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જેતપુરમાં હની-ટ્રેપ ગેંગનો પર્દાફાશ: વેપારીઓને ફસાવી લાખોની ઉઘરાણી કરતી મુખ્ય મહિલા આરોપી ઝડપાઈ

પોલીસે આ ગેંગની મુખ્ય મહિલા આરોપી પ્રિયંકા ઉર્ફે પીયુ હંસરાજભાઈ ગીણોયા (મૂળ વતની કાલાવડ, જામનગર)ને ઝડપી પાડી જેલ હવાલે કરી દીધી છે.

મુખ્ય મહિલા આરોપી પ્રિયંકા ઉર્ફે પીયુ હંસરાજભાઈ ગીણોયા
મુખ્ય મહિલા આરોપી પ્રિયંકા ઉર્ફે પીયુ હંસરાજભાઈ ગીણોયા (ETV Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : June 4, 2026 at 5:16 PM IST

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રાજકોટ: રાજકોટ ગ્રામ્ય જિલ્લામાં છેલ્લા લાંબા સમયથી વેપારીઓ, કારખાનેદારો અને ઉદ્યોગપતિઓને પ્રેમજાળમાં ફસાવીને લાખો રૂપિયાની ઉઘરાણી કરતી હની-ટ્રેપ ગેંગનો જેતપુર સિટી પોલીસે પર્દાફાશ કર્યો છે. આ ગેંગે પૈસાદાર આધેડ વ્યક્તિઓને ટાર્ગેટ કરીને તેમને મળવા બોલાવી, બળાત્કારના કેસમાં ફસાવવાની ધમકી આપીને પૈસા પડાવતી હતી.

પોલીસે આ ગેંગની મુખ્ય મહિલા આરોપી પ્રિયંકા ઉર્ફે પીયુ હંસરાજભાઈ ગીણોયા (મૂળ વતની કાલાવડ, જામનગર)ને ઝડપી પાડી જેલ હવાલે કરી દીધી છે. અત્યાર સુધીમાં આ કેસમાં કુલ ૧૧ આરોપીઓને જેલ ભેગા કરવામાં આવ્યા છે. પોલીસે અન્ય ભોગ બનેલા વ્યક્તિઓને નિર્ભય બનીને આગળ આવવા અપીલ કરી છે.

વિજયસિંહ ગુર્જર - જિલ્લા SP, રાજકોટ (ETV Bharat Gujarat)

ગેંગની મોડસ ઓપરેન્ડી:

પોલીસ તપાસ મુજબ, આ ટોળકી ગૂગલ, સોશિયલ મીડિયા અને દુકાનોના બોર્ડ પરથી વેપારીઓના નંબર મેળવતી હતી. ત્યારબાદ પ્રિયંકા ફોન પર મીઠી વાતો કરીને વેપારીઓને પ્રેમજાળમાં ફસાવતી. વ્યક્તિ વાતોમાં આવી જાય એટલે તેને મળવા બોલાવવામાં આવતો. ત્યાં પ્રિયંકાના બદલે અન્ય કોઈ યુવતીને મોકલવામાં આવતી. વેપારી પહોંચતાની સાથે જ ગેંગના ૪થી ૫ સાગરિતો ત્યાં આવી જતા અને મારપીટ કરીને બદનામી અને બળાત્કારના કેસમાં ફસાવવાની ધમકી આપીને પૈસા વસૂલ કરતા હતા.

આ ગેંગે અગાઉ મોરબી, રાજકોટ, જેતપુર, વાંકાનેર અને જૂનાગઢના ભેસાણ વિસ્તારમાં પણ અનેક વેપારીઓને નિશાન બનાવ્યા હતા.

જેતપુર સિટી અને જામકંડોરણા પોલીસ સ્ટેશનમાં નોંધાયેલા બે કેસમાં પ્રિયંકા સહિત ૧૧ આરોપીઓની અટકાયત કરવામાં આવી છે. પોલીસને શંકા છે કે હજુ પણ અનેક વ્યક્તિઓ આ ગેંગનો ભોગ બન્યા હશે, પરંતુ બદનામીના ડરથી સામે આવતા નથી.

પોલીસની અપીલ:

પોલીસે અપીલ કરી છે કે જો કોઈ વ્યક્તિ આ ગેંગનો ભોગ બન્યો હોય તો તે સંકોચ રાખ્યા વિના નજીકના પોલીસ સ્ટેશનમાં સંપર્ક કરે. તેમનું નામ અને ઓળખ સંપૂર્ણપણે ગુપ્ત રાખવામાં આવશે.

આ કેસે સૌરાષ્ટ્રના વેપારી વર્ગમાં ભારે ચર્ચા અને ખળભળાટ મચાવ્યો છે.

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