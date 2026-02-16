16 ફેબ્રુઆરી, 2026નું રાશિફળ: આ રાશિના જાતકોને થશે ફાયદો, જાણો અન્ય રાશિઓ માટે કેવો રહેશે દિવસ
આ રાશિ હેઠળ જન્મેલા લોકોએ આજે મુસાફરી કરવી પડશે, તેમનો કાર્યભાર વધશે.
Published : February 16, 2026 at 6:54 AM IST
મેષ - ચંદ્ર આજે, સોમવાર, 16 ફેબ્રુઆરી, 2026ના રોજ મકર રાશિમાં છે. તે તમારી રાશિથી દસમા ભાવમાં રહેશે. આજે, તમારા કામ અથવા પ્રોજેક્ટને સરકાર તરફથી લાભ થશે. તમે ઓફિસમાં તમારા ઉપરી અધિકારીઓ સાથે મહત્ત્વપૂર્ણ મુદ્દાઓ પર ચર્ચા કરશો. તમારે ઓફિસના કામ માટે બહાર જવું પડશે, પરંતુ તમારા કામનો બોજ વધશે. તમે કૌટુંબિક બાબતોમાં ઊંડો રસ લેશો અને પરિવારના સભ્યો સાથે વાતચીત કરશો. તમને ઘર સજાવટમાં પણ રસ હશે. તમે તમારી માતા સાથે ગાઢ સંબંધનો અનુભવ કરશો. તમારા જીવનસાથી સાથે ચાલી રહેલા કોઈપણ મતભેદો પણ ઉકેલાઈ જશે. તમારું પ્રેમ જીવન સંતોષથી ભરેલું રહેશે.
વૃષભ - ચંદ્ર આજે, સોમવાર, 16 ફેબ્રુઆરી, 2026ના રોજ મકર રાશિમાં છે. તે તમારી રાશિથી નવમા ભાવમાં રહેશે. વિદેશમાં રહેતા મિત્રો અથવા પ્રિયજનો તરફથી સારા સમાચાર મળ્યા પછી તમે આજે આનંદનો અનુભવ કરશો. જે લોકો વિદેશ પ્રવાસ કરવા માંગે છે તેઓ તૈયારીઓ શરૂ કરી શકે છે. તીર્થયાત્રા અથવા ધાર્મિક સ્થળની યાત્રાની શક્યતા છે. ઓફિસમાં ઘણું કામ હશે, જે તમને થોડો ચીડિયા બનાવી શકે છે. વ્યવસાય માટે દિવસ એકદમ સામાન્ય રહેશે. સ્વાસ્થ્ય સારું રહેશે. બપોર પછી, તમારી માનસિક સ્થિતિમાં ફેરફાર થશે અને તમારો દૃષ્ટિકોણ સકારાત્મક રહેશે.
મિથુન - ચંદ્ર આજે, સોમવાર, 16 ફેબ્રુઆરી, 2026ના રોજ મકર રાશિમાં છે. તે તમારી રાશિથી આઠમા ભાવમાં રહેશે. તમારે તમારા સ્વભાવ પર નિયંત્રણ રાખવું જોઈએ. ખોટા વિચારો રાખવાથી નુકસાન થઈ શકે છે. વધુ પડતો ખર્ચ નાણાકીય મુશ્કેલીઓનું કારણ બનશે. પરિવારના સભ્યો અને કામ પરના સાથીદારો સાથે મતભેદને કારણે તમને તકલીફનો અનુભવ થશે. જે લોકો બીમાર છે તેઓએ આજે કોઈ નવી સારવાર કે સર્જરીનો વિચાર ન કરવો જોઈએ. ધાર્મિક વ્યવહાર દ્વારા તમને શાંતિ મળશે. વ્યવસાય માટે દિવસ સામાન્ય છે. તમારે કોઈપણ મોટા રોકાણથી બચવું જોઈએ.
કર્ક - ચંદ્ર આજે, સોમવાર, 16 ફેબ્રુઆરી, 2026ના રોજ મકર રાશિમાં છે. તે તમારી રાશિથી સાતમા ભાવમાં રહેશે. આજનો દિવસ સામાજિક અને વ્યાવસાયિક ક્ષેત્રે તમારા માટે ફાયદાકારક સાબિત થશે. તમે મનોરંજનની વસ્તુઓ, સુંદર ઘરેણાં અને વાહનો ખરીદશો. મનોરંજનમાં સમય પસાર થશે. કોઈ નવા વ્યક્તિ સાથે રોમાંચક મુલાકાત ખુશી લાવશે. તમે તમારા લગ્ન જીવનમાં પ્રેમનો અનુભવ કરશો. તમે તમારા પ્રેમ જીવનમાં પણ સકારાત્મક રહેશો. વ્યવસાયમાં ભાગીદારી લાભ લાવશે. કાર્યસ્થળ પર તમારું કામ સમયસર પૂર્ણ થશે, જે ઉત્સાહ લાવશે. તમારે ક્યાંક બહાર જવું પડી શકે છે. સ્વાસ્થ્ય માટે સારો સમય છે.
