આજે હોમગાર્ડ સ્થાપના દિવસ: ગુજરાતના અસ્તિત્વ પૂર્વે થઈ હતી સ્થાપના, જવાનોએ દૈનિક ભથ્થું વધારવાની કરી માંગણી

પોલીસની માફક જ હોમગાર્ડના જવાનો કોઈપણ પરિસ્થિતિમાં કાયદો અને વ્યવસ્થા તેમજ બંદોબસ્ત જળવાઈ રહે તે માટે સતત ખડે પગે જોવા મળી રહ્યા છે.

જુનાગઢ : ગુજરાતના ઉદય પૂર્વે જ સ્થપાયેલા હોમગાર્ડ દળના જવાનો આજે પણ દૈનિક રોજગારી ભથ્થાને લઈને મુશ્કેલીમાં જોવા મળે છે. જુનાગઢ શહેર અને જિલ્લામાં હોમગાર્ડ તરીકે ફરજો અદા કરતા જવાનો ઉચ્ચ શૈક્ષણિક ગુણવત્તા મેળવેલા હોવા છતાં પણ રોજગારીની સમસ્યાને કારણે આજે દૈનિક ભથ્થા પર હોમગાર્ડમાં ફરજ બજાવી રહ્યા છે. હોમગાર્ડમાં ફરજ બજાવતા જવાનો તેમના દૈનિક ભથ્થામાં વધારો થાય અને પોલીસ જેવી ભરતીમાં હોમગાર્ડના જવાનોને તેમની યોગ્યતા અનુસાર પ્રાથમિકતા મળે તેવી માંગ પણ કરવામાં આવી રહી છે.

ગુજરાતની સ્થાપના પૂર્વે સ્થપાયેલું હોમગાર્ડ યુનિટ

મહારાષ્ટ્રમાંથી ગુજરાત અલગ રાજ્ય બન્યું તે પૂર્વે ગુજરાતમાં હોમગાર્ડ જેવી સેવાઓ કાર્યરત હતી, જેટલા વર્ષ ગુજરાતને સ્વતંત્ર રાજ્ય તરીકે થયા છે, તેના કરતા પણ પહેલાના સમયથી ગુજરાતમાં હોમગાર્ડ સેવાઓ કાર્યરત જોવા મળે છે. આજે હોમગાર્ડ દિવસ મનાવવામાં આવી રહ્યો છે, ત્યારે જૂનાગઢમાં હોમગાર્ડ તરીકેની ફરજો અદા કરતા હોમગાર્ડના જવાનોની મુશ્કેલીને લઈને સરકારે કંઈક વિચારવું જોઈએ તેવી માર્મીક વિનંતી હોમગાર્ડમાં સેવા આપતા જવાનો કરી રહ્યા છે. પોલીસની માફક જ હોમગાર્ડના જવાનો કોઈપણ પરિસ્થિતિમાં કાયદો અને વ્યવસ્થા તેમજ બંદોબસ્ત જળવાઈ રહે તે માટે સતત ખડે પગે જોવા મળી રહ્યા છે. જેનું આજે દૈનિક વેતન 450 રૂપિયા પ્રતિ દિવસ અને 04 રૂપિયા ધુલાઈના ખર્ચ મળીને કુલ 454 મળી રહ્યા છે.

જવાનોએ દૈનિક ભથ્થું વધારવાની કરી માંગણી
પોલીસ ભરતીમાં હોમગાર્ડને પ્રાથમિકતા મળે

રાજ્ય સરકાર દ્વારા વિવિધ તબક્કામાં લોકરક્ષક દળની ભરતી કરવાનું પણ આયોજન થઈ રહ્યું છે. પાછલા વર્ષોમાં પણ અનેક લોકરક્ષક દળના જવાનોની ભરતી થઈ છે, ત્યારે જે રીતે NCCના કેડેટસને ભારતીય સેનામાં જોઈન્ટ થવા માટે માત્ર શારીરિક કસોટી પાસ કરવાની હોય છે, તેમના માટે કોઈ પણ પ્રકારની લેખિત કસોટી રાખવામાં આવતી નથી, તેવી જ રીતે જો હોમગાર્ડના જવાનોને પણ પોલીસ ભરતીમાં કેટલુંક અનામત મળે તેવી માંગ પણ હોમગાર્ડના જવાનો કરી રહ્યા છે.

પોલીસમાં ભરતી થવા માંગતા હોય આવા તમામ NCC કેડેટ્સને ચાર થી પાંચ ટકા ગુણમાં રાહત આપવામાં આવતી હોય છે, પરંતુ પોલીસની સાથે જ સતત અને સમકક્ષ કામગીરી કરતા હોમગાર્ડના જવાનોને પોલીસ ભરતીમાં કોઈ પણ પ્રકારની રાહત કે વિશેષ યોગ્યતા આપવામાં આવતી નથી. જેને લઈને હોમગાર્ડ જવાનોમાં ખચકાટ પણ જોવા મળી રહ્યો છે.

હોમગાર્ડના જવાનોની કામગીરીનું સ્થળ

હોમગાર્ડના જવાનોને પ્રતિ મહિનામાં 27 દિવસ કામ કરવાની સામે ત્રણ દિવસ રજા આપવામાં આવતી હોય છે. જેમાં પ્રતિ મહિને માનદ વેતન તરીકે 12258 રૂપિયા આપવામાં આવે છે. દિવસ અને રાત્રિના સમયે કામ કરતા હોમગાર્ડના જવાનોને શહેરમાં વિવિધ સ્થળો પર ડ્યુટી માટે મોકલવામાં આવે છે. આ સિવાય VVIPના ગાર્ડ કોર્ટ જજના બંગલે ઉચ્ચ અધિકારીઓના નિવાસસ્થાને મામલતદાર કચેરી આપત્તિ વ્યવસ્થાપન સિવિલ હોસ્પિટલ અને બસ સ્ટેન્ડ જેવી જાહેર પબ્લિકની હલચલ વાળા વિસ્તારોમાં પણ દિવસ અને રાત્રી દરમિયાન સેવાઓ માટે મોકલવામાં આવતા હોય છે.

આ સિવાય તમામ પોલીસ ચોકીની સાથે ટ્રાફિક શાખા અને વારંવાર આયોજિત થતા સરકારી કાર્યક્રમોમાં બંદોબસ્ત માટે પણ હોમગાર્ડ જવાનોની સેવા લેવામાં આવતી હોય છે. જાહેર પરીક્ષાનું આયોજન ચૂંટણી જેવી અતિ સંવેદનશીલ આયોજન કુદરતી કે માનવસર્જિત આપદાના સમયમાં પણ હોમગાર્ડના જવાનોની સેવાઓ લેવામાં આવતી હોય છે. કોવિડ જેવી મહામારીના સમયે હોમગાર્ડના જવાનોએ 24 કલાક જેટલી પોતાની સેવાઓ આપી હતી. આવી ખૂબ જ મહત્વની અને અનિવાર્ય સેવાઓ નિભાવવા હોમગાર્ડના જવાનોને ફરજના સ્થળ પર આવવા કે જવા માટે સ્વ ખર્ચે આવવાનું થતું હોય છે.

સંપાદકની પસંદ

