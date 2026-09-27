ગોંડલના રામોદ પાસે કાર અને એક્ટિવા વચ્ચે ભયંકર અકસ્માત, માતા-પિતા અને પુત્રના કમકમાટીભર્યા મોત
સાળંગપુર મંદિરેથી દર્શન કરીને નીકળેલો પરિવાર બન્યો કાળનો કોળિયો
Published : September 27, 2026 at 4:13 PM IST
રાજકોટ: ગોંડલ તાલુકામાંથી એક અત્યંત હૃદયદ્રાવક સમાચાર સામે આવ્યા છે. તાલુકાના ઘોઘાવદર અને રામોદ ગામ વચ્ચે પુરપાટ ઝડપે આવી રહેલી કાર અને એક્ટિવા વચ્ચે ગમખ્વાર અકસ્માત સર્જાયો છે. આ ભયાનક દુર્ઘટનામાં એક્ટિવા પર સવાર અનિડા ભાલોડી ગામના એક જ પરિવારના ત્રણ સભ્યો (પતિ, પત્ની અને પુત્ર) ના ઘટનાસ્થળે જ કમકમાટીભર્યા મોત નીપજ્યા છે, જેના કારણે સમગ્ર પંથકમાં શોકનું મોજુ ફરી વળ્યું છે.
પ્રાપ્ત વિગતો અનુસાર, અનિડા ભાલોડી ગામના રહેવાસી અને છૂટક મજૂરી કરતા જયેશ કરશનભાઈ બગડા (ઉંમર વર્ષ 40), તેમના પત્ની શાંતુબેન (ઉ.વ. 36) અને 13 વર્ષીય પુત્ર વ્રજ પોતાના એક્ટિવા પર રામોદ ગામે સસરાના ઘરે જઈ રહ્યા હતા. તે દરમિયાન ઘોઘાવદર અને રામોદ વચ્ચે સાળંગપુરથી દર્શન કરીને ગોંડલ અક્ષર મંદિર તરફ જઈ રહેલી એક ટાટા નેક્સોન કાર સાથે એક્ટિવા ધડાકાભેર અથડાયું હતું.
અકસ્માત એટલો જોરદાર હતો કે એક્ટિવા પર સવાર ત્રણેય સભ્યો રોડ પર ફંગોળાઈ ગયા હતા અને ગંભીર ઇજાઓને કારણે ઘટનાસ્થળે જ પ્રાણપંખેરું ઉડી ગયું હતું. અકસ્માત સર્જનાર કાર કોઈ મહિલા ચલાવી રહી હોવાનું જાણવા મળ્યું છે. ઘટનાની જાણ થતા જ ગોંડલ અને કોટડા સાંગાણીથી 3 એમ્બ્યુલન્સ તાત્કાલિક દોડી આવી હતી.
અકસ્માતના પગલે ઘટનાસ્થળે લોકટોળા ઉમટી પડ્યા હતા. ત્રણેય મૃતકોના પાર્થિવ દેહને ગોંડલ સિવિલ હોસ્પિટલ ખાતે પોસ્ટમોર્ટમ માટે ખસેડવામાં આવ્યા છે. બનાવની ગંભીરતા જોતા ગોંડલ તાલુકા પોલીસ ટીમ તાત્કાલિક ઘટનાસ્થળે પહોંચી હતી અને કાર ચાલક સામે કાયદેસરની તપાસ હાથ ધરી છે. એક જ પરિવારના માળામાંથી ત્રણ સભ્યો કાળનો કોળિયો બની જતા અનિડા ભાલોડી અને રામોદ ગામમાં ભારે અરેરાટી વ્યાપી ગઈ છે.
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