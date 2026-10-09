કચ્છના ખાવડા આરી પાર્ક નજીક ગમખ્વાર અકસ્માત: 7 કામદારોના મોત, 20થી વધુ લોકો ઇજાગ્રસ્ત
અકસ્માત એટલો ભયાનક હતો કે, ઘટનાને પગલે સમગ્ર વિસ્તારમાં ચીસાચીસ અને અરેરાટી વ્યાપી ગઈ હતી.
Published : October 9, 2026 at 1:12 PM IST
કચ્છ: ખાવડા વિસ્તારમાં આવેલા આરી પાર્ક નજીક મોડી રાત્રે એક અત્યંત હૃદયદ્રાવક અને ગમખ્વાર માર્ગ અકસ્માત સર્જાયો છે. પોલીસ ચેકપોસ્ટથી આરી પાર્ક તરફ જતા રસ્તા પર કામદારોને લઈ જતી ગાડીને ભયંકર ટક્કર વાગતા 7 લોકોના કમકમાટીભર્યા મોત નીપજ્યા છે. પીકઅપ બોલેરોમાં સીમેન્ટ ભરેલો હતો અને સાથે જ તેમાં અંદાજિત 30 જેટલા કામદારો સવાર હોવાનું પ્રાથમિક તપાસમાં સામે આવ્યું છે. આ ઘટનામાં 20થી 22 લોકો ઈજાગ્રસ્ત હોવાનું સામે આવ્યું છે.
મોડી રાત્રે ચીચીયારીઓથી ગુંજી ઉઠ્યો વિસ્તાર
કચ્છના પોલીસ સુપ્રિટેન્ડેન્ટ વિકાસ સુંડાએ ટેલીફોનિક ચર્ચામાં ETV ભારતને જણાવ્યું કે આરી ચેકપોસ્ટથી આરી પાર્ક જવાના 50-60 કિલોમીટર લાંબા રસ્તા પર કે સવારે 3.30 વાગ્યાની આસપાસ બે વાહનો સામસામે અથડાયા હતા, જેમાં એક વાહન પર બીજુ વાહન ચઢી ગયું હતું, જેમાં 7 વ્યક્તિના મોત થયા છે. જ્યારે ઇજાગ્રસ્તોને સારવાર અર્થે ખસેડાયા છે. શ્રમિકો આરી પાર્કમાં પોતાનું કામ પૂર્ણ કરીને પરત જઇ રહ્યા હતા તે સમયે આ અકસ્માત થયો હતો.
આ દુર્ઘટના મોડી રાત્રિના સમયે સર્જાઈ હતી. જ્યારે કામદારોને લઈ જતી ગાડીને એટલી જોરદાર ટક્કર મારી હતી કે ગાડીનો કચ્ચરઘાણ બોલી ગયો હતો. અકસ્માત એટલો ભયાનક હતો કે, ઘટનાસ્થળે જ લોકોની બૂમો અને ચીચીયારીઓથી આખો વિસ્તાર ગુંજી ઉઠ્યો હતો. આ દુર્ઘટનામાં 7 કામદારોએ પોતાના જીવ ગુમાવ્યા છે.
ભુજ હોસ્પિટલ ખાતે PM માટે કવાયત
અકસ્માતની જાણ થતાં જ સ્થાનીક લોકો અને પોલીસનો કાફલો ઘટનાસ્થળે દોડી આવ્યો હતો. આરી પાર્ક વિસ્તારમાં આ પ્રકારનો આ પહેલો મોટો અને ગમખ્વાર અકસ્માત નોંધાયો છે. ઘટના બાદ તમામ મૃતદેહોને પહેલા ખાવડા ખસેડવામાં આવ્યા હતા. ત્યાંથી તમામ મૃતદેહોને પોસ્ટમોર્ટમ માટે ભુજ ખાતે લાવવા માટેની જરૂરી કવાયત હાથ ધરાઇ.
અકસ્માત અંગે પોલીસે તપાસ હાથ ધરી
આ સમગ્ર ભયાનક બનાવ અંગે પોલીસે ગુનો નોંધીને આગળની કાર્યવાહી શરૂ કરી દીધી છે. અકસ્માત કયા કારણોસર સર્જાયો અને ટક્કર કેવી રીતે વાગી તે તમામ પાસાઓ પર પોલીસ અત્યારે વધુ તપાસ ચલાવી રહી છે. આ ઘટનાએ ફરી એકવાર માર્ગ સલામતી સામે મોટા સવાલો ઉભા કર્યા છે. મોડી રાત્રે બનેલી આ કરૂણ ઘટનાથી મૃતકના પરિવારજનો અને સ્થાનિક કામદારોમાં ભારે શોકની લાગણી છવાઈ ગઈ.
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