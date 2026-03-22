અમદાવાદ-મહેસાણા હાઈવે પર કરૂણાંતિકા, પુરપાટ જતી ટ્રક કાર પર પલટી, કારમાં સવાર દંપતીમાંથી પત્નીનું મોત
અમદાવાદ-મહેસાણા હાઈવે પર ફરી એકવાર ગમખ્વાર અકસ્માતની ઘટના સામે આવી છે. શેરથા બાયપાસ પાસે બનેલી આ ઘટનાએ હાઈવે સુરક્ષા પર ગંભીર સવાલો ઊભા કર્યા છે.
Published : March 22, 2026 at 6:54 AM IST
અમદાવાદ: અમદાવાદ-મહેસાણા હાઈવે પર આઇશર ટ્રકના એક ચાલક કાબુ ગુમાવતા વાહન પલટી ખાઈ ગયું હતું. જે નજીકથી પસાર થતી કાર પર પડ્યું હતું. અકસ્માત એટલો ભયાનક હતો કે કારમાં બેસેલી મહિલાનું ચગદાઈ જવાથી સ્થળ પર જ મોત નીપજ્યું હતું.
અકસ્માત બાદ હાઈવે પર અફરાતફરીનો માહોલ સર્જાયો હતો. ઘટનાને કારણે કિલોમીટરો સુધી લાંબો ટ્રાફિક જામ લાગી ગયો હતો, જેના કારણે મુસાફરોને ભારે હાલાકી ભોગવવી પડી હતી.અકસ્માતને લઈને સ્થાનિક ગ્રામજનો અને વાહનચાલકોમાં ભારે રોષ જોવા મળ્યો હતો. રોડ સેફ્ટીની ખામીઓ અને વારંવાર થતા અકસ્માતોને લઈને લોકો રસ્તા પર ઉતરી વિરોધ નોંધાવ્યો હતો.
ઘટનાની જાણ થતાં જ ટોલ રોડ ટીમ ઘટના સ્થળે પહોંચી અને ટ્રાફિક વ્યવસ્થાને ફરીથી સામાન્ય બનાવવાનો પ્રયાસ કર્યો હતો. સાથે જ, અડાલજ પોલીસ પણ તાત્કાલિક પહોંચી તપાસ હાથ ધરી હતી.
આ સમગ્ર મામલે અડાલજ પી.આઈ એલ.ડી. ઓડેદરાએ જણાવ્યું હતું કે, અકસ્માત અંગે માહિતી મળતા જ પોલીસ ટીમ તાત્કાલિક ઘટના સ્થળે પહોંચી હતી. મૃતક મહિલાના પીએમ માટે કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવી છે. મૃતક મહિલા કલોલના હોવાનું સામે આવ્યું છે, કારમાં રહેલા તેમના પતિ હાલ સારવાર હેઠળ છે, તેમને પણ ઇજાઓ થઈ છે. મૃતકનું નામ મોનિકા બેન સંઘવી છે અને તેમના પતિનું નામ દીપક સંઘવી છે. પ્રાથમિક તપાસમાં ડ્રાઇવરનો કાબુ ગુમાવવો અકસ્માતનું કારણ માનવામાં આવી રહ્યું છે. હાલ ગુનો નોંધી આગળની તપાસ ચાલી રહી છે.
તો બીજી તરફ સ્થાનિક લોકોના જણાવ્યા મુજબ, અમદાવાદ-મહેસાણા હાઈવે પર રોડની હાલત ખરાબ છે અને સેફ્ટીના અભાવને કારણે આવા અકસ્માતો રોજબરોજ વધતા જાય છે. હાલ અડાલજ પોલીસે અકસ્માતનો ગુનો નોંધી વધુ તપાસ શરૂ કરી છે. હવે જોવાનું એ રહેશે કે જવાબદાર તંત્ર આ ગંભીર મુદ્દે શું પગલાં લે છે.