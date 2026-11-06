દિવાળીમાં 24 કલાક ઇમરજન્સી સેવા મળશે: અમદાવાદ સિવિલ અને સોલા સિવિલમાં 24 કલાક વોર્ડ-તબીબો હાજર
સોલા સિવિલ હોસ્પિટલના સ્કિન વિભાગ દ્વારા દિવાળીને ધ્યાનમાં રાખીને તબીબો અને નર્સિંગ સ્ટાફની સંખ્યામાં વધારો કરી દેવામાં આવ્યો છે.
Published : November 6, 2026 at 9:05 PM IST
અમદાવાદ: દિવાળીના તહેવાર દરમિયાન ફટાકડા ફોડતી વખતે અકસ્માતે દાઝી જવાના કે ઇજા થવાના બનાવો અવારનવાર સામે આવતા હોય છે. આ પ્રકારની કટોકટીની સ્થિતિને પહોંચી વળવા અમદાવાદની અસારવા સિવિલ હોસ્પિટલ અને સોલા સિવિલ હોસ્પિટલ દ્વારા વ્યાપક અને સઘન આગોતરૂ આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. નાગરિકોને તાત્કાલિક અને ઉત્તમ સારવાર મળી રહે તે માટે હોસ્પિટલ તંત્ર પૂરતી તૈયારીઓ સાથે સંપૂર્ણપણે સજ્જ છે.
સોલા સિવિલ હોસ્પિટલમાં ખાસ વ્યવસ્થાઓ
સોલા સિવિલ હોસ્પિટલના સ્કિન વિભાગ દ્વારા દિવાળીને ધ્યાનમાં રાખીને તબીબો અને નર્સિંગ સ્ટાફની સંખ્યામાં વધારો કરી દેવામાં આવ્યો છે. પૂરતા પ્રમાણમાં દવાઓ અને બેડ ઉપલબ્ધ કરાવવામાં આવ્યા છે.
સોલા સિવિલના આર.એમ.ઓ. ડૉ. કિરણ ગોસ્વામીના જણાવ્યા અનુસાર, હોસ્પિટલમાં કુલ 700 બેડની સુવિધા છે. આગામી તા. 1 થી 15 દરમિયાન મેડિસિન, ઓર્થોપેડિક, સર્જરી, પીડિયાટ્રિક અને ગાયનેક વિભાગના એક્સપર્ટ ડોક્ટરો 24 કલાક ઉપલબ્ધ રહેશે.
સ્પેશિયલ કેર અને પ્લાસ્ટિક સર્જરી: ગંભીર (ક્રિટીકલ) દર્દીઓ માટે સ્પેશિયલ ઇન્ટેન્સિવ કેર યુનિટ (SICU) ની વ્યવસ્થા કરવામાં આવી છે, તેમજ જરૂરિયાત મુજબ પ્લાસ્ટિક સર્જરી માટે પ્લાસ્ટિક સર્જન પણ 24 કલાક સ્ટેન્ડબાય રહેશે.
અસારવા સિવિલ હોસ્પિટલના સુપ્રિટેન્ડેન્ટ ડૉ. રાકેશ જોશીના જણાવ્યા મુજબ, હોસ્પિટલનું ટ્રોમા સેન્ટર અને ઇમરજન્સી વિભાગ 24 કલાક કાર્યરત છે. ફટાકડા કે અકસ્માતના કિસ્સાઓને પહોંચી વળવા ન્યુરોસર્જરી, ઓર્થોપેડિક અને પ્લાસ્ટિક સર્જન વિભાગોને સ્ટેન્ડબાય રાખવામાં આવ્યા છે. દર્દીઓની સંખ્યા વધવાના સંજોગોમાં આખો અલગ વિભાગ કાર્યરત કરી દેવામાં આવશે, જેથી કોઈ પણ દર્દીને સારવાર વગર પરત નવું પડે.
ETVના માધ્યમથી લોકોને અપીલ કરતા સિવિલ હોસ્પિટલના સુપ્રિટેન્ડેન્ટ રાકેશ જોશી જણાવે કે, ફટાકડા ફોડતી વખતે નાના બાળકોનું વિશેષ ધ્યાન રાખવું. શ્વાસ કે એલર્જીની તકલીફ ધરાવતા લોકોએ બહાર નીકળતી વખતે માસ્કનો અવશ્ય ઉપયોગ કરવો. તહેવારો દરમિયાન પ્રવાસ કે બહાર નીકળતી વખતે ટ્રાફિકના નિયમોનું ચુસ્તપણે પાલન કરવું.
અમદાવાદની આ બંને મુખ્ય હોસ્પિટલો દ્વારા તહેવારોની મોસમમાં કોઈપણ અનિચ્છનીય બનાવ કે જાનહાનિને પહોંચી વળવા તમામ પૂરતી દવાઓ, વિશેષજ્ઞ તબીબો અને બેડની સુવિધા સાથે આગોતરી કટિબદ્ધતા દર્શાવવામાં આવી છે.
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