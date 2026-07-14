મહેસાણામાં હનીટ્રેપ ગેંગનો પર્દાફાશ: એન્ટીક સિક્કાની લાલચે યુવકને ફસાવી 4.35 લાખની લૂંટ
પોલીસે તેમની પાસેથી ૫૦,૦૦૦ રૂપિયા રોકડા અને બે સોનાની વીંટીઓ (કિંમત ૧.૭૫ લાખ) સહિત કુલ ૨.૨૫ લાખ રૂપિયાનો મુદ્દામાલ કબજે કર્યો છે.
Published : July 14, 2026 at 7:27 PM IST
મહેસાણા: મહેસાણા શહેરમાં અજાણ્યા નંબર પરથી ફોન કરીને એન્ટીક સિક્કા વેચવાના બહાને યુવકને ફ્લેટમાં બોલાવી હનીટ્રેપમાં ફસાવતી ગેંગનો મહેસાણા એ-ડિવિઝન પોલીસે પર્દાફાશ કર્યો છે. આ કેસમાં બે આરોપીઓની ધરપકડ કરવામાં આવી છે અને લાખો રૂપિયાનો મુદ્દામાલ રિકવર કરવામાં આવ્યો છે.
ઘટનાની વિગતો:
ગત ૧૦ જુલાઈ ૨૦૨૬ના રોજ અમદાવાદથી પાટણ જઈ રહેલા એક યુવકને ‘નયનાબેન’ નામની મહિલાએ ફોન કરીને એન્ટીક સિક્કા આપવાની લાલચ આપી મહેસાણાના બિલાડીબાગ પાસે આવેલા ખુશ્બુ એપાર્ટમેન્ટના ફ્લેટ નંબર-૯માં બોલાવ્યો હતો.
યુવક જ્યારે ફ્લેટમાં પહોંચ્યો ત્યારે ‘આરતીબેન’ નામની મહિલાએ અંદરથી બારણું બંધ કરી દીધું. ત્યારબાદ ફ્લેટમાં પહેલેથી જ હાજર વિકી અને ધર્મેશે યુવકને અંદરના રૂમમાં લઈ જઈ દરવાજો બંધ કર્યો. ત્યાં તેમણે યુવકના કપડાં ઉતારી નાખ્યા, તેને અશ્લીલ ગાળો બોલી પટ્ટા વડે માર માર્યો અને નયનાબેનને તેની બાજુમાં બેસાડીને અશ્લીલ ફોટા પાડ્યા.
ફોટા પાડ્યા બાદ આરોપીઓએ બ્લેકમેઈલિંગ શરૂ કર્યું. યુવકના ખિસ્સામાંથી ૧૦,૦૦૦ રૂપિયા રોકડા અને આધારકાર્ડ કાઢી લીધા. તેમણે ત્રણ લાખ રૂપિયાની માંગણી કરી અને પૈસા ન આપે તો ફોટા તેની પત્ની અને પુત્રને મોકલી વાયરલ કરવાની ધમકી આપી.
ધર્મેશે યુવકના ગળામાંથી ૧૮ ગ્રામની સોનાની રુદ્રાક્ષ માળા (કિંમત આશરે બે લાખ રૂપિયા) અને વિકીએ તેના હાથમાંથી ૧૫ ગ્રામની બે સોનાની વીંટીઓ (કિંમત ૧.૭૫ લાખ રૂપિયા) બળજબરીથી કાઢી લીધી. આ ઉપરાંત વધુ ૫૦,૦૦૦ રૂપિયા મેળવવા સહ-આરોપી વિમલને પાટણ મોકલીને યુવકના મિત્ર પાસેથી પૈસા અપાવી લીધા હતા. આમ કુલ ૪.૩૫ લાખ રૂપિયાની રોકડ અને દાગીનાની લૂંટ કરીને જાનથી મારી નાખવાની ધમકી આપી હતી.
પોલીસ તપાસ:
ભોગ બનેલા યુવકની ફરિયાદના આધારે મહેસાણા શહેર એ-ડિવિઝન પોલીસ સ્ટેશનમાં ભારતીય ન્યાય સંહિતાની કલમ ૩૦૯(૪), ૩૦૮(૨), ૩૫૧(૨), ૩૫૨, ૧૧૫(૨) અને ૫૪ હેઠળ ગુનો નોંધવામાં આવ્યો હતો. પીઆઈ આર.એલ. પારગીના માર્ગદર્શન હેઠળ કરેલી તપાસમાં બાતમીના આધારે બે આરોપીઓને ઉચરપી ગામ તરફ જતા રસ્તેથી ઝડપી પાડવામાં આવ્યા છે.
પકડાયેલા આરોપીઓ:
- પટેલ વિક્રમભાઈ ઉર્ફે વિકી દીપકભાઈ (રહે. મહેસાણા, મૂળ લાડોલ)
- વાઘેલા વિમલસિંહ (હાલ રહે. મહેસાણા, મૂળ સિહોરી, બનાસકાંઠા)
પોલીસે તેમની પાસેથી ૫૦,૦૦૦ રૂપિયા રોકડા અને બે સોનાની વીંટીઓ (કિંમત ૧.૭૫ લાખ) સહિત કુલ ૨.૨૫ લાખ રૂપિયાનો મુદ્દામાલ કબજે કર્યો છે.
ફરાર આરોપીઓ: પંડ્યા ધર્મેશ, પટેલ નયનાબેન અને ઠાકોર આરતીબેનની શોધખોળ ચાલુ છે.
ડીવાયએસપી મિલાપ પટેલે જણાવ્યું કે પકડાયેલા વિકી અને ફરાર ધર્મેશ સામે અગાઉ પણ આ જ પ્રકારના ગુનાઓ નોંધાયેલા છે.
પોલીસની અપીલ:
નાગરિકોને અજાણ્યા નંબરો પરથી આવતા ફોન કોલ્સ પર વિશ્વાસ ન કરવા અને કોઈ પણ પ્રકારની લાલચમાં આવીને અજાણી જગ્યાએ જવાનું ટાળવા અપીલ કરવામાં આવી છે.