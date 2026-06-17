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વડોદરા: કોટમ્બી સ્ટેડિયમ પાસે ટ્રક અને લક્ઝરી બસ વચ્ચે ભયાનક અકસ્માત, 6 લોકોના મોત; 26 ઇજાગ્રસ્ત

વડોદરાના કોટમ્બી સ્ટેડિયમ નજીક રાજસ્થાનથી સુરત જતી લક્ઝરી બસનો ટ્રક સાથે અકસ્માત થયો હતો.

વડોદરામાં ટ્રક અને લક્ઝરી બસ વચ્ચે ભયાનક અકસ્માત
વડોદરામાં ટ્રક અને લક્ઝરી બસ વચ્ચે ભયાનક અકસ્માત (ETV Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : June 17, 2026 at 10:57 AM IST

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Updated : June 17, 2026 at 11:22 AM IST

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વડોદરા: વડોદરા શહેરના કોટમ્બી સ્ટેડિયમ નજીક મોડી રાત્રે એક માર્ગ અકસ્માત સર્જાયો હતો જેમાં રાજસ્થાનથી સુરત જતી લક્ઝરી બસ એક ટ્રક સાથે અથડાતાં 6 મુસાફરોના ઘટનાસ્થળે જ મોત નીપજ્યા હતા. આ અકસ્માતમાં અન્ય 26 જેટલા મુસાફરો ગંભીર રીતે ઇજાગ્રસ્ત થતા તેમને તાત્કાલિક સારવાર માટે વડોદરાની સયાજી હોસ્પિટલ ખાતે ખસેડવામાં આવ્યા છે. આ અકસ્માત એટલો ભયાનક હતો કે બસનો આગળનો ભાગ સંપૂર્ણપણે તૂટી ગયો હતો.

વડોદરામાં લક્ઝરી બસ-ટ્રક વચ્ચે અકસ્માત

મળતી માહિતી અનુસાર, રાજસ્થાનથી સુરત જઇ રહેલી ખાનગી લક્ઝરી બસ વડોદરાના કોટમ્બી સ્ટેડિયમ નજીક પહોંચતા જ આગળ જઇ રહેલી ટ્રક સાથે ધડાકાભેર અથડાઇ હતી. ટક્કર એટલી જોરદાર હતી કે બસમાં બેઠેલા મુસાફરોમાં ચીસાચીસ મચી ગઇ હતી અને અનેક લોકો ગંભીર રીતે ઘાયલ થયા હતા.

વડોદરામાં ટ્રક અને લક્ઝરી બસ વચ્ચે ભયાનક અકસ્માત (ETV Bharat Gujarat)

અકસ્માતની જાણ થતાં જ સ્થાનિક પોલીસ, ફાયર બ્રિગેડ, SDRF અને NDRFની ટીમો તાત્કાલિક ઘટનાસ્થળે પહોંચી ગઈ હતી. બસમાં ફસાયેલા મુસાફરોને બહાર કાઢવા માટે યુદ્ધના ધોરણે રેસ્ક્યુ ઓપરેશન હાથ ધરવામાં આવ્યું હતું. બચાવ કામગીરી દરમિયાન ગેસ કટર સહિતના સાધનોનો ઉપયોગ કરીને બસના ભાગો કાપી મુસાફરોને બહાર કાઢવામાં આવ્યા હતા.

ઘાયલોને તાત્કાલિક વડોદરાની સયાજી હોસ્પિટલ ખાતે ખસેડવામાં આવ્યા હતા. હોસ્પિટલમાં એકસાથે મોટી સંખ્યામાં ઇજાગ્રસ્તો પહોંચતા ઇમરજન્સી વિભાગમાં ભારે દોડધામ જોવા મળી હતી. તબીબોની ટીમ દ્વારા ઇજાગ્રસ્તોની તાત્કાલિક સારવાર શરૂ કરવામાં આવી હતી. હોસ્પિટલ ખાતે પાંચ મૃતદેહ લાવવામાં આવ્યા હોવાનું જાણવા મળ્યું છે, જ્યારે અન્ય એક વ્યક્તિનું મોત ઘટનાસ્થળે થયું હોવાનું પ્રાથમિક અહેવાલો દર્શાવે છે.

ઘાયલ મુસાફરે જણાવ્યું હતું કે, રાજસ્થાનથી સુરત જતા હતા આ દરમિયાના બસ અને રોંગ સાઇડમાં ઉભેલા ટ્રકનો અકસ્માત થયો હતો. આ ઘટના દરમિયાન હું ડ્રાઇવરની પાછળની સીટ પર જ બેઠો હતો જેમાં ડ્રાઇવરનું મોત થયું હોવાનું જાણવા મળે છે જ્યારે અન્ય લોકો ઘાયલ થયા છે.

અકસ્માતમાં ઘાયલ થયેલા કેટલાક મુસાફરોની હાલત ગંભીર હોવાનું પણ જાણવા મળી રહ્યું છે. જેના કારણે મૃત્યુઆંક વધવાની આશંકા નકારી શકાય તેમ નથી. સયાજી હોસ્પિટલમાં વધારાના તબીબો અને નર્સિંગ સ્ટાફને પણ ફરજ પર તૈનાત કરવામાં આવ્યા છે. આ ભયાનક અકસ્માતને પગલે કોટમ્બી વિસ્તાર અને આસપાસના માર્ગો પર ભારે ટ્રાફિક જામ સર્જાયો હતો. પોલીસે ટ્રાફિક ડાયવર્ટ કરી વાહન વ્યવહારને સામાન્ય બનાવવાના પ્રયાસો હાથ ધર્યા હતા.

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Last Updated : June 17, 2026 at 11:22 AM IST

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BARODA
TRUCK AND BUS ACCIDENT
KOTOMBI STADIUM
VADODARA ACCIDENT
TRUCK AND BUS ACCIDENT VADODARA

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