સિંહ - ચંદ્ર આજે, સોમવાર, 16 ફેબ્રુઆરી, 2026 ના રોજ મકર રાશિમાં છે. તે તમારી રાશિથી છઠ્ઠા ભાવમાં રહેશે. તમે ઉદાસીનતા અને ભયનો અનુભવ કરશો. જોકે, ઘરમાં શાંતિ અને ખુશી રહેશે. તમારી દિનચર્યા અસ્તવ્યસ્ત રહેશે. તમે સખત મહેનતમાં પાછળ રહેશો નહીં, પરંતુ ઉપરી અધિકારીઓ સાથે વધુ પડતી દલીલો અથવા ચર્ચાઓ ટાળો. કામ પર લક્ષ્યોને પૂર્ણ કરવામાં તમને મુશ્કેલીઓનો સામનો કરવો પડી શકે છે. હાલમાં કોઈ પણ વ્યવસાય વિસ્તરણ યોજનાઓ પર કામ ન કરો. તમારે ધીરજથી દિવસનો સામનો કરવો જોઈએ. સ્વાસ્થ્યના દૃષ્ટિકોણથી, દિવસ મધ્યમ ફળદાયી છે. તમારી ખાવાની ટેવમાં બેદરકારી ટાળો.
કન્યા - ચંદ્ર આજે, સોમવાર, 16 ફેબ્રુઆરી, 2026 ના રોજ મકર રાશિમાં છે. તે તમારી રાશિથી પાંચમા ભાવમાં રહેશે. આજે તમે ચિંતા અને ડરથી પરેશાન રહેશો. પેટની સમસ્યાઓ શક્ય છે. વિદ્યાર્થીઓ તેમના અભ્યાસ પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરી શકશે નહીં. અચાનક મોટો ખર્ચ થવાની સંભાવના છે. કામ પર તમારા કામની ગતિ ધીમી રહેશે. આજે તમે કોઈ બૌદ્ધિક ચર્ચામાં ભાગ લઈ શકો છો. તમે કોઈ પ્રિયજન સાથે મુલાકાત કરશો. તમે કોઈના પ્રત્યે આકર્ષિત થશો. શેરબજારમાં રોકાણ કરવાનું ટાળો.
તુલા - ચંદ્ર આજે, સોમવાર, 16 ફેબ્રુઆરી, 2026 ના રોજ મકર રાશિમાં છે. તે તમારી રાશિના ચોથા ભાવમાં હશે. આજે તમારે સાવધ રહેવાની જરૂર છે. સતત વિચારવાને કારણે તમારી માનસિક સ્થિતિ નબળી રહેશે. તમે તમારી માતા અને ઘરમાં અન્ય સ્ત્રીઓ વિશે ચિંતિત હોઈ શકો છો. આજે મુસાફરી કરવાનું ટાળવું તમારા હિતમાં રહેશે. પૂરતું ભોજન અને ઊંઘ ન મળવાને કારણે તમને અસ્વસ્થતા લાગશે. તમારે પૂર્વજોની મિલકત સંબંધિત બાબતોમાં સાવધાનીપૂર્વક આગળ વધવું જોઈએ. સરકારી બાબતોમાં બેદરકારી ટાળો. તમારે વ્યવસાયમાં વધારાનો પ્રયાસ કરવો પડશે.
વૃશ્ચિક - ચંદ્ર આજે, સોમવાર, 16 ફેબ્રુઆરી, 2026 ના રોજ મકર રાશિમાં છે. તે તમારી રાશિના ત્રીજા ભાવમાં રહેશે. તમે આખો દિવસ ખુશ રહેશો. તમે કંઈક નવું શરૂ કરી શકશો. તમે તમારા ઉપરી અધિકારીઓ સાથે કોઈ મહત્ત્વપૂર્ણ બાબતની ચર્ચા કરશો. ઓફિસમાં પણ નવું કામ શરૂ થઈ શકે છે. તમને સાથીદારો તરફથી ખુશી અને આનંદનો અનુભવ થશે. તમે મિત્રો અને સંબંધીઓને મળી શકો છો. આજે તમને કોઈપણ કાર્યમાં સફળતા મળશે. નાણાકીય લાભ અને ભાગ્યમાં વધારો થવાની શક્યતા છે. તમારા ભાઈ-બહેનોથી તમને ફાયદો થશે. તમે તમારા વિરોધીઓ પર વિજય મેળવશો. ટૂંકી યાત્રા શક્ય છે.
