Windsor EVનો ભયાનક અકસ્માત; વડોદરા નજીક દિલ્હી-મુંબઈ એક્સપ્રેસ હાઈવે પરની ઘટના, ટ્રક પાછળ કાર ઘૂસી જતાં બાળક અને મહિલાનાં મોત
વિન્ડસર ઇલેક્ટ્રિક કાર ઘૂસી જતાં ગમખ્વાર અકસ્માત સર્જાયો હતો. કારમાં નાના બાળકો સહિત 6થી 7 લોકો સવાર હોવાની પ્રાથમિક માહિતી સામે આવી છે.
Published : October 21, 2026 at 4:03 PM IST|
Updated : October 21, 2026 at 5:20 PM IST
વડોદરાઃ દિલ્હી-મુંબઈ એક્સપ્રેસ હાઈવે પર અકસ્માતોની વણઝાર યથાવત જોવા મળી રહી છે. વડોદરા નજીક પાદરા પાસે બે દિવસથી બંધ હાલતમાં ઊભેલી ટ્રક પાછળ વિન્ડસર ઇલેક્ટ્રિક કાર ઘૂસી જતાં ગમખ્વાર અકસ્માત સર્જાયો હતો. કારમાં નાના બાળકો સહિત 6થી 7 લોકો સવાર હોવાની પ્રાથમિક માહિતી સામે આવી છે. આ અકસ્માતમાં એક બાળક અને એક મહિલાનું ઘટનાસ્થળે જ મોત નીપજ્યું હતું, જ્યારે અન્ય લોકો પણ ઇજાગ્રસ્ત થયા હતા.
દિલ્હી-મુંબઈ એક્સપ્રેસ હાઈવે પર અકસ્માતોની વણઝાર યથાવત જોવા મળી રહી છે. વડોદરા નજીક પાદરા પાસે બે દિવસથી બંધ હાલતમાં ઊભેલી ટ્રક પાછળ વિન્ડસર ઇલેક્ટ્રિક કાર ઘૂસી જતાં ગમખ્વાર અકસ્માત સર્જાયો હતો. કારમાં નાના બાળકો સહિત 6થી 7 લોકો સવાર હોવાની પ્રાથમિક માહિતી સામે આવી છે. આ અકસ્માતમાં એક બાળક અને એક મહિલાનું ઘટનાસ્થળે જ મોત નીપજ્યું હતું, જ્યારે અન્ય લોકો પણ ઇજાગ્રસ્ત થયા હતા. અકસ્માતમાં કારને ભારે નુકસાન પહોંચ્યું હતું અને મૃતકો કારમાં ફસાઈ ગયા હતા. ઘટનાની જાણ થતાં ફાયર બ્રિગેડની ટીમ સ્થળ પર પહોંચી હતી.
કારમાં ફસાયેલા મૃતકોને બહાર કાઢવા માટે ફાયર બ્રિગેડના જવાનોએ ભારે જહેમત ઉઠાવી હતી. અકસ્માતની ગંભીરતાને ધ્યાનમાં રાખીને બચાવ કામગીરી હાથ ધરવામાં આવી હતી. લાંબી મહેનત બાદ કારમાં ફસાયેલા મૃતકોને બહાર કાઢવામાં આવ્યા હતા. અકસ્માતમાં અન્ય લોકો પણ ઇજાગ્રસ્ત થયા હોવાનું સામે આવ્યું છે.
ઇજાગ્રસ્તોને તાત્કાલિક સારવાર માટે હોસ્પિટલમાં ખસેડવામાં આવ્યા હતા. અકસ્માતમાં ઇજાગ્રસ્ત થયેલા લોકોની સ્થિતિ અને તેમની ઓળખ અંગેની વધુ વિગતો હાલ ઉપલબ્ધ નથી. ઘટનાને પગલે હાઈવે પર અકસ્માતની ગંભીરતા ફરી એકવાર ચર્ચામાં આવી છે.
દિલ્હી-મુંબઈ એક્સપ્રેસ હાઈવે પર પાદરા નજીક બનેલી આ ઘટનામાં બે દિવસથી બંધ હાલતમાં ઊભેલી ટ્રક પાછળ કાર અથડાઈ હોવાનું પ્રાથમિક વિગતોમાં સામે આવ્યું છે. હાઈવે પર લાંબા સમયથી ઊભેલા વાહનોને કારણે સર્જાઈ શકે તેવા જોખમ અંગે પણ આ ઘટના સવાલો ઊભા કરે છે. જોકે, અકસ્માત કયા સંજોગોમાં સર્જાયો અને કાર ચાલકને ટ્રક દેખાઈ હતી કે નહીં તે અંગેની ચોક્કસ વિગતો તપાસ બાદ જ સ્પષ્ટ થઈ શકશે.
અકસ્મતમાં એક બાળક અને એક મહિલાના મોતથી પરિવારમાં શોકનો માહોલ સર્જાયો છે. બીજી તરફ, ઇજાગ્રસ્તોને સારવાર માટે હોસ્પિટલમાં ખસેડવામાં આવ્યા છે. સમગ્ર ઘટનાની વધુ વિગતો સામે આવ્યા બાદ અકસ્માતના સંજોગો અંગે સ્પષ્ટતા થઈ શકશે.
મૂળ રાજસ્થાનના વતની અને મુંબઈમાં સિરામિકના વ્યવસાય સાથે સંકળાયેલો પરિવાર પુણે જઈ રહ્યો હતો. આ દરમિયાન સર્જાયેલી દુર્ઘટનામાં પત્ની અને દીકરીનાં ઘટનાસ્થળે જ કરુણ મોત નીપજ્યાં હતાં. તપાસમાં વિન્ડસર ઇલેક્ટ્રિક કારની એરબેગ પણ ખૂલી ગઈ હોવાનું સામે આવ્યું છે. કારમાં સવાર કુલ સાત લોકોમાંથી પાંચ લોકો હાલ આઉટ ઑફ ડેન્જર હોવાનું તાલુકા પોલીસ સ્ટેશનના પીઆઈ ડાંગરેએ ETV Bharat સાથે ટેલિફોનિક વાતચીત દરમિયાન જણાવ્યું હતું.
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