અમિત શાહે ભુજમાં BSF સરહદ ચોકી G-7નું ઉદ્દઘાટન કર્યું, પાકિસ્તાન સરહદેથી જવાનોની વીરતાને બિરદાવી
બનાસકાંઠામાં લોકો BSF વિશે જાણી શકે તે માટે 200 કરોડના ખર્ચે સેન્ટર બનાવવામાં આવ્યું છે.
Published : May 29, 2026 at 5:02 PM IST|
Updated : May 29, 2026 at 5:25 PM IST
ભુજ: કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રી અમિત શાહે ભુજમાં સરહદ ચોકી G-7નું ઉદ્દઘાટન કર્યું હતું અને BSF જવાનો સાથે વાતચીત કરી હતી. કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રીએ કહ્યું કે, "ક્યારેક દુર્ગમ રણમાં અને ક્યારેક રાજસ્થાનમાં 50 ડિગ્રી તાપમાનમાં પણ તમારે કામ કરવું પડે છે...આ માત્ર ભારત સરકાર જ નહીં 140 કરોડની જનતા BSF પ્રત્યે સમ્માન ધરાવે છે અને તમારા કારણે જ સારી રીતે ઊંઘી શકે છે."
BSFના જવાનો -45 ડિગ્રીથી 50 ડિગ્રીમાં પણ ફરજ બજાવે છે- અમિત શાહ
કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રી અમિત શાહે BSF જવાનોને સંબોધતા તેમની પ્રશંસા કરી હતી અને તેમના કઠિન પરિસ્થિતિમાં કામ કરવાની કામગીરીને બીરદાવી હતી. અમિત શાહે જણાવ્યું કે, "BSFએ સ્થાપનાથી લઇને અત્યાર સુધી બે સૌથી મોટી કઠિન સરહદની સુરક્ષાની જવાબદારી ઉઠાવી છે. એક પાકિસ્તાનની સરહદ અને બીજી બાંગ્લાદેશની સરહદ. આ સરહદો વચ્ચે એટલું મોટું અંતર છે કે BSFના જવાનોએ રિટાયર્ડ થતા થતા માઇનસ 45 ડિગ્રીથી લઇને પ્લસ 50 ડિગ્રી સુધી દરેક સ્થિતિનો મુકાબલો કરવો પડે છે. ક્યારેક કચ્છનું દુર્ગમ રણ હોય, સરક્રિક અને હરામી નાળાની દલદલ જમીન હોય, રાજસ્થાનમાં રણ વચ્ચે 50 ડિગ્રી તાપમાન વચ્ચે કામ કરવું પડે છે."
કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રીએ વધુમાં જણાવ્યું કે, "હું સાંચુ ગયો હતો ત્યારે કેમ્પ પર પહોંચ્યો ત્યારે 46 ડિગ્રી તાપમાન હતું. કાશ્મીરના બરફના પહાડો, સુંદરવનના જંગલ, ગંગા સાગરના કિનારાથી લઇને મેઘાલય અને આસામના પહાડી અને વન ક્ષેત્ર સુધી BSFએ છ દાયકામાં ફર્સ્ટ લાઇન ઓફ ડિફેન્સનું પોતાનું દાયિત્વ સારી રીતે ઉઠાવ્યું છે, નીભાવ્યું છે અને તેના માટે 2000 જવાનોએ પોતાનું સર્વોચ્ચ બલિદાન પણ આપ્યું છે. તમારા કારણે જ ભારત સરકાર, 140 કરોડની દેશની જનતા હંમેશા BSF પ્રત્યે પોતાનો અહોભાવ રાખે છે, સન્માન રાખે છે અને આરામથી ઊંઘી શકે છે."
#WATCH भुज, कच्छ (गुजरात): केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भारत–पाकिस्तान सीमा पर स्थित बॉर्डर आउट पोस्ट जी-7 पर BSF कर्मियों के साथ संवाद किया और कहा, " ... कभी दुर्गम रेगिस्तान में और कभी राजस्थान में 50 डिग्री तापमान में भी आपको काम करना पड़ता है... न केवल भारत सरकार बल्कि 140… pic.twitter.com/GBRmttAXKA— ANI_HindiNews (@AHindinews) May 29, 2026
BSFને લોકો જાણી શકે તે માટે બનાસકાંઠામાં સેન્ટર બનાવ્યું
કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રી અમિત શાહે જણાવ્યું હતું કે, "અહીંથી કેટલાક કિલોમીટર દૂર બનાસકાંઠામાં તમારી કઠિન ડ્યુટી, જનતાના પરિચય માટે સેન્ટર બનાવવામાં આવ્યું છે. 200 કરોડના ખર્ચે આ સેન્ટર બન્યું છે. આજે એક મહિનામાં લગભગ અઢી લાખથી વધુ ગુજરાતની જનતા ત્યા જઇને BSFની ડ્યુટીનો પરિચય મેળવે છે. શરૂઆતમાં છ મહિના સુધી ત્યા ફિડબેક ફોર્મ અને BSF વિશે જનતા શું માને છે તેનો જનમત સંગ્રહ કરાવ્યો હતો. તમને આશ્ચર્ય થશે કે કેટલીક માતાઓએ ફોર્મમાં લખ્યુ કે, અમારા દીકરા-દીકરી મોટા થઇને BSFમાં જાય તો અમને ગર્વ થશે."
અમિત શાહે હરામીનાળાની મુલાકાત લીધી
કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રી અમિત શાહે કચ્છમાં ભારત-પાકિસ્તાન સરહદની નજીક સ્થિત 'હરામી નાળા'ની મુલાકાત લીધી હતી. આ દરમિયાન મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલ અને નાયબ મુખ્યમંત્રી હર્ષ સંઘવી પણ સાથે હતા.
