ETV Bharat / state

21 અઠવાડિયાનો ગર્ભને ટર્મિનેટ કરવા હોસ્પિટલનો ઇનકાર: ગર્ભપાત મામલે સોલા સિવિલને રિપોર્ટ આપવા હાઇકોર્ટના આદેશ

ગુજરાત હાઈકોર્ટમાં એક સંવેદનશીલ અને મહત્વપૂર્ણ કેસ સામે આવ્યો છે, જેમાં 19 વર્ષીય દુષ્કર્મ પીડિતાએ ગર્ભપાત માટે અરજી દાખલ કરી છે

ગુજરાત હાઈકોર્ટમાં એક સંવેદનશીલ અને મહત્વપૂર્ણ કેસ સામે આવ્યો છે, જેમાં 19 વર્ષીય દુષ્કર્મ પીડિતાએ ગર્ભપાત માટે અરજી દાખલ કરી છે
ગુજરાત હાઈકોર્ટમાં એક સંવેદનશીલ અને મહત્વપૂર્ણ કેસ સામે આવ્યો છે, જેમાં 19 વર્ષીય દુષ્કર્મ પીડિતાએ ગર્ભપાત માટે અરજી દાખલ કરી છે (ETV Bharat Gujarat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : April 10, 2026 at 10:36 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

અમદાવાદ: ગુજરાત હાઈકોર્ટમાં એક સંવેદનશીલ અને મહત્વપૂર્ણ કેસ સામે આવ્યો છે, જેમાં 19 વર્ષીય દુષ્કર્મ પીડિતાએ ગર્ભપાત માટે અરજી દાખલ કરી છે. આ કેસમાં કોર્ટે તાત્કાલિક દખલ કરતાં અમદાવાદની સોલા સિવિલ હોસ્પિટલ પાસેથી યુવતીનો મેડિકલ રિપોર્ટ મંગાવ્યો છે.

સાણંદની આ યુવતી અગાઉ સોલા સિવિલ હોસ્પિટલમાં ચાર દિવસ સુધી સારવાર હેઠળ હતી. આ દરમિયાન તેણે ડોક્ટરોને 21 અઠવાડિયાના ગર્ભનો ગર્ભપાત કરવા વિનંતી કરી હતી પરંતુ હોસ્પિટલ સત્તાધીશોએ કોર્ટનો ઓર્ડર લાવવાની શરત મૂકી હતી અને બાદમાં તેને રજા આપી દીધી હતી. આ પરિસ્થિતિમાં યુવતીએ 'મેડિકલ ટર્મિનેશન ઓફ પ્રેગ્નન્સી એક્ટ' હેઠળ હાઈકોર્ટમાં અરજી કરી, જેમાં હોસ્પિટલને ગર્ભપાત માટે નિર્દેશ આપવાની માંગ કરવામાં આવી હતી. સુનાવણી દરમિયાન અરજદારના વકીલે કોર્ટમાં રજૂઆત કરી કે પીડિતા હાલમાં હોસ્પિટલમાં હાજર છે, છતાં તેને દાખલ કરવામાં નથી આવી રહી અને તે ગંભીર પેટના દુખાવાથી પીડાઈ રહી છે.

આ મુદ્દે હાઈકોર્ટે તાત્કાલિક પ્રતિક્રિયા આપતા હોસ્પિટલ સત્તાધીશોને જરૂરી સારવાર આપવા સ્પષ્ટ આદેશ આપ્યો. કોર્ટે જણાવ્યું કે જો પીડિતાને અન્ય કોઈ તાત્કાલિક સારવારની જરૂર હોય, તો હોસ્પિટલ તેની સંપૂર્ણ જવાબદારી ઉઠાવે. આ સાથે જ હાઈકોર્ટે ગાયનેકોલૉજી વિભાગના વડા અને નિષ્ણાત ડોક્ટરોની પેનલને યુવતીની તબીબી તપાસ કરવા અને ગર્ભપાતના જોખમ અંગે વિગતવાર અભિપ્રાય રજૂ કરવા સૂચના આપી છે. આ સમગ્ર અહેવાલ 13 એપ્રિલ સુધી કોર્ટ સમક્ષ રજૂ કરવાનો આદેશ આપવામાં આવ્યો છે.

અરજદારના વકીલ ભાવના આચાર્યએ જણાવ્યું હતું કે, આ કેસમાં પીડિતાની તાત્કાલિક તબીબી જરૂરિયાતને ધ્યાનમાં રાખીને કોર્ટનો હસ્તક્ષેપ અત્યંત મહત્વપૂર્ણ છે. હોસ્પિટલ દ્વારા દાખલ કરવામાં થયેલો ઇનકાર માનવ અધિકારોના વિરુદ્ધ છે અને કોર્ટના આ આદેશથી પીડિતાને રાહત મળશે. આ કેસ હવે માત્ર કાનૂની નહીં પરંતુ માનવતા અને તાત્કાલિક આરોગ્ય સેવાની જવાબદારી સાથે પણ જોડાયેલો બની ગયો છે, જેને લઇને આગામી સુનાવણી મહત્વપૂર્ણ બની રહેશે.

આ પણ વાંચો:

દુષ્કર્મ પીડિતા સગીરાને 25 સપ્તાહના ગર્ભપાત માટે ગુજરાત હાઈકોર્ટની મંજૂરી

‘26 સપ્તાહનો ગર્ભપાત જોખમી’, મેડિકલ રિપોર્ટ બાદ ગુજરાત હાઇકોર્ટે મંજૂરી નકારી

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.