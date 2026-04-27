કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રી અમિત શાહ સોમનાથની મુલાકાતે, ચૂંટણી પરિણામ પહેલા સોમનાથ દાદાની પૂજા-અભિષેક કરશે

27 એપ્રિલે બપોર બાદ સોમનાથ આગમન, સર્કિટ હાઉસ ખાતે રાત્રી રોકાણ, 28ની સવારે અભિષેક વિધિ સંપન્ન કરી પરત ફરશે.

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : April 27, 2026 at 5:35 PM IST

સોમનાથ: કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રી અમિત શાહ આજે સોમનાથની પવિત્ર ધરતી પર આગમન કરવા જઈ રહ્યા છે. 27 અને 28 એપ્રિલ દરમિયાન તેઓ ભગવાન સોમનાથ મહાદેવના મંદિરે દર્શન અને પૂજા કરશે. તેમની આ મુલાકાત ધાર્મિક આસ્થા સાથે સાથે રાજકીય રીતે પણ મહત્વપૂર્ણ માનવામાં આવી રહી છે.

મળતી માહિતી અનુસાર, ગૃહમંત્રી આજે બપોર બાદ સોમનાથ પહોંચશે અને રાત્રિ દરમિયાન સર્કિટ હાઉસ ખાતે રોકાણ કરશે. 28 એપ્રિલની વહેલી સવારે તેઓ ભગવાન સોમનાથના દર્શન, પૂજા અને અભિષેક વિધિ કરીને આશીર્વાદ મેળવશે અને ત્યારબાદ પરત ફરશે.

આ મુલાકાત એવા સમયે થઈ રહી છે જ્યારે ગુજરાત સહિત દેશના કેટલાક વિસ્તારોમાં સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણીના પરિણામો જાહેર થવાના છે. પરિણામોની પૂર્વસંધ્યાએ ભગવાન સોમનાથના આશીર્વાદ લેવાનો તેમનો આ નિર્ણય રાજકીય રીતે મહત્વપૂર્ણ ગણાઈ રહ્યો છે, જેના કારણે રાજકીય વર્તુળોમાં ચર્ચાઓ તેજ બની છે.

અમિત શાહ ભગવાન સોમનાથ મહાદેવ પ્રત્યે ગાઢ શ્રદ્ધા ધરાવે છે અને તેઓ અગાઉ પણ અનેક વખત અહીં દર્શનાર્થે આવી ચૂક્યા છે. દરેક મહત્વના પ્રસંગ પહેલાં તેમની આવી ધાર્મિક મુલાકાતો ખાસ ધ્યાન ખેંચતી રહી છે.

ગૃહમંત્રીના આગમનને ધ્યાનમાં રાખીને સમગ્ર જિલ્લામાં સુરક્ષા વ્યવસ્થા કડક બનાવવામાં આવી છે. મંદિર પરિસર અને આસપાસના વિસ્તારોમાં ચુસ્ત પોલીસ બંદોબસ્ત ગોઠવી દેવામાં આવ્યો છે, સાથે જ ટ્રાફિક વ્યવસ્થામાં પણ જરૂરી ફેરફારો કરવામાં આવ્યા છે, જેથી તેમની મુલાકાત સુચારુ રીતે પૂર્ણ થઈ શકે.

આ પણ વાંચો...

  1. કેન્દ્રીય ગૃહ મંત્રી અમિત શાહ નારણપુરામાં કરશે મતદાન, જુઓ શું છે ત્યાંની વ્યવસ્થાઓ
  2. કેરળની ચૂંટણી માત્ર સરકાર બદલવા નહીં પરંતુ રાજ્યનું ભવિષ્ય સુધારવા માટે છે: અમિત શાહ

