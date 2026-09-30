મોતની ચીચીયારીઓથી ગુંજી ઉઠ્યો અમદાવાદ-વડોદરા એક્સપ્રેસવે, લક્ઝરી બસ અને ટ્રક વચ્ચે અકસ્માતમાં 7ના મોત
લક્ઝરી બસ અને ટ્રક વચ્ચે સર્જાયેલા આ ભયાનક અકસ્માતમાં 7 લોકોનાં મોત થયા છે, આણંદ જિલ્લાના બોરયાવી નજીક આ ઘટના બની હતી.
Published : September 30, 2026 at 11:08 AM IST|
Updated : September 30, 2026 at 11:33 AM IST
આણંદ: અમદાવાદ-વડોદરા એક્સપ્રેસવે પર આણંદ જિલ્લાના બોરયાવી નજીક વહેલી સવારે લક્ઝરી બસ અને ટ્રક વચ્ચે ગમખ્વાર અકસ્માત સર્જાયો હતો. અકસ્માતમાં 7 લોકોનાં મોત થયા છે, જ્યારે 6 લોકો ઈજાગ્રસ્ત થયા છે. ઈજાગ્રસ્તોને 108 એમ્બ્યુલન્સ મારફતે નડિયાદ સિવિલ હોસ્પિટલમાં સારવાર માટે ખસેડવામાં આવ્યા હતા.
સુરતની સાઈ દર્શન ટ્રાવેલ્સની લકઝરી બસ રાજસ્થાન જવા નીકળી હતી ત્યારે અમદાવાદ-વડોદરા એક્સપ્રેસ હાઈવે પર આણંદ જિલ્લાના બોરયાવી નજીક આ ઘટના બની હતી. ઘટના સમયે મોટા ભાગના મુસાફરો ભર ઉંઘમાં હતા.
29 સપ્ટેમ્બર 2026ના રોજ રાતે 3 વાગ્યે બનેલી આ ઘટનાની જાણ થતાં પોલીસ, 108 એમ્બ્યુલન્સ અને એક્સપ્રેસવે એમ્બ્યુલન્સની ટીમો તાત્કાલિક ઘટનાસ્થળે પહોંચી હતી. ઈજાગ્રસ્તોને સ્થળ પર પ્રાથમિક સારવાર આપ્યા બાદ હોસ્પિટલ ખસેડવામાં આવ્યા હતા.
પ્રાપ્ત માહિતી મુજબ, ઈજાગ્રસ્તોમાં 20 વર્ષીય વિશાલ ત્રિવેદી, 61 વર્ષીય રજનીકાંતભાઈ, 60 વર્ષીય રમેશ શર્મા, હિંમતનગરના 32 વર્ષીય જીતેન્દ્ર નટુભાઈ ઝાલા, પશ્ચિમ બંગાળના 22 વર્ષીય પીયુષસિંઘ મંડલ અને સુરતના 24 વર્ષીય ગણેશ જાદવનો સમાવેશ થાય છે.
ઈજાગ્રસ્તોમાં કેટલાકને માથા, હાથ અને પગમાં ગંભીર ઈજાઓ પહોંચી છે. જે પૈકી રજનીકાંતભાઈ નામના મુસાફરની સ્થિતિ ગંભીર હોવાનું જણાવાયું છે, જ્યારે જીતેન્દ્ર ઝાલા નામના મુસાફરના હાથમાં ગંભીર ઈજા પહોંચી છે.
અકસ્માત બાદ પોલીસ અને એમ્બ્યુલન્સની ટીમોએ સંકલિત રીતે બચાવ કામગીરી હાથ ધરી હતી. અકસ્માતમાં મૃત્યુ પામેલા 7 લોકોની ઓળખ સહિતની વધુ વિગતો તેમજ અકસ્માતનું ચોક્કસ કારણ જાણવા પોલીસ તપાસ કરી રહી છે.
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