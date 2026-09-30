ETV Bharat / state

મોતની ચીચીયારીઓથી ગુંજી ઉઠ્યો અમદાવાદ-વડોદરા એક્સપ્રેસવે, લક્ઝરી બસ અને ટ્રક વચ્ચે અકસ્માતમાં 7ના મોત

લક્ઝરી બસ અને ટ્રક વચ્ચે સર્જાયેલા આ ભયાનક અકસ્માતમાં 7 લોકોનાં મોત થયા છે, આણંદ જિલ્લાના બોરયાવી નજીક આ ઘટના બની હતી.

અમદાવાદ-વડોદરા એક્સપ્રેસવે પર ભયાનક અકસ્માત
અમદાવાદ-વડોદરા એક્સપ્રેસવે પર ભયાનક અકસ્માત (Etv Bharat Gujarat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : September 30, 2026 at 11:08 AM IST

|

Updated : September 30, 2026 at 11:33 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

આણંદ: અમદાવાદ-વડોદરા એક્સપ્રેસવે પર આણંદ જિલ્લાના બોરયાવી નજીક વહેલી સવારે લક્ઝરી બસ અને ટ્રક વચ્ચે ગમખ્વાર અકસ્માત સર્જાયો હતો. અકસ્માતમાં 7 લોકોનાં મોત થયા છે, જ્યારે 6 લોકો ઈજાગ્રસ્ત થયા છે. ઈજાગ્રસ્તોને 108 એમ્બ્યુલન્સ મારફતે નડિયાદ સિવિલ હોસ્પિટલમાં સારવાર માટે ખસેડવામાં આવ્યા હતા.

સુરતની સાઈ દર્શન ટ્રાવેલ્સની લકઝરી બસ રાજસ્થાન જવા નીકળી હતી ત્યારે અમદાવાદ-વડોદરા એક્સપ્રેસ હાઈવે પર આણંદ જિલ્લાના બોરયાવી નજીક આ ઘટના બની હતી. ઘટના સમયે મોટા ભાગના મુસાફરો ભર ઉંઘમાં હતા.

લક્ઝરી બસ અને ટ્રક વચ્ચે અકસ્માતમાં 7ના મોત (Etv Bharat Gujarat)

29 સપ્ટેમ્બર 2026ના રોજ રાતે 3 વાગ્યે બનેલી આ ઘટનાની જાણ થતાં પોલીસ, 108 એમ્બ્યુલન્સ અને એક્સપ્રેસવે એમ્બ્યુલન્સની ટીમો તાત્કાલિક ઘટનાસ્થળે પહોંચી હતી. ઈજાગ્રસ્તોને સ્થળ પર પ્રાથમિક સારવાર આપ્યા બાદ હોસ્પિટલ ખસેડવામાં આવ્યા હતા.

અમદાવાદ-વડોદરા એક્સપ્રેસવે પર આણંદના બોરચિવી નજીક સર્જાયો અકસ્માત
અમદાવાદ-વડોદરા એક્સપ્રેસવે પર આણંદના બોરચિવી નજીક સર્જાયો અકસ્માત (Etv Bharat Gujarat)

પ્રાપ્ત માહિતી મુજબ, ઈજાગ્રસ્તોમાં 20 વર્ષીય વિશાલ ત્રિવેદી, 61 વર્ષીય રજનીકાંતભાઈ, 60 વર્ષીય રમેશ શર્મા, હિંમતનગરના 32 વર્ષીય જીતેન્દ્ર નટુભાઈ ઝાલા, પશ્ચિમ બંગાળના 22 વર્ષીય પીયુષસિંઘ મંડલ અને સુરતના 24 વર્ષીય ગણેશ જાદવનો સમાવેશ થાય છે.

બસની ટ્રક સાથે ટક્કર
બસની ટ્રક સાથે ટક્કર (Etv Bharat Gujarat)

ઈજાગ્રસ્તોમાં કેટલાકને માથા, હાથ અને પગમાં ગંભીર ઈજાઓ પહોંચી છે. જે પૈકી રજનીકાંતભાઈ નામના મુસાફરની સ્થિતિ ગંભીર હોવાનું જણાવાયું છે, જ્યારે જીતેન્દ્ર ઝાલા નામના મુસાફરના હાથમાં ગંભીર ઈજા પહોંચી છે.

અકસ્માત બાદ પોલીસ અને એમ્બ્યુલન્સની ટીમોએ સંકલિત રીતે બચાવ કામગીરી હાથ ધરી હતી. અકસ્માતમાં મૃત્યુ પામેલા 7 લોકોની ઓળખ સહિતની વધુ વિગતો તેમજ અકસ્માતનું ચોક્કસ કારણ જાણવા પોલીસ તપાસ કરી રહી છે.

આ પણ વાંચો

  1. ગોંડલના રામોદ પાસે કાર અને એક્ટિવા વચ્ચે ભયંકર અકસ્માત, માતા-પિતા અને પુત્રના કમકમાટીભર્યા મોત
  2. સુરેન્દ્રનગર નજીક ગમખ્વાર માર્ગ અકસ્માત, ટ્રક પાછળ ઈકો કાર ઘુસતા 3ના ઘટના સ્થળે જ મોત, 5થી વધુ ઘાયલ
Last Updated : September 30, 2026 at 11:33 AM IST

TAGGED:

BUS ACCIDENT
HORRIFIC ACCIDENT AT AHMEDABAD
AHMEDABAD VADODARA EXPRESSWAY
માર્ગ અકસ્માત
ROAD ACCIDENT

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.