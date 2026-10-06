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સુરતમાં NH-48 પર JCB ચાલકની બેદરકારીથી ભયાનક અકસ્માત, બાઈક ચાલકનું કરુણ મોત, બે ઈજાગ્રસ્ત

CCTVમાં જોવા મળે છે કે JCB ચાલકે અચાનક ત્રીજી લેનમાંથી પ્રથમ લેનમાં આવીને હાઈવે પર JCB ઊભું કરી દીધું હતું.

સુરતમાં NH-48 પર JCB ચાલકની બેદરકારીથી ભયાનક અકસ્માત
સુરતમાં NH-48 પર JCB ચાલકની બેદરકારીથી ભયાનક અકસ્માત (ETV Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : October 6, 2026 at 3:55 PM IST

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સુરત: સુરત જિલ્લાના કામરેજ તાલુકાના વાવ ગામની સીમમાં અમદાવાદથી મુંબઈ તરફ જતા નેશનલ હાઈવે-48 પર જેટકો કંપની સામે ગમખ્વાર અકસ્માત સર્જાયો હતો. JCB ચાલકની ગંભીર બેદરકારીના કારણે સર્જાયેલા અકસ્માતમાં મોટરસાઇકલ પર સવાર 20 વર્ષીય યુવકનું ઘટનાસ્થળે જ કરૂણ મોત નીપજ્યું હતું, જ્યારે બે વ્યક્તિઓ ગંભીર રીતે ઇજાગ્રસ્ત થતાં તેમને સારવાર માટે હોસ્પિટલ ખસેડવામાં આવ્યા હતા. સમગ્ર ઘટનાના CCTV ફૂટેજ સામે આવતા JCB ચાલકની બેદરકારી સ્પષ્ટપણે જોવા મળી રહી છે.

પોલીસમાં નોંધાયેલી FIR મુજબ, નેશનલ હાઈવે-48 પર JCB ચાલક પોતાનું વાહન હંકારી રહ્યો હતો. CCTVમાં જોવા મળે છે કે JCB ચાલકે અચાનક ત્રીજી લેનમાંથી પ્રથમ લેનમાં આવીને હાઈવે પર JCB ઊભું કરી દીધું હતું. તે સમયે પાછળથી આવી રહેલી હીરો સ્પ્લેન્ડર મોટરસાઇકલ નંબર GJ-05-UK-9949 JCB સાથે ધડાકાભેર અથડાઈ હતી. ટક્કર એટલી ગંભીર હતી કે બાઈક પર સવાર ત્રણેય વ્યક્તિઓ રોડ પર પટકાયા હતા.

સુરતમાં NH-48 પર JCB ચાલકની બેદરકારીથી ભયાનક અકસ્માત (ETV Bharat Gujarat)

અકસ્મતમાં મોટરસાઇકલ ચાલક રોહિત નરેશભાઈ મકવાણાને માથાના પાછળના ભાગે, છાતી અને ડાબા પગમાં ગંભીર ઈજાઓ પહોંચી હતી. ગંભીર ઈજાઓના કારણે તેનું ઘટનાસ્થળે જ મોત નીપજ્યું હતું. જ્યારે બાઈક પર પાછળ બેઠેલા સુજલ સુરેશભાઈ નાયકા (ઉં.વ.25) તથા રૂપાબેન અશોકભાઈ શીંદેને માથા, મોઢા અને પગના ભાગે ઈજાઓ થતાં સારવાર માટે હોસ્પિટલ ખસેડવામાં આવ્યા હતા.

અકસ્માત બાદ ઘાયલોની મદદ કરવાને બદલે JCB ચાલક પોતાનું વાહન લઈને નાસી છૂટ્યો હતો. CCTV મુજબ તેણે નેશનલ હાઈવેના ડિવાઇડર પરથી JCB પસાર કરી ઘટનાસ્થળેથી ફરાર થઈ ગયો હતો. બાદમાં રાહદારીઓ અને અન્ય વાહનચાલકો મદદે દોડી આવ્યા હતા. 108 એમ્બ્યુલન્સ તથા ટ્રાફિક પોલીસની મદદથી ઈજાગ્રસ્તોને હોસ્પિટલ પહોંચાડવામાં આવ્યા હતા.

સુરતમાં NH-48 પર JCB ચાલકની બેદરકારીથી ભયાનક અકસ્માત
સુરતમાં NH-48 પર JCB ચાલકની બેદરકારીથી ભયાનક અકસ્માત (ETV Bharat Gujarat)

આ મામલે કામરેજ પોલીસે JCB ચાલક વિરુદ્ધ ગુનો નોંધી CCTV ફૂટેજના આધારે તેની શોધખોળ શરૂ કરી છે. નેશનલ હાઈવે-48 પર સતત વધી રહેલા અકસ્માતોને પગલે વાહનચાલકોમાં પણ ચિંતા જોવા મળી રહી છે.

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