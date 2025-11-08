'કોમનવેલ્થ ગેમ્સ અને ઓલમ્પિક્સના આયોજનના સ્વપ્ન વચ્ચે શહેરમાં ખૂબ મોટા સુધારાની જરૂર': ગુજરાત હાઇકોર્ટ

ETV Bharat / state

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : November 8, 2025 at 5:46 PM IST

અમદાવાદ: ગુજરાત હાઇકોર્ટમાં ટ્રાફિક નિયમો અને અમદાવાદના રોડ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરમાં સુધારો કરી અકસ્માતો ઘટાડવા અંગે ચીફ જસ્ટિસની બેન્ચ દ્વારા સુઓ મોટો અરજી લેવામાં આવી હતી. આ મુદ્દે સુનાવણી દરમિયાન સરકારી વકીલે જણાવ્યું હતું કે, ટ્રાફિક પોલીસની જરૂરિયાત અને રોડને લઈને આગામી 15 વર્ષ માટે શહેરનું આયોજન કેવું હશે તે માટે એક્સપર્ટ એજન્સીઓ પાસેથી ટેન્ડર મંગાવવામાં આવશે. રોડ અને ટ્રાન્સપોર્ટ માટે વિઝન, મેનપાવર અને ટેક્નોલોજીના ઉપયોગનો સંગમ કરવામાં આવશે. તે અંગે 13 નવેમ્બર સુધી ટેન્ડર ભરવાની તારીખ રાખવામાં આવી છે. અને આ માટે ચાર સિનિયર પોલીસ અધિકારીઓની કમિટી બનાવવામાં આવી છે.

અમદાવાદના ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર અને ટ્રાફિક મુદ્દે હાઇકોર્ટમાં મહત્વની સુનાવણી હાથ ધરવામાં આવી હતી. આ સુનાવણી દરમિયાન હાઇકોર્ટે જણાવ્યું હતું કે, કોમનવેલ્થ ગેમ્સ અને ઓલમ્પિક્સના આયોજનના સ્વપ્ન વચ્ચે શહેરમાં ખૂબ મોટા સુધારાની જરૂર છે.

ગુજરાત હાઇકોર્ટે આ મામલે સુનાવણી દરમિયાન કહ્યું હતું કે, અમદાવાદ શહેરમાં ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર બાદ ટ્રાફિકની ખૂબ જ ગંભીર સમસ્યા છે, જે નરી આંખે દેખાઈ રહે છે. ટ્રાફિકની સમસ્યા એટલી હદે છે કે ખાનગી લોકો અને સામાન્ય નાગરિકોને ટ્રાફિકનું સંચાલન કરવાની ફરજ પડે છે.

સરકાર દ્વારા જવાબ રજૂ કરવામાં આવ્યો હતો કે, ગૃહ વિભાગ દ્વારા ચાર સભ્યોની વિશેષ કમિટી બનાવવામાં આવી છે. આગામી 15 વર્ષ માટે શહેરી વિસ્તાર અને ટ્રાફિકના સુચારુ વ્યવસ્થાપન માટે એજન્સીઓને કામ સોંપવાની તૈયારી છે. ગુજરાત સરકારે આ મુદ્દે ખાતરી આપી હતી કે, ચાર સભ્યોની વિશેષ સમિતિ બનાવવામાં આવી છે. સ્ટેટ ટ્રાફિક બ્રાન્ચના આઈજીપી અને અમદાવાદ ટ્રાફિક ડીસીપીની દેખરેખ હેઠળ કમિટી કામગીરી કરશે. રાજ્ય સરકારે વધુ જણાવ્યું હતું કે, ક્યાં કેવા પ્રકારનું આયોજન થઈ રહ્યું છે અને થઈ શકે તેમજ કયા ટેક્નોલોજીના માધ્યમથી સુધારો લાવી શકાય તે માટે તમામ કામગીરી એજન્સી મારફતે કરવામાં આવશે.

ઉલ્લેખનીય છે કે, અમદાવાદ શહેરના ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરને લઈને ગુજરાત હાઇકોર્ટમાં આગામી 12 ડિસેમ્બરે વધુ સુનાવણી હાથ ધરવામાં આવશે.

