ETV Bharat / state

અમિત શાહ અમદાવાદમાં ઉજવશે ઉત્તરાયણનો તહેવાર, કાર્યકર્તાઓ સાથે મળીને ચગાવશે પતંગ, જાણો કાર્યક્રમ

પતંગોત્સવ, વિકાસના કાર્યોનું ભુમી પુજન અને કાર્યકર્તાઓ સાથે તેઓ ઉતરાયણના તહેવારની ઉજવણી કરશે.

અમિતશાહ કાર્યકર્તાઓ સાથે ઉતરાયણ ઉજવશે
અમિતશાહ કાર્યકર્તાઓ સાથે ઉતરાયણ ઉજવશે (Amit shah X Post)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : January 12, 2026 at 3:51 PM IST

|

Updated : January 12, 2026 at 4:07 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

અમદાવાદ : દેશના ગૃહમંત્રી અમિત શાહ બે દિવસીય ગુજરાતની મુલાકાતે આવી રહ્યા છે. જેમાં તેઓ પતંગોત્સવ, વિકાસના કાર્યોનું ભુમી પુજન અને કાર્યકર્તાઓ સાથે તેઓ ઉત્તરાયણના તહેવારની ઉજવણી કરવાના છે. ગૃહમંત્રી અમિત શાહ 14 જાન્યુઆરી અને 15 જાન્યુઆરી એમ બે દિવસીય ગુજરાતની મુલાકાતે આવશે. તો ચાલો જાણીએ તેમના પ્રવાસ અંગેના કાર્યક્રમો...

અમિત શાહના ગુજરાત ખાતે વિવિધ કાર્યક્રમો:

14 જાન્યુઆરી 2026

  • કાર્યક્રમ 1

ઉત્તરાયણ પર્વ નિમિત્તે શ્રી જગન્નાથ મંદિર ખાતે દર્શન તેમજ ગોમાતા પૂજન

સમય: સવારે 10:30 કલાકે

સ્થળ: શ્રી જગન્નાથ મંદિર, જમાલપુર, અમદાવાદ

  • કાર્યક્રમ 2

ગુજરાત હાઉસિંગ બોર્ડની રીડેવલપમેન્ટ યોજના અંતર્ગત “સૂર્યા એપાર્ટમેન્ટ વિભાગ-2" નું ભૂમિપૂજન

સમય: સવારે 11:15 કલાકે

સ્થળ: સૂર્યા એપાર્ટમેન્ટ વિભાગ-2, સોલા રોડ, નારણપુરા

  • કાર્યક્રમ 3 (નારણપુરા વિધાનસભા)

નારણપુરા વોર્ડના કાર્યકર્તાઓ સાથે પતંગોત્સવની ઉજવણી

સમય: સવારે 11:30 કલાકે

સ્થળ: અર્જુન ગ્રીન ફલેટ્સ, સ્પોર્ટ્સ કોમ્પ્લેક્ષ પાસે, નારણપુરા, અમદાવાદ

  • કાર્યક્રમ 4

આસ્થા ઓપલ ખાતે નવા વાડજ વોર્ડના કાર્યકર્તાઓ સાથે પતંગોત્સવની ઉજવણી

સમય: બપોરે 3:15 કલાકે

સ્થળ: આસ્થા ઓપલ, મીર્ચી ગ્રાઉન્ડ રોડ, અખબારનગર, અમદાવાદ

  • કાર્યક્રમ 5 (નારણપુરા વિધાનસભા)

અભિષેક એપાર્ટમેન્ટ ખાતે નવા વાડજ વોર્ડના કાર્યકર્તાઓ સાથે પતંગોત્સવની ઉજવણી

સમય: બપોરે 3:45 કલાકે

સ્થળ: અભિષેક એપાર્ટમેન્ટ, ગણેશ કોલેજ પાસે, નવા વાડજ,અમદાવાદ

15 જાન્યુઆરી 2026

આદી શંકરાચાર્ય ગ્રંથ વિમોચન, સસ્તું સાહિત્ય મુદ્રણાલય ટ્રસ્ટ દ્વારા પ્રકાશિત, ડૉ. ગૌતમ પટેલ દ્વારા સંપાદિત આદિ શંકરાચાર્ય સમગ્ર ગ્રંથાવલીના ભાગ 1 થી 15 ગ્રંથોનું વિમોચન સવારે 10 વાગે, ટાગોર હૉલ, પાલડી, અમદાવાદ કેન્દ્રીય ગૃહ અને સહકાર મંત્રી અમિત શાહના વરદ્દહસ્તે થશે.

આ પણ વાંચો...

  1. 'રાહુલ બાબા હારથી થાકી ન જાઓ, 2029માં પણ ફરીવાર મોદી સરકાર જ બનવાની છે', અમિત શાહ
  2. 'બાંગ્લાદેશી ઘુસણખોરો કોંગ્રેસ માટે વોટ બેંક, આખા દેશમાંથી ગેરકાયદેસર ઘુસણખોરોને ઓળખ કરાશે', અમિત શાહ
Last Updated : January 12, 2026 at 4:07 PM IST

TAGGED:

AMIT SHAH
HOME MINISTER AMIT SHAH
KITE FESTIVAL 2026
AMIT SHAH VISIT AHMEDABAD
AMIT SHAH VISIT GUJARAT

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.