ધન - ચંદ્ર આજે, સોમવાર, 16 ફેબ્રુઆરી, 2026 ના રોજ મકર રાશિમાં છે. તે તમારી રાશિથી બીજા ભાવમાં રહેશે. આજનો દિવસ તમારા માટે મિશ્ર પરિણામોનો રહેશે. પરિવારના સભ્યો સાથે મતભેદ કે મતભેદ થવાની શક્યતા છે. તમારા પ્રિયજનના મંતવ્યોને મહત્વ ન આપવાને કારણે તમે સંબંધોમાં તણાવ અનુભવી શકો છો. આજે તમારું મનોબળ નીચું રહેશે, જેના કારણે નિર્ણયો લેવા મુશ્કેલ બનશે. નોકરી કરતા લોકોએ ફક્ત તેમના કામ પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરવું જોઈએ. આજે તમારે વ્યવસાયમાં કોઈ મહત્વપૂર્ણ નિર્ણય લેવાનું ટાળવું જોઈએ. ખોટી બાજુ પૈસા ખર્ચવાથી અથવા વધુ પડતા કામથી ચિંતા થઈ શકે છે. નાણાકીય મોરચે આજનો દિવસ ખૂબ જ સામાન્ય છે. તમારા સ્વાસ્થ્યને અવગણશો નહીં.
મકર - ચંદ્ર આજે, સોમવાર, 16 ફેબ્રુઆરી, 2026 ના રોજ મકર રાશિમાં છે. તે તમારી રાશિથી પહેલા ભાવમાં રહેશે. આજનો દિવસ ભક્તિમય રહેશે. તમે પૂજા અને પ્રાર્થનામાં સમય વિતાવશો. તમારા બધા કાર્યો સારી રીતે પૂર્ણ થશે. તમને મિત્રો અને સંબંધીઓ તરફથી ભેટો મળી શકે છે. તમારું મન અને શરીર આનંદ અને ઉત્સાહથી ભરાઈ જશે. તમે તમારા નોકરી અથવા વ્યવસાયમાં પ્રગતિ અને સફળતા પ્રાપ્ત કરશો. આજે, તમે કામ પર તમારી પ્રતિબદ્ધતા દર્શાવી શકશો.
કુંભ - ચંદ્ર આજે, સોમવાર, 16 ફેબ્રુઆરી, 2026ના રોજ મકર રાશિમાં છે. તે તમારી રાશિના બારમા ભાવમાં રહેશે. આજે તમારે પક્ષપાત કરવાનું ટાળવું જોઈએ, નહીં તો તમારા પર પક્ષપાતનો આરોપ લાગી શકે છે. તમને સલાહ આપવામાં આવે છે કે તમે કોઈની સાથે નાણાકીય વ્યવહાર ન કરો. ખર્ચ વધી શકે છે. પરિવારના સભ્યો સાથે મતભેદ થઈ શકે છે. આજે કોઈનું ભલું કરવાથી તમને મુશ્કેલી પડી શકે છે. તમારે તમારા ગુસ્સા પર કાબુ રાખવાની જરૂર છે, નહીં તો તમારે અપમાનનો સામનો કરવો પડી શકે છે. તમારા પ્રેમ જીવનમાં સકારાત્મક વર્તન તમને તમારા પ્રિયજનની નજીક લાવશે.
મીન - ચંદ્ર આજે, સોમવાર, 16 ફેબ્રુઆરી, 2026ના રોજ મકર રાશિમાં છે. તે તમારી રાશિના અગિયારમા ભાવમાં રહેશે. તમે આજે કોઈ કાર્યક્રમમાં હાજરી આપી શકશો. તમે મિત્રો અને પરિવારને મળીને ખુશ થશો. કોઈ સુંદર જગ્યાએ મુસાફરી કરવાની પણ શક્યતા છે. તમને કોઈ સારા સમાચાર મળી શકે છે. તમને તમારી પત્ની અને બાળકો તરફથી પણ ફાયદો થઈ શકે છે. અચાનક નાણાકીય લાભ થવાની શક્યતા છે. ખરીદી માટે આજનો દિવસ સારો છે. ઉદ્યોગપતિઓને નફાકારક લાગશે. જોકે, રોકાણ કરવામાં ઉતાવળ ન કરો.
