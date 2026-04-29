હિંમતનગરના જવાનગઢ પાટીયા નજીક ગમખ્વાર અકસ્માત, 8 લોકોનાં મોત, ખાનગી બસે ઈકો કારને પાછળથી મારી ટક્કર

જવાનગઢ હિંમતનગર નેશનલ હાઇવે પર ખાનગી બસે ઈકો કારને પાછળથી ટક્કર મારતા આ અકસ્માત સર્જાયો હતો.

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : April 29, 2026 at 1:54 PM IST

સાબરકાંઠા: હિંમતનગરના જવાનગઢ પાટીયા નજીક એક ગમખ્વાર અકસ્માતની ઘટના સામે આવી છે. આ અકસ્માતમાં 8 લોકોનાં મોત થયાં છે. ખાનગી બસે ઈકો કારને પાછળથી ટક્કર મારતા આ અકસ્માત સર્જાયો હતો.

ઈજાગ્રસ્તોને સારવાર અર્થે ગાંભોઈ અને હિંમતનગર સિવિલમાં ખસેડાયા હતાં.હિંમતનગર સિવિલ હોસ્પિટલમાં પરિવારજનોના તેમજ સ્થાનિક લોકોના લોકોના ટોળે ટોળા ઉમટી પડ્યાં હતાં ત્યારે પોતાના પરિવારજનને ગુમાવનાર લોકોના કાળા કલ્પાતથી વાતાવરણ વધુ ગમગીન બન્યું હતું. ગાંભોઈ પોલીસ ઘટના સ્થળે પહોંચી કાર્યવાહી હાથ ધરી છે.

એક સ્થાનિક યુવકે જણાવ્યું હતું કે, આ જગ્યા ઉપર ક્રોસ કરતા વારંવાર અકસ્માતો સર્જાય છે.

