મોરબી-માળિયા હાઈવે પર બે ટ્રક વચ્ચે ભયાનક ટક્કર, એક ટ્રકમાં આગ લાગતા ચાલક ભડથું
પ્રત્યક્ષદર્શીઓના કહેવા મુજબ બે ટ્રકો સામસામે ધડાકાભેર અથડાયા હતાં, આ ટક્કર એટલી પ્રચંડ હતી કે બંને ટ્રકોનો આગળનો ભાગ સંપૂર્ણ ભૂક્કો થઈ ગયો હતો.
Published : July 12, 2026 at 11:46 AM IST|
Updated : July 12, 2026 at 12:00 PM IST
રાજકોટ: મોરબી-માળિયા હાઈવે પર બે ટ્રક સામ-સામે અથડાતા એક ટ્રકમાં આગ ભભૂકી ઉઠી હતી, જેના કારણે અકસ્માત અને આગના કારણે હાઈવેની એક તરફનો માર્ગ સંપૂર્ણપણે બંધ કરી દેવામાં આવ્યો. પરિણામે મોરબીથી માળિયા અને માળિયાથી મોરબી તરફ જતા વાહનોની કિલોમીટરો સુધી લાંબી કતારો લાગી ગઈ હતી અને પોલીસે ડાયવર્ઝન આપીને ટ્રાફિકને સમાંતર કર્યો હતો.
ઘટનાની જાણ થતાં જ મોરબી ફાયર બ્રિગેડની 2 ગાડીઓ અને નવી બંદર પોલીસની ટીમ તાત્કાલિક દોડી આવી. ફાયરના જવાનોએ લગભગ 45 મિનિટની જહેમત બાદ આગ પર કાબૂ મેળવ્યો હતો.પોલીસે ક્રેનની મદથી કાટમાળ હટાવવાની કામગીરી શરૂ કરી હતી.
પણ સૌથી દુઃખદ વાત એ હતી કે, આ ભીષણ અકસ્માત અને આગમાં એક વ્યક્તિનું ઘટનાસ્થળે જ કમકમાટીભર્યું મોત નીપજ્યું હતું. પ્રાથમિક માહિતી મુજબ મૃતક આગ લાગેલી ટ્રકનો ચાલક હતો. ટક્કર બાદ તે કેબિનમાં જ ફસાઈ ગયો હતો અને બહાર નીકળી શક્યો ન હતો, મૃતકની ઓળખ માટે પ્રયાસ ચાલુ છે અને તેના મૃતદેહને પોસ્ટમોર્ટમ માટે મોકલી આપવામાં આવ્યો છે.
જ્યારે બીજી ટ્રકના ચાલકને સામાન્ય ઈજાઓ થતાં તેને સારવાર માટે મોરબીની સિવિલ હોસ્પિટલમાં ખસેડવામાં આવ્યો છે. તેની હાલત સ્થિર છે. જોકે, અકસ્માતનું ચોક્કસ કારણ પણ હજુ તપાસનો વિષય છે. વધુ પડતી ઝડપ કે સામેથી આવતા વાહનને ઓવરટેક કરવાના કારણે આ અકસ્માત થયો હોવાની શક્યતા છે. હાલ પોલીસે બંને ટ્રકોને કબજે કરી લીધી છે. RTOની ટીમને પણ બોલાવવામાં આવી છે. હાઈવે પર પડેલા ઓઈલ અને કાટમાળને કારણે રસ્તો લપસણો બની ગયો હતો, જેને સાફ કરવાની કામગીરી પણ ચાલી રહી છે.
મોરબી-માળિયા હાઈવે છેલ્લા 6 મહિનામાં અકસ્માતનો હોટસ્પોટ બન્યો છે. વધુ પડતા ટ્રાફિક, રાત્રે અપૂરતા લાઈટ અને ઓવરસ્પીડ આ અકસ્માતોનું મુખ્ય કારણ છે. પરંતુ આ અકસ્માતમાં એક ઘરના પરિવારના માળાને પિંખી નાખ્યો છે.