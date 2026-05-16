કેન્દ્રિય ગૃહમંત્રી અમિત શાહનો ગુજરાત પ્રવાસ: હાઈવેથી લઈને હેલ્થ સુધી વિવિધ મુદ્દે વિકાસની મેરેથોન બેઠકો યોજી

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : May 16, 2026 at 6:03 PM IST

અમદાવાદ: કેન્દ્રીય ગૃહ અને સહકાર મંત્રી અમિત શાહ આસામ અને પશ્ચિમ બંગાળમાં ભાજપની ઐતિહાસિક જીત બાદ પ્રથમ વખત ગુજરાત પ્રવાસે પહોંચ્યા હતા. દક્ષિણ પશ્ચિમ ઝોનની ઝોનલ ઓફિસ ખાતે દિવસભર વિવિધ બેઠકો અને સમીક્ષા કાર્યક્રમો યોજી વિકાસ કાર્યોને લઈને મહત્વપૂર્ણ માર્ગદર્શન આપ્યું હતું.

અમિત શાહે ગાંધીનગર લોકસભામાં સમાવિષ્ટ ઘાટલોડિયા, વેજલપુર, સાબરમતી અને નારણપુરા વિસ્તારના નવનિયુક્ત કોર્પોરેટરો સાથે મુલાકાત કરી હતી. આ બેઠકમાં સ્થાનિક વિકાસ કામો, પ્રજાના પ્રશ્નો અને સંગઠનાત્મક મુદ્દાઓ પર ચર્ચા કરવામાં આવી હતી.

આ ઉપરાંત સરખેજ-ગાંધીનગર હાઈવેના આધુનિકીકરણ મુદ્દે પણ મહત્વપૂર્ણ બેઠક યોજાઈ હતી. બેઠક દરમિયાન NHAIના અધિકારીઓને અમિત શાહે સ્પષ્ટ સૂચના આપી હતી કે, હાઈવેના કામ દરમિયાન શહેરીજનોને ઓછામાં ઓછી હાલાકી પડે તે બાબતનું ખાસ ધ્યાન રાખવામાં આવે. નિર્માણાધીન બ્રિજની આસપાસ અપાયેલા ડાયવર્ઝનને લઈને પણ યોગ્ય તકેદારી રાખવા સૂચન કરાયું હતું. મુખ્ય જંકશન ઉપર ટ્રાફિકજામની સમસ્યા ન સર્જાય તે માટે નક્કર આયોજન કરવા શાહે અધિકારીઓને ટકોર કરી હતી. આ ઉપરાંત નવા બની રહેલા કોરિડોરને અતિઆધુનિક બનાવવા, લેફ્ટ ફ્રી લેન, ફૂટપાથ અને પબ્લિક યુટિલિટી જેવી સુવિધાઓ ઉભી કરવા માટે પણ અમિત શાહે ભાર મૂક્યો હતો.

ઉપરાંત ચોમાસા પહેલા વૃક્ષારોપણ અભિયાન અને તળાવોના ઇન્ટરલિંકિંગ પ્રોજેક્ટ અંગે પણ સમીક્ષા બેઠક યોજાઈ હતી. પર્યાવરણ અને પાણી સંરક્ષણને ધ્યાનમાં રાખીને વિકાસ કામોને ગતિ આપવા સૂચનાઓ આપવામાં આવી હતી. ગાંધીનગર લોકસભાની સાર્વજનિક હોસ્પિટલોની કામગીરી અંગે પણ અમિત શાહે સમીક્ષા કરી હતી. GUDC સાથે યોજાયેલી બેઠકમાં આરોગ્ય સેવાઓને વધુ મજબૂત બનાવવા મુદ્દે ચર્ચા થઈ હતી.

આરોગ્ય મંત્રી પ્રફુલ્લ પાનસેરિયા દ્વારા માણસામાં બની રહેલા આરોગ્ય ધામના વિકાસ સંબંધિત તૈયારીઓ અંગેની વિગતો રજૂ કરવામાં આવી હતી. માણસા અમિત શાહનું વતન હોવાથી સ્થાનિક લોકોને સારવાર માટે દૂર ન જવું પડે તે હેતુથી આરોગ્ય ધામ બનાવવાનો નિર્ણય લેવામાં આવ્યો હોવાનું પણ ચર્ચાયું હતું. બેઠક દરમિયાન ગાંધીનગર લોકસભા વિસ્તારમાં આરોગ્ય સેવાઓને વધુ સુલભ અને આધુનિક બનાવવા માટેની યોજનાઓ પર પણ વિસ્તૃત ચર્ચા કરવામાં આવી હતી. સાથે જ “રમશે બાળક - ખીલશે બાળક” અભિયાનને લઈને પણ પદાધિકારીઓ સાથે બેઠક યોજાઈ હતી. સમગ્ર અભિયાનની કામગીરી, આયોજન અને આગામી કાર્યક્રમોની માહિતી અમિત શાહે મેળવી હતી.

