શરૂઆત થઈ છે. ખાસ કરીને રાત્રિના સમયે પાણી થોડો સમય સુધી ગરમ રહે છે અને ત્યારબાદ ફરી સામાન્ય ઠંડું થઈ જાય છે.

ઘટનાની જાણ થતાં તેજગઢ ગ્રામ પંચાયતના તલાટી-કમ-મંત્રી બાલુભાઈ ભરવાડે સ્થળની મુલાકાત લઈને ઘટનાની પુષ્ટિ કરી હતી. તેમણે જણાવ્યું હતું કે, સમગ્ર મામલાની જાણ ઉચ્ચ અધિકારીઓને કરવામાં આવી છે અને જરૂરી કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવી છે.

છોટાઉદેપુરમાં 10 વર્ષ જૂના બોરમાંથી અચાનક નીકળવા લાગ્યું ગરમ પાણી (ETV Bharat Gujarat)

આ ઘટનાની ગંભીરતાને ધ્યાનમાં રાખીને છોટાઉદેપુર પાણી પુરવઠા અને વાસમો વિભાગની ટીમ સ્થળ પર પહોંચી હતી. ટીમે ગરમ પાણી નીકળતા બોરનું નિરીક્ષણ કરી પાણીના નમૂનાઓ એકત્ર કર્યા હતા. ઉપરાંત આસપાસના અન્ય બોરમાંથી પણ નમૂનાઓ લેવામાં આવ્યા છે. હવે આ તમામ નમૂનાઓની લેબોરેટરીમાં તપાસ કરવામાં આવશે, જેના આધારે પાણીનું તાપમાન, ગુણવત્તા તેમજ તેમાં કોઈ રાસાયણિક કે ખનિજીય અસામાન્યતા છે કે નહીં તે અંગે સ્પષ્ટતા થશે.

પાણી પુરવઠા વિભાગના અધિકારીઓએ જણાવ્યું હતું કે, હાલમાં ગરમ પાણી નીકળવાનું ચોક્કસ કારણ જણાવવું શક્ય નથી. લેબોરેટરીનો રિપોર્ટ આવ્યા બાદ જ આ અંગે વૈજ્ઞાનિક રીતે કોઈ નિષ્કર્ષ પર પહોંચી શકાશે.

ભૂસ્તરશાસ્ત્રના નિષ્ણાતોના મતે તેજગઢ વિસ્તાર નર્મદા લાઇનામેન્ટની નજીક આવેલો હોવાથી ભૂગર્ભમાં રહેલી તિરાડોમાંથી ઊંડાણનું પાણી ઉપર આવવાની સંભાવના નકારી શકાય નહીં. જોકે આ માત્ર સંભાવના છે અને તેની વૈજ્ઞાનિક પુષ્ટિ તપાસ બાદ જ થઈ શકશે.

નોંધનીય છે કે, ગુજરાતમાં ઉનાઈ અને તુલસીશ્યામ જેવા વિસ્તારોમાં ગરમ પાણીના કુદરતી સ્ત્રોત જાણીતા છે, પરંતુ તેજગઢ વિસ્તારમાં આ પ્રકારની ઘટના દુર્લભ માનવામાં આવે છે. સ્થાનિકોમાં આ ઘટનાને લઈને ભારે કુતૂહલ જોવા મળી રહ્યું છે. સાથે જ પાણી પીવા માટે સુરક્ષિત છે કે નહીં તે અંગે પણ લોકોમાં ચિંતા વ્યાપી છે. હાલ સમગ્ર મામલે વહીવટી તંત્ર લેબોરેટરીના રિપોર્ટની રાહ જોઈ રહ્યું છે. રિપોર્ટ જાહેર થયા બાદ જ આ અનોખી ઘટનાનું સાચું કારણ સામે આવશે.

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HOT WATER IN BOREHOLE
બોરમાંથી નીકળ્યું ગરમ પાણી